Résultat municipale 2026 à Orgeval (78630) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Orgeval a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Orgeval, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Orgeval [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sophie CLERC
Sophie CLERC ORGEVAL A COEUR 		1 363 43,69%
Armande LE PELLEC
Armande LE PELLEC Vivre Orgeval 		1 145 36,70%
Hervé CHARNALLET
Hervé CHARNALLET Imagine Orgeval 		612 19,62%
Participation au scrutin Orgeval
Taux de participation 58,95%
Taux d'abstention 41,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Nombre de votants 3 184

Source : ministère de l’Intérieur

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