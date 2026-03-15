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19:20 - Comprendre l'électorat d'Orgeval : un regard sur la démographie locale La composition démographique et la situation socio-économique d'Orgeval façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections municipales. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la commune, 22,77% des résidents sont des enfants, et 30,24% de 60 ans et plus. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 44,90%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 6,81% et d'une population immigrée de 10,18% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,12% à Orgeval, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

17:57 - Élections de 2026 : vers une avancée du RN à Orgeval ? Le parti à la flamme n'avait pas fait d'étincelles lors du scrutin municipal à Orgeval en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 11,09% des votes lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 23,98% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 9,70% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop limité, à Orgeval comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 21,77% aux élections européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 24,73% pour le parti nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 23,81% le dimanche suivant.

16:58 - Orgeval classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Pour rappel, l'abstention se montait à 55,21 % à Orgeval lors des précédentes élections municipales (un niveau conforme à la tendance du pays) alors que le pays était affecté par l'épidémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 19,29 % des habitants en mesure de voter. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 40,89 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 25,63 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 45,45 % des inscrits. En prenant du recul, les données établissent le profil d'une zone moins abstentionniste que la moyenne. En marge des élections municipales de 2026, cette donnée pèsera en conséquence fatalement sur les résultats d'Orgeval.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Orgeval a-t-elle voté ? Lors des européennes, le résultat à Orgeval s'était figé autour de la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (25,12%), en première position devant Jordan Bardella (21,77%) et la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (15,51%). Karl Olive (Ensemble !) avait ensuite remporté au premier tour des élections des députés à Orgeval une vingtaine de jours plus tard avec 56,89%. Jean-Louis Mettelet (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 24,73%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Karl Olive culminant à 61,30% des voix sur place. Cette exploration des résultats de 2024 a donc révélé que Orgeval demeurait à l'époque une terre centriste.

14:57 - Orgeval : retour sur les résultats clés de la dernière présidentielle En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Orgeval voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 44,60% des inscrits, tandis que Valérie Pécresse rassemblait 11,92%. Le duel final se soldait finalement par un score de 76,02% pour Emmanuel Macron, contre 23,98% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Orgeval soutenaient en priorité Karl Olive (Ensemble !) avec 52,96% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Karl Olive virant de nouveau en tête avec 79,86% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Orgeval se positionne comme une ville acquise au bloc central.

12:58 - Fiscalité à Orgeval : un dossier sensible en vue des municipales 2026 ? En ce qui concerne la fiscalité locale d'Orgeval, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a représenté 1 893 € en 2024 (dernier pointage en date) contre 1 409 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 29,52 % en 2024 (contre 13,88 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 180 100 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 1,92635 million d'euros perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 11,06 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement sa portée et obligeant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Le bilan des dernières élections à Orgeval S'intéresser aux résultats des dernières élections municipales à Orgeval peut être éclairant. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Hervé Charnallet (Divers droite) a distancé ses concurrents en recueillant 51,63% des voix. Sur la seconde marche, Michel Dupart (Divers centre) a engrangé 1 035 votes (48,36%). Cette victoire écrasante de Hervé Charnallet a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour ce scrutin de 2026 à Orgeval, cette géographie électorale pose les bases. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour les forces d'opposition devant cette victoire écrasante, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.