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19:16 - L'avenir de la France se dessine aussi à Origny-en-Thiérache Comment les électeurs d'Origny-en-Thiérache peuvent-ils peser sur le résultat des élections municipales ? Dans la localité, 17,95% des résidents sont des enfants, et 9,60% de plus de 75 ans. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (26,87%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 606 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (8,36%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,73%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Origny-en-Thiérache mettent en relief une diversité de qualifications, avec 31,51% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Quel poids pour le RN à Origny-en-Thiérache lors des dernières élections ? Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière élection municipale à Origny-en-Thiérache en 2020, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 47,99% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 67,66% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 41,73% au candidat RN au tour 1. Au deuxième round, le RN sécurisait 52,51% des voix au niveau local. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 57,24% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Le RN passait inaperçu dans l'urne.

16:58 - Les électeurs d'Origny-en-Thiérache vont-ils se mobiliser aux municipales ? Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 39,11 % à Origny-en-Thiérache lors des municipales de 2020, une proportion assez classique alors que le pays était effrayé par l'épidémie de Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a toutefois été évalué à 72,92 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 51,75 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 66,16 % au premier tour, contre 43,24 % en 2022. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le secteur s'affiche in fine comme une zone en déficit de participation. La mobilisation des électeurs d'Origny-en-Thiérache constituera en définitive un enjeu majeur pour ces municipales 2026.

15:59 - À Origny-en-Thiérache, les élections d'il y a deux ans en faveur de l'extrême droite Eddy Casterman (Extrême droite) avait enlevé au premier tour des élections législatives à Origny-en-Thiérache en 2024 avec 63,95%. Jean-Louis Bricout (Divers gauche) se trouvait à la deuxième place avec 31,63%. Les habitants expédiaient d'ailleurs l'affaire sans hésitation dans la circonscription, la majorité absolue étant acquise (57,64%). Pour le tour unique des européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les choix s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (57,24%). La physionomie politique d'Origny-en-Thiérache a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait une terre souverainiste voire nationaliste, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme un secteur difficile à classer.

14:57 - Pour les élections 2026, Origny-en-Thiérache reste un territoire bien ancré à le RN La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une zone d'implantation forte pour la droite radicale. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Origny-en-Thiérache choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 47,99% des voix, devançant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 21,31%. Lors de la finale de l'élection à Origny-en-Thiérache, les électeurs accordaient 67,66% pour Marine Le Pen, contre 32,34% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de Origny-en-Thiérache plébiscitaient Paul-Henry Hansen-Catta (RN) avec 41,73% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Paul-Henry Hansen-Catta virant de nouveau en tête avec 52,51% des voix.

12:58 - Les impôts locaux à Origny-en-Thiérache : une dynamique en hausse ces dernières années En termes d'impôts locaux à Origny-en-Thiérache, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à 860 € en 2024 (dernières données disponibles) contre 568 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à un peu plus de 51,67 % en 2024 (contre 19,95 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 24 230 € de recettes en 2024, contre 208 550 € enregistrés en 2020 avec un taux resté à près de 17,54 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Origny-en-Thiérache Les résultats des précédentes municipales à Origny-en-Thiérache ont fourni un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Seule en lice, 'Ensemble pour notre village' a sans surprise engrangé 259 voix (100,00%) dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Origny-en-Thiérache, cette répartition historique des voix sert de matrice bien particulière que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. Cette année, l'attention se focalisera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face à la majorité sortante. La publication des candidats (voir ci-dessous) donne d'ores et déjà un élément de réponse assez clair.