Résultat municipale 2026 à Origny-en-Thiérache (02550) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Origny-en-Thiérache a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Origny-en-Thiérache, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Origny-en-Thiérache [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis PEROTIN
Jean-Louis PEROTIN (12 élus) AVEC VOUS, TOUS ENSEMBLE 		369 58,85%
  • Jean-Louis PEROTIN
  • Sabine PRUDHOMME
  • Jean-Pierre SAUSSERET
  • Claire BOULOY
  • Jean-Louis POTIER
  • Sophie BERNARD
  • Christian VOISIN
  • Isabelle PRIET
  • Thomas GOBAILLE
  • Isabelle DEGOIS
  • Damien DEGUELDRE
  • Alison LABROCHE
Yohan ORFANI
Yohan ORFANI (3 élus) AGIR ENSEMBLE POUR ORIGNY ET SES HAMEAUX 		258 41,15%
  • Yohan ORFANI
  • Céline LOIZE
  • Jérôme CARY
Participation au scrutin Origny-en-Thiérache
Taux de participation 71,60%
Taux d'abstention 28,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Nombre de votants 648

Source : ministère de l’Intérieur

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