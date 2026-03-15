En direct

19:20 - Élections à Orival : l'impact des caractéristiques démographiques Les facteurs démographiques et socio-économiques d'Orival mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient se répercuter sur les résultats des municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 33% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 11,22%. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (19,25%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 396 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,07%) révèle des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (9,91%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Orival mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 21,25% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

17:57 - Quels scores du RN à Orival avant les élections de 2026 ? Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté au moment de la dernière bataille municipale à Orival en 2020, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen engrangeait 39,63% des voix lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 56,68% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 34,15% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le Rassemblement national réunissait 56,76% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 47,12% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 48,57% pour le Rassemblement national. Ce dernier s'imposera avec 61,71% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Alma Dufour.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Orival L'affluence dans les bureaux de vote d'Orival sera, à la fin de la journée, un gros enjeu pour ces élections municipales 2026. Lors des municipales de 2020, la participation s'était dressée jusqu'à 36,23 % au premier tour, en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux. C'étaient 246 votants qui avaient glissé leur bulletin dans l'urne, l'épidémie de Covid-19 ayant pesé sur l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 436 personnes qui ont voté au premier tour, soit 71,01 % de participation. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 47,38 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 65,02 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 47,01 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville en déficit de participation.

15:59 - Le choc de l'année de la dissolution à Orival Provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale, les élections législatives à Orival avaient placé en tête Guillaume Pennelle (Rassemblement National) avec 48,57% au premier tour, devant Alma Dufour (Union de la gauche) avec 24,94%. Le second round n'a pas changé grand chose, Guillaume Pennelle culminant à 61,71% des votes dans la localité. Les Européennes près d'un mois plus tôt à Orival avaient cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (47,12%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 11,15% des votes. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les habitants d'Orival ? Globalement, le paysage électoral fait de Orival un territoire dominé par l'extrême droite. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Orival plaçait en effet Marine Le Pen en tête avec 39,63% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 18,18%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 56,68% pour Marine Le Pen, contre 43,32% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Orival plébiscitaient Guillaume Pennelle (RN) avec 34,15% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,76% des suffrages.

12:58 - Orival : la fiscalité constatée avant les municipales Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Orival, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 13,86 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant près de 4 700 euros la même année. Un montant loin des quelque 109 600 euros récoltés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat limitant drastiquement son rendement et forçant les communes à trouver d'autres recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Orival a évolué pour se fixer à un peu moins de 61,65 % en 2024 (contre 34,49 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Orival a représenté 802 € en 2024 contre 624 euros en début de mandat.

11:59 - Élections municipales 2020 à Orival : un scrutin extrêmement serré La lecture des résultats des municipales il y a 6 ans à Orival est particulièrement éclairante. Précisons qu'à l'époque, cette élection s'est tenue avec des candidatures à titre individuel et non de listes, permettant notamment le panachage. 15 sièges ont par ailleurs été pourvus au premier tour. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Didier Turquier a réuni le plus de bulletins avec 237 bulletins (100,00%). À la suite, Jérôme Lagnel a obtenu 236 votes (99,57%). Philippe Colange était à la troisième place, avec 99,15% des électeurs. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour l'élection 2026 à Orival, les citoyens sont de nouveau invités à désigner leurs représentants dans cette configuration très spéciale. Le système électoral spécifique sans liste appartient cependant au passé.