Résultat municipale 2026 à Orival (76500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Orival a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Orival, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Orival [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Loïc DEVAUX
Loïc DEVAUX (1 élu) BIEN VIVRE A ORIVAL 		187 52,23%
  • Loïc DEVAUX
Thierry Jean Jacques GRENIER
Thierry Jean Jacques GRENIER (1 élu) UN AVENIR MEILLEUR POUR ORIVAL 		171 47,77%
  • Thierry Jean Jacques GRENIER
Participation au scrutin Orival
Taux de participation 60,85%
Taux d'abstention 39,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,14%
Nombre de votants 373

Source : ministère de l’Intérieur

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