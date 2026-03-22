Résultat de l'élection municipale 2026 à Orléans : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Orléans [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Orléans sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Orléans.
L'actu des élections municipales 2026 à Orléans
11:52 - Que disaient les résultats de la municipale à Orléans la semaine dernière ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à Orléans, le scrutin a mobilisé 49,28 % des électeurs sur place, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. Au terme de ce vote, c'est Serge Grouard (Divers droite) qui a terminé premier en rassemblant 40,56 % des bulletins valides. Ensuite, Baptiste Chapuis (Union de la gauche) s'est classé deuxième avec 16,23 %. Un écart important séparait les deux candidats. Comme il y a six ans, Serge Grouard est resté au sommet du classement, et il a même consolidé ses appuis avec un gain de 4,94 points. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Philippe Grand, étiqueté Divers gauche, est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Caroline Janvier, avec la nuance Divers centre, a rassemblé 8,62 % des bulletins, un score insuffisant pour figurer au second tour, mais assez haut pour éventuellement fusionner.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Orléans
Le deuxième tour des élections municipales à Orléans a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Serge Grouard
Liste divers droite
ICI C'EST ORLEANS
|
|
Baptiste Chapuis
Liste d'union à gauche
RASSEMBLER ORLEANS ET OSE - L'UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Orléans
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge GROUARD (Ballotage) ICI C'EST ORLEANS
|13 108
|40,56%
|Baptiste CHAPUIS (Ballotage) RASSEMBLER ORLEANS - L'UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES
|5 245
|16,23%
|Jean-Philippe GRAND (Ballotage) OSE
|4 212
|13,03%
|Caroline JANVIER VIVONS ORLEANS
|2 785
|8,62%
|Valentin PELÉ ORLEANS EN COMMUN
|2 659
|8,23%
|Tiffanie RABAULT ORLEANS, NOUVEL ELAN !
|2 335
|7,23%
|Grégory MEYER NOTRE VILLE PLUS QUE JAMAIS VIVANTE
|956
|2,96%
|Isabelle LAMARQUE A LA RECONQUÊTE ! D'ORLÉANS
|723
|2,24%
|Farida MEGDOUD LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|292
|0,90%
|Participation au scrutin
|Orléans
|Taux de participation
|49,28%
|Taux d'abstention
|50,72%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,64%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,58%
|Nombre de votants
|32 714
Source : ministère de l’Intérieur
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