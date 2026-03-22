Résultat de l'élection municipale 2026 à Orléans : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Orléans

Le deuxième tour des élections municipales à Orléans a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Serge Grouard
Serge Grouard Liste divers droite
ICI C'EST ORLEANS
  • Serge Grouard
  • Fanny Picard
  • Gauthier Dabout
  • Maité Seve
  • Jules Vagner
  • Carine Roy-Milot
  • William Chancerelle
  • Nathalie Kerrien
  • Emmanuel Constantin
  • Clairvie Quesne
  • Florent Montillot
  • Anne-Frédéric Amoa
  • Quentin Defossez
  • Amal Sayah
  • Olivier Geffroy
  • Florence Carré
  • Walid Madiou
  • Béatrice Barruel
  • Thibaut Closset
  • Louna Bailly
  • Pascal Tebibel
  • Nadia Labadie
  • Thomas Renault
  • Laurence Cornaire
  • Frank Kenmogne
  • Violaine Huez
  • Elvin-Anthony Dauloir
  • Régine Bréant
  • Armando de Oliveira
  • Virginie Marchand-Sierra
  • Gérard Gautier
  • Corine Parayre
  • Mathieu Legrand
  • Géraldine Guy
  • Mohamed El Mordi
  • Delphine de Verneuil
  • Florian Nion
  • Juliette Vilcot-Crépy
  • Jean-Pierre Gabelle
  • Sandrine Ménivard
  • Mustapha El Yousfi
  • Sophie Lahache
  • Pierre Myskiw
  • Charlotte Servais
  • Benoit Barberon
  • Sandrine Kervern
  • Valmy Noumi Komguem
  • Nathalie Fombonne
  • Olivier Migette
  • Clémence Gauroy-Bonnet
  • Edgar Cherrier
  • Nikita Choummanivong
  • Mickaël Magand
  • Marie-Laure Feuillard-Box
  • André Philippe
  • Olivia Pittelli
  • Marceau Trouvé
Baptiste Chapuis
Baptiste Chapuis Liste d'union à gauche
RASSEMBLER ORLEANS ET OSE - L'UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES
  • Baptiste Chapuis
  • Francine Moronvalle
  • Jean-Philippe Grand
  • Camille Dianoux
  • Lucas Violand
  • Ghislaine Kounowski
  • Jonathan Bruneau
  • Amélia Aachboun
  • Ludovic Bourreau
  • Amélie Roignot
  • Cédric Maréchal
  • Angéline Rodelo Da Silva
  • Aurélien Deverge
  • Maude Gonzalez
  • Benoit Pascal
  • Laurence Coulaud
  • Hugues Raimbourg
  • Florine Gomez-Pedraja
  • Pierre-Yves Robert
  • Rania Mahbouba
  • Joannin Huret
  • Isabelle Hoareau
  • Yann Chaillou
  • Viviana Marques
  • Loïbrice Marcel
  • Salomé Margueritte
  • Jérémy Jacob
  • Agnès Sergent
  • Marc Hubert
  • Solène Moreau
  • Jacques Sappei
  • Eymeline Luong
  • Hugo Guillaume
  • Myriam Eichel
  • Maxime Yehouessi
  • Ouma Girault
  • Grégory Reis
  • Fanny Pidoux
  • Pierre Boudes
  • Emilie Guelton
  • Antoine Vasset
  • Magali Michaux
  • Victor Talbot
  • Carla Mailly
  • Benoît Valery
  • Julie Fabre
  • Jean-Paul Doyen
  • Nicole Desmesures
  • Emmanuel Dupuis
  • Suraya Sakhi Momen
  • Manuel Lopes
  • Manon Chambrin
  • Rémy Marques
  • Solange Gruwé
  • Daniel Odiot
  • Kadija Mariko
  • Emmanuel Duplessy

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Orléans

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge GROUARD
Serge GROUARD (Ballotage) ICI C'EST ORLEANS 		13 108 40,56%
Baptiste CHAPUIS
Baptiste CHAPUIS (Ballotage) RASSEMBLER ORLEANS - L'UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES 		5 245 16,23%
Jean-Philippe GRAND
Jean-Philippe GRAND (Ballotage) OSE 		4 212 13,03%
Caroline JANVIER
Caroline JANVIER VIVONS ORLEANS 		2 785 8,62%
Valentin PELÉ
Valentin PELÉ ORLEANS EN COMMUN 		2 659 8,23%
Tiffanie RABAULT
Tiffanie RABAULT ORLEANS, NOUVEL ELAN ! 		2 335 7,23%
Grégory MEYER
Grégory MEYER NOTRE VILLE PLUS QUE JAMAIS VIVANTE 		956 2,96%
Isabelle LAMARQUE
Isabelle LAMARQUE A LA RECONQUÊTE ! D'ORLÉANS 		723 2,24%
Farida MEGDOUD
Farida MEGDOUD LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		292 0,90%
Participation au scrutin Orléans
Taux de participation 49,28%
Taux d'abstention 50,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 32 714

Source : ministère de l’Intérieur

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