Résultat de l'élection municipale 2026 à Orly : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Orly

Tête de listeListe
Imène Souid
Imène Souid Liste divers gauche
Engagés pour Orly, utiles pour vous
  • Imène Souid
  • Jean-François Chazottes
  • Karine Bettayeb
  • Thierry Atlan
  • Sana El Amrani
  • Dramane Diaby
  • Nathalie Besniet
  • Mohand Serraye
  • Stéphanie Barré
  • Yann Gilbert
  • Malikat Vera
  • Heddi Indrigo
  • Saly Traoré
  • Renaud Lerude
  • Roseline Charles-Elie-Nelson
  • Thierry Chaudron
  • Shaenese Louisa Bensenouci
  • Ramzi Hamza
  • Valérie Cabrera
  • Ismael Sacko
  • Rhera Sionis-Hassouni
  • Jérémy Soudeer
  • Mylene Dibatista
  • Jinny Bage
  • Tracy Medrano
  • Houcine Trouky
  • Olga Céleste Ganfina
  • Maël Kuipou
  • Kimberly Leal
  • Abdlakrim Guerrouj
  • Annie Ramariavelo
  • Gilbert Lacom
  • Noëlle Gamain-Gaudieux
  • Alain Girard
  • Vanessa Ferreira
  • Farid Radjouh
  • Maribel Aviles Corona
Valérie Barraud
Valérie Barraud Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Valérie Barraud
  • Christian Lecat
  • Judite Vieira
  • Hocine Benbetka
  • Véronique Gauthier
  • Pascal K Bidi
  • Henriette Rabet
  • Aly Diagana
  • Naima Chellabi
  • Joël Matouba
  • Josette Sylvanah Miedan-Peisey
  • Laurent Sireuil
  • Elise Chali
  • David Jacob
  • Elise Léger
  • Abdelhamid Jbilou
  • Myriam Aubert
  • Mohamed Zemori
  • Nelly Grace Kuinda Mbiabet
  • Romain Bieffeilh--Gauthier
  • Wissame Moussa
  • Hamid Hideur
  • Marianne Keita
  • Joël Tally
  • Mariamou Fofana
  • Jean-Pierre Bieffeilh
  • Emilie Augustine
  • Gilles Thiriot
  • Stéphanie Degouy
  • Serge Nérovique
  • Karen Accipe
  • Erwane Said Abderemane
  • Marcelline Brigitte Amisador
  • Michaël Jno-Baptiste
  • Graziella Guglielmi
Brahim Messaci
Brahim Messaci Liste de La France insoumise
AGIR POUR ORLY - L'UNION POPULAIRE
  • Brahim Messaci
  • Magalie Trarieux
  • Claude Sancho
  • Noëline Tanfouri
  • Adnène Guessoum
  • Ingrid Apatout
  • Enzo Filangi
  • Florence Ait-Salah Lecervoisier
  • Noureddine Ben Cheikh Ahmed
  • Véronique Masia-Nérovique
  • Jean-François Godbille
  • Noura Ben Hassine
  • Speedy Lacom
  • Christine Makosso
  • Laurent Gourdon
  • Fanny Brisciano
  • Miloud Benzidane
  • Eugénia Pereira de Babo Teixeira
  • Bastien Colin
  • Inès Zrelli
  • Matthieu Gellée
  • Alix Zimmermann
  • Michel Bogaerts
  • Clotilde Cagnet
  • Billel Rabouz
  • Emilia Gaspar
  • Ali Allioui
  • Wendy Lalanne
  • Jean-Bernard Berthelin
  • Jad Montrésor Azouzi
  • Sasa Markovic
  • Delhia Jessie Aïmène
  • Thierry Chicoine
  • Catherine Louise Gauthier
  • Rayan Mesbah
  • Manel Darbaki
Patrick Bourgeois
Patrick Bourgeois Liste divers gauche
Avec Vous Orly Réunie
  • Patrick Bourgeois
  • Jacqueline Marconi
  • Karim Bessami
  • Nicole Duru-Berrebi
  • Olivier Glowinkowski
  • Jocelyne Bruneau
  • Sabri Kerbouche
  • Elisabeth Bourgeois
  • Dominique Raveraud
  • Wafaa Benarbia
  • Massamba Mbaye
  • Louiza Boussaïd
  • Benjamin Branly
  • Sabrina Boudjit
  • Patrick Brunet
  • Martine Gentilhomme
  • Roland Robini
  • Pascale Ascione
  • Francis Gayen
  • Maria Camilo
  • Guillaume Benisti
  • Michèle Cousaert
  • Romain Ocquidant
  • Martine Di Mascio
  • Youssef Guettiche
  • Chantal Dolo
  • René Griguer
  • Virginie Afonso
  • Léo Bourgeois
  • Viviane Guyomarch
  • Alexandre Imperadeiro
  • Pascale Barrois
  • Eric Benisti
  • Carmen Bourgeois
  • Mahësan Alphonse
Philippe Bouriachi
Philippe Bouriachi Liste divers centre
Ensemble construisons notre avenir
  • Philippe Bouriachi
  • Maÿlis Turlepin
  • Christophe Di Cicco
  • Anaïs Seghir
  • François Philippon
  • Viviane Blacodon
  • Moussa Kadouci
  • Kelly Perdriat
  • Marc Chaboud
  • Mesudiye Kepce
  • Abde Nassib
  • Marie-Josée Lacom
  • Bruno d'Amato
  • Madeleine Esor
  • Mohamed Salhi
  • Hediye Yaleze
  • Ismael Nunez
  • Samantha Ulry Blacodon
  • Wissam Namoune
  • Alaina Monot
  • Bruno Notaro
  • Valérie Perrin-Terrin
  • Didier Cauchois
  • Isabelle Pires
  • Amar Tatou
  • Nathalie Gauthier
  • Fréddy Massembo
  • Samantha Ayenne
  • Mamar Namoune
  • Béatrice Tonarini
  • Alain Da Costa
  • Noémie Champare
  • Habib Menaï
  • Zohra Khedimi
  • Gianni Longo

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine Janodet
Christine Janodet (27 élus) Orly pour tous 		1 873 51,13%
  • Christine Janodet
  • Jean-François Chazottes
  • Imène Ben Cheikh
  • Alain Girard
  • Stéphanie Barré
  • Hamide Kermani
  • Nathalie Besniet
  • Thierry Atlan
  • Sana El Amrani
  • Farid Radjouh
  • Karine Bettayeb
  • Thierry Chaudron
  • Maribel Aviles Corona
  • Frank-Eric Baum
  • Marilyne Herlin
  • Ramzi Hamza
  • Josiane Dautry
  • Jinny Bage
  • Malikat Vera
  • Renaud Lerude
  • Mylene Dibatista
  • Dahmane Bessami
  • Roseline Charles-Elie-Nelson
  • Yann Gilbert
  • Rhera Sionis-Hassouni
  • Seydi Ba
  • Malika Lemba
Brahim Messaci
Brahim Messaci (6 élus) Agir ensemble pour orly 		1 307 35,68%
  • Brahim Messaci
  • Noeline Vera
  • Philippe Bouriachi
  • Florence Ait-Salah-Lecervoisier
  • Sylvain Caplier
  • Kathy Guerche
Christophe Di Cicco
Christophe Di Cicco (2 élus) Orly ensemble 		483 13,18%
  • Christophe Di Cicco
  • Nicole Berrebi
Participation au scrutin Orly
Taux de participation 32,67%
Taux d'abstention 67,33%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 806

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine Janodet
Christine Janodet Orly pour tous 		1 703 43,43%
Brahim Messaci
Brahim Messaci Agir pour orly 		637 16,24%
Philippe Bouriachi
Philippe Bouriachi Ensemble construions notre avenir 		459 11,70%
Christophe Di Cicco
Christophe Di Cicco Orly ensemble 		411 10,48%
Philippe Ménager
Philippe Ménager Orly solidaire et humaine 		225 5,73%
Florence Ait-Salah-Lecervoisier
Florence Ait-Salah-Lecervoisier Decidons orly ! liste citoyenne soutenue par la france insoumise 		209 5,33%
Marco Pisanu
Marco Pisanu Une nouvelle ere pour orly 		201 5,12%
Valérie Barraud
Valérie Barraud Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		76 1,93%
Participation au scrutin Orly
Taux de participation 35,37%
Taux d'abstention 64,63%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 111

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine Janodet
Christine Janodet (28 élus) Unis pour orly, gauche rassemblement citoyenneté 		3 446 58,17%
  • Christine Janodet
  • Jean-François Chazottes
  • Stéphanie Barré
  • Alain Girard
  • Hind Benaïni
  • Hamide Kermani
  • Nathalie Besniet
  • Pascal Perrier
  • Imène Ben Cheikh
  • Farid Radjouh
  • Marilyne Herlin
  • Paul Farouz
  • Maribel Aviles Corona
  • Patrick Bourgeois
  • Karine Bettayeb
  • Thierry Atlan
  • Jacqueline Marconi
  • Christian De Barros
  • Josiane Dautry
  • Frank-Eric Baum
  • Malikat Vera
  • Dahmane Bessami
  • Geneviève Bonnisseau
  • Eddy Jourde
  • Monique Kucinski
  • Christian Brissepot
  • Sana El Amrani
  • Pierre Stouvenel
Brahim Messaci
Brahim Messaci (7 élus) Agir ensemble pour orly 		2 477 41,82%
  • Brahim Messaci
  • Marianne Cimino
  • Marco Pisanu
  • Noeline Tanfouri
  • Lyonel Cros
  • Line Assogbavi
  • Philippe Ménager
Participation au scrutin Orly
Taux de participation 56,44%
Taux d'abstention 43,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,79%
Nombre de votants 6 287

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine Janodet
Christine Janodet Unis pour orly, gauche rassemblement citoyenneté 		2 351 43,82%
Brahim Messaci
Brahim Messaci Agir pour orly 		1 531 28,53%
Marco Pisanu
Marco Pisanu Une nouvelle ere pour orly 		922 17,18%
Philippe Bouriachi
Philippe Bouriachi Alternance orly 		285 5,31%
Robert Gineste
Robert Gineste Rassemblement citoyen 		276 5,14%
Participation au scrutin Orly
Taux de participation 51,85%
Taux d'abstention 48,15%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 7,12%
Nombre de votants 5 776

Villes voisines d'Orly

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