Résultat de l'élection municipale 2026 à Orly : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Orly [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Orly sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Orly.
L'actu des élections municipales 2026 à Orly
13:09 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Orly
Les résultats des précédentes élections municipales à Orly ont fourni un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Lors de la première manche électorale, Christine Janodet (Divers gauche) a décroché la tête du classement en recueillant 43,43% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Brahim Messaci (Divers gauche) a obtenu 16,24% des suffrages. La troisième place est revenue à Philippe Bouriachi (Europe Ecologie-Les Verts), obtenant 11,70% des bulletins. Une marge significative. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Christine Janodet l'a finalement emporté avec 1 873 voix (51,13%), face à Brahim Messaci rassemblant 1 307 votants (35,68%) et Christophe Di Cicco obtenant 483 votants (13,18%). La domination de la liste 'Orly pour tous' s'est affirmée, menant à une victoire sans bavure et indiscutable. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Bien que Brahim Messaci ait gagné le pari des ralliements en ajoutant 670 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Christine Janodet a pu bénéficier du report de voix des électeurs Europe Ecologie-Les Verts. La formation d'opposition est dans l'obligation de compter davantage de bulletins ce dimanche, dès le premier tour, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le schéma gagnant.
09:57 - Journée électorale à Orly : les horaires des bureaux de vote
Les municipales 2026 offrent la possibilité aux électeurs d'Orly de réagir sur la manière dont est régie leur localité. Pour mémoire, c'est Christine Janodet (Divers gauche) qui a remporté l'élection au second tour en 2020. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? Plus bas dans la page on peut consulter la liste des candidats à Orly. Sachez également que les horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote d'Orly sont les suivants : de 8 h à 20 h. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir les résultats du premier tour des élections à Orly dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Orly
|Tête de listeListe
|
Imène Souid
Liste divers gauche
Engagés pour Orly, utiles pour vous
|
|
Valérie Barraud
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Brahim Messaci
Liste de La France insoumise
AGIR POUR ORLY - L'UNION POPULAIRE
|
|
Patrick Bourgeois
Liste divers gauche
Avec Vous Orly Réunie
|
|
Philippe Bouriachi
Liste divers centre
Ensemble construisons notre avenir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christine Janodet (27 élus) Orly pour tous
|1 873
|51,13%
|
|Brahim Messaci (6 élus) Agir ensemble pour orly
|1 307
|35,68%
|
|Christophe Di Cicco (2 élus) Orly ensemble
|483
|13,18%
|
|Participation au scrutin
|Orly
|Taux de participation
|32,67%
|Taux d'abstention
|67,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 806
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christine Janodet Orly pour tous
|1 703
|43,43%
|Brahim Messaci Agir pour orly
|637
|16,24%
|Philippe Bouriachi Ensemble construions notre avenir
|459
|11,70%
|Christophe Di Cicco Orly ensemble
|411
|10,48%
|Philippe Ménager Orly solidaire et humaine
|225
|5,73%
|Florence Ait-Salah-Lecervoisier Decidons orly ! liste citoyenne soutenue par la france insoumise
|209
|5,33%
|Marco Pisanu Une nouvelle ere pour orly
|201
|5,12%
|Valérie Barraud Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|76
|1,93%
|Participation au scrutin
|Orly
|Taux de participation
|35,37%
|Taux d'abstention
|64,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 111
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christine Janodet (28 élus) Unis pour orly, gauche rassemblement citoyenneté
|3 446
|58,17%
|
|Brahim Messaci (7 élus) Agir ensemble pour orly
|2 477
|41,82%
|
|Participation au scrutin
|Orly
|Taux de participation
|56,44%
|Taux d'abstention
|43,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,79%
|Nombre de votants
|6 287
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christine Janodet Unis pour orly, gauche rassemblement citoyenneté
|2 351
|43,82%
|Brahim Messaci Agir pour orly
|1 531
|28,53%
|Marco Pisanu Une nouvelle ere pour orly
|922
|17,18%
|Philippe Bouriachi Alternance orly
|285
|5,31%
|Robert Gineste Rassemblement citoyen
|276
|5,14%
|Participation au scrutin
|Orly
|Taux de participation
|51,85%
|Taux d'abstention
|48,15%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|7,12%
|Nombre de votants
|5 776
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