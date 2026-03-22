Résultat de l'élection municipale 2026 à Orly : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Orly

Le deuxième tour des élections municipales à Orly a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Imène Souid
Imène Souid Liste divers gauche
Engagés pour Orly, utiles pour vous
  • Imène Souid
  • Jean-François Chazottes
  • Karine Bettayeb
  • Thierry Atlan
  • Sana El Amrani
  • Dramane Diaby
  • Nathalie Besniet
  • Mohand Serraye
  • Stéphanie Barré
  • Yann Gilbert
  • Malikat Vera
  • Heddi Indrigo
  • Saly Traoré
  • Renaud Lerude
  • Roseline Charles-Elie-Nelson
  • Thierry Chaudron
  • Shaenese Louisa Bensenouci
  • Ramzi Hamza
  • Valérie Cabrera
  • Ismael Sacko
  • Rhera Sionis-Hassouni
  • Jérémy Soudeer
  • Mylene Dibatista
  • Jinny Bage
  • Tracy Medrano
  • Houcine Trouky
  • Olga Céleste Ganfina
  • Maël Kuipou
  • Kimberly Leal
  • Abdlakrim Guerrouj
  • Annie Ramariavelo
  • Gilbert Lacom
  • Noëlle Gamain-Gaudieux
  • Alain Girard
  • Vanessa Ferreira
  • Farid Radjouh
  • Maribel Aviles Corona
Brahim Messaci
Brahim Messaci Liste de La France insoumise
AGIR POUR ORLY - L'UNION POPULAIRE
  • Brahim Messaci
  • Magalie Trarieux
  • Claude Sancho
  • Noëline Tanfouri
  • Adnène Guessoum
  • Ingrid Apatout
  • Enzo Filangi
  • Florence Ait-Salah Lecervoisier
  • Noureddine Ben Cheikh Ahmed
  • Véronique Masia-Nérovique
  • Jean-François Godbille
  • Noura Ben Hassine
  • Speedy Lacom
  • Christine Makosso
  • Laurent Gourdon
  • Fanny Brisciano
  • Miloud Benzidane
  • Eugénia Pereira de Babo Teixeira
  • Bastien Colin
  • Inès Zrelli
  • Matthieu Gellée
  • Alix Zimmermann
  • Michel Bogaerts
  • Clotilde Cagnet
  • Billel Rabouz
  • Emilia Gaspar
  • Ali Allioui
  • Wendy Lalanne
  • Jean-Bernard Berthelin
  • Jad Montrésor Azouzi
  • Sasa Markovic
  • Delhia Jessie Aïmène
  • Thierry Chicoine
  • Catherine Louise Gauthier
  • Rayan Mesbah
  • Manel Darbaki
Patrick Bourgeois
Patrick Bourgeois Liste divers gauche
Avec Vous Orly Réunie
  • Patrick Bourgeois
  • Jacqueline Marconi
  • Karim Bessami
  • Nicole Duru-Berrebi
  • Olivier Glowinkowski
  • Jocelyne Bruneau
  • Sabri Kerbouche
  • Elisabeth Bourgeois
  • Dominique Raveraud
  • Wafaa Benarbia
  • Massamba Mbaye
  • Louiza Boussaïd
  • Benjamin Branly
  • Sabrina Boudjit
  • Patrick Brunet
  • Martine Gentilhomme
  • Roland Robini
  • Pascale Ascione
  • Francis Gayen
  • Maria Camilo
  • Guillaume Benisti
  • Michèle Cousaert
  • Romain Ocquidant
  • Martine Di Mascio
  • Youssef Guettiche
  • Chantal Dolo
  • René Griguer
  • Virginie Afonso
  • Léo Bourgeois
  • Viviane Guyomarch
  • Alexandre Imperadeiro
  • Pascale Barrois
  • Eric Benisti
  • Carmen Bourgeois
  • Mahësan Alphonse
Philippe Bouriachi
Philippe Bouriachi Liste divers centre
Ensemble construisons notre avenir
  • Philippe Bouriachi
  • Maÿlis Turlepin
  • Christophe Di Cicco
  • Anaïs Seghir
  • François Philippon
  • Viviane Blacodon
  • Moussa Kadouci
  • Kelly Perdriat
  • Marc Chaboud
  • Mesudiye Kepce
  • Abde Nassib
  • Marie-Josée Lacom
  • Bruno d'Amato
  • Madeleine Esor
  • Mohamed Salhi
  • Hediye Yaleze
  • Ismael Nunez
  • Samantha Ulry Blacodon
  • Wissam Namoune
  • Alaina Monot
  • Bruno Notaro
  • Valérie Perrin-Terrin
  • Didier Cauchois
  • Isabelle Pires
  • Amar Tatou
  • Nathalie Gauthier
  • Fréddy Massembo
  • Samantha Ayenne
  • Mamar Namoune
  • Béatrice Tonarini
  • Alain Da Costa
  • Noémie Champare
  • Habib Menaï
  • Zohra Khedimi
  • Gianni Longo

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Orly

Tête de listeListe Voix % des voix
Imène SOUID
Imène SOUID (Ballotage) Engagés pour Orly, utiles pour vous 		2 509 47,83%
Brahim MESSACI
Brahim MESSACI (Ballotage) AGIR POUR ORLY - L'UNION POPULAIRE 		1 125 21,44%
Patrick BOURGEOIS
Patrick BOURGEOIS (Ballotage) Avec Vous Orly Réunie 		762 14,53%
Philippe BOURIACHI
Philippe BOURIACHI (Ballotage) Ensemble construisons notre avenir 		721 13,74%
Valérie BARRAUD
Valérie BARRAUD Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		129 2,46%
Participation au scrutin Orly
Taux de participation 45,65%
Taux d'abstention 54,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Nombre de votants 5 440

Source : ministère de l’Intérieur

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