Résultat de l'élection municipale 2026 à Orly : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Orly [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Orly sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Orly.
L'actu des élections municipales 2026 à Orly
11:50 - Un premier constat à Orly avec les résultats du 1er tour
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Orly, c'est Imène Souid (Divers gauche) qui s'est arrogée la première place avec 47,83 % des suffrages exprimés. Ensuite, Brahim Messaci (La France insoumise) a pris la position de dauphin avec 21,44 %. Un écart conséquent séparait les deux candidats. Du côté des autres candidats, avec 14,53 %, Patrick Bourgeois (Divers gauche) s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Philippe Bouriachi, avec la nuance Divers centre, a obtenu 13,74 % des voix, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. Enfin, concernant la participation à Orly, le vote a enregistré une participation de 45,65 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Orly
Le deuxième tour des élections municipales à Orly a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Imène Souid
Liste divers gauche
Engagés pour Orly, utiles pour vous
|
|
Brahim Messaci
Liste de La France insoumise
AGIR POUR ORLY - L'UNION POPULAIRE
|
|
Patrick Bourgeois
Liste divers gauche
Avec Vous Orly Réunie
|
|
Philippe Bouriachi
Liste divers centre
Ensemble construisons notre avenir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Orly
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Imène SOUID (Ballotage) Engagés pour Orly, utiles pour vous
|2 509
|47,83%
|Brahim MESSACI (Ballotage) AGIR POUR ORLY - L'UNION POPULAIRE
|1 125
|21,44%
|Patrick BOURGEOIS (Ballotage) Avec Vous Orly Réunie
|762
|14,53%
|Philippe BOURIACHI (Ballotage) Ensemble construisons notre avenir
|721
|13,74%
|Valérie BARRAUD Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|129
|2,46%
|Participation au scrutin
|Orly
|Taux de participation
|45,65%
|Taux d'abstention
|54,35%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,06%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,51%
|Nombre de votants
|5 440
Source : ministère de l’Intérieur
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