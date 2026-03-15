Résultat municipale 2026 à Orly (94310) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Orly a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Orly, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Orly [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Imène SOUID
Imène SOUID Engagés pour Orly, utiles pour vous 		2 509 47,83%
Brahim MESSACI
Brahim MESSACI AGIR POUR ORLY - L'UNION POPULAIRE 		1 125 21,44%
Patrick BOURGEOIS
Patrick BOURGEOIS Avec Vous Orly Réunie 		762 14,53%
Philippe BOURIACHI
Philippe BOURIACHI Ensemble construisons notre avenir 		721 13,74%
Valérie BARRAUD
Valérie BARRAUD Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		129 2,46%
Participation au scrutin Orly
Taux de participation 45,65%
Taux d'abstention 54,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Nombre de votants 5 440

Source : ministère de l’Intérieur

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