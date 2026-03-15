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19:21 - Les défis socio-économiques d'Orly et leurs implications électorales A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Orly regorge de diversité et d'activités. Avec ses 24 488 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 371 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 22,79% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 4,50% ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les 5 521 résidents étrangers, représentant 22,55% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 353 € par mois, la commune affiche un taux de chômage de 15,78%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. À Orly, où les moins de 30 ans représentent 43% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir partagé et florissant.

17:57 - Le RN à Orly : quelle place aux municipales 2026 ? Le parti d'extrême droite n'avait pas vraiment pesé lors des municipales à Orly en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen recueillait 14,97% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 31,85% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 13,88% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop décevant, à Orly comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 21,04% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 20,31% pour le mouvement nationaliste. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Clémence Guetté.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 64,63 % d'abstention L'abstention s'élevait à 64,63 % à Orly pour le premier tour des municipales de 2020, au-dessus de la moyenne nationale alors qu'en raison du Covid-19, de nombreux électeurs avaient opté pour rester chez eux. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est pour sa part élevé à 29,42 %. La fuite des électeurs atteignait pour sa part 55,35 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 40,07 %, contre 63,06 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée assez abstentionniste. Ce paramètre à Orly sera quoi qu'il en soit une variable majeure pour ces municipales.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Orly L'exploration des résultats de 2024 confirme que Orly s'affirmait alors toujours comme un bastion de la gauche radicale. Les Européennes de juin 2024 à Orly avaient en effet vu s'imposer la liste de Manon Aubry (41,67%), suivie par la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui s'était arrogée 21,04% des suffrages. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Clémence Guetté (Union de la gauche) aux avants-postes avec 55,99% au premier tour, devant Antoine Ghaye (Rassemblement National) avec 20,31%. Aucun second tour n'était d'ailleurs convoqué dans la circonscription.

14:57 - À Orly, la dernière présidentielle était marquée par un soutien à la gauche La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville acquise aux forces de gauche. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Orly tournait en effet à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 47,49% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 20,37%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 68,15% pour Emmanuel Macron, contre 31,85% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Orly plébiscitaient Clémence Guetté (Nupes) avec 47,38% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 67,61% des suffrages.

12:58 - Tout savoir sur la fiscalité locale à Orly À Orly, sur le plan de la fiscalité locale, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 1 590 € en 2024 (année des dernières données) contre 1 386 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à un peu moins de 38,39 % en 2024 (contre environ 18,64 % en 2020). Par comparaison, la moyenne au niveau national se situe à environ 40 %. Une hausse souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 407 500 euros de recettes en 2024, bien en deçà des 7 817 630 € engrangés en 2020 avec un taux resté à environ 24,03 %. La taxe ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Orly Les résultats des précédentes élections municipales à Orly ont fourni un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Lors de la première manche électorale, Christine Janodet (Divers gauche) a décroché la tête du classement en recueillant 43,43% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Brahim Messaci (Divers gauche) a obtenu 16,24% des suffrages. La troisième place est revenue à Philippe Bouriachi (Europe Ecologie-Les Verts), obtenant 11,70% des bulletins. Une marge significative. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Christine Janodet l'a finalement emporté avec 1 873 voix (51,13%), face à Brahim Messaci rassemblant 1 307 votants (35,68%) et Christophe Di Cicco obtenant 483 votants (13,18%). La domination de la liste 'Orly pour tous' s'est affirmée, menant à une victoire sans bavure et indiscutable. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Bien que Brahim Messaci ait gagné le pari des ralliements en ajoutant 670 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Christine Janodet a pu bénéficier du report de voix des électeurs Europe Ecologie-Les Verts. La formation d'opposition est dans l'obligation de compter davantage de bulletins ce dimanche, dès le premier tour, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le schéma gagnant.