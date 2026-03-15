Résultat de l'élection municipale 2026 à Ormesson-sur-Marne : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Ormesson-sur-Marne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Ormesson-sur-Marne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Ormesson-sur-Marne.
L'actu des élections municipales 2026 à Ormesson-sur-Marne
17:20 - Les résultats des dernières municipales marqués par 68,07 % d'abstention
L'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Ormesson-sur-Marne sera un véritable pivot de ces élections municipales. En 2020, l'abstention était évaluée à 68,07 % au premier round (au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale), de nombreux électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause du Covid-19. Le scrutin municipal est pourtant, avec la présidentielle, celui où les électeurs se manifestent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est à ce titre élevé à 22,00 %. La fuite des électeurs atteignait pour sa part 48,06 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 30,04 %, contre 51,47 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée souvent détournée des bureaux de vote.
15:59 - Ormesson-sur-Marne : le vote des électeurs l'année de la dissolution
La physionomie politique d'Ormesson-sur-Marne a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme un fief de la majorité présidentielle, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme un paysage politique fragmenté. À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les citoyens d'Ormesson-sur-Marne avaient en effet poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 31,44% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Ormesson-sur-Marne avaient ensuite favorisé Maud Petit (Majorité présidentielle) avec 35,38% au premier tour, devant Alain Philippet (Rassemblement National) avec 32,88%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Maud Petit culminant à 42,77% des voix dans la commune.
14:57 - Ormesson-sur-Marne : regard sur les résultats de la présidentielle et des législatives 2022
Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Ormesson-sur-Marne plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 35,00% des inscrits, devant Marine Le Pen avec 19,92%. Lors de la finale de l'élection à Ormesson-sur-Marne, les électeurs accordaient 65,42% pour Emmanuel Macron, contre 34,58% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Ormesson-sur-Marne soutenaient en priorité Maud Petit (Ensemble !) avec 30,62% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Maud Petit virant de nouveau en tête avec 67,00% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Ormesson-sur-Marne s'inscrit comme une municipalité de tradition centriste.
12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale en baisse à Ormesson-sur-Marne
Du côté de la fiscalité locale d'Ormesson-sur-Marne, la somme moyenne versée par foyer fiscal a représenté 1 374 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 1 717 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a pourtant évolué pour se fixer à un peu moins de 40,59 % en 2024 (contre 19,84 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 228 400 euros en 2024. Un montant loin des 6 330 930 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 27,47 %. Un séisme pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et forçant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.
11:59 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Ormesson-sur-Marne
Examiner les scores de la dernière élection municipale à Ormesson-sur-Marne peut se révéler édifiant. Au soir du premier scrutin, Marie-Christine Ségui (Les Républicains) a surclassé ses concurrents avec 90,53% des suffrages. En deuxième position, Emmanuel Marfoglia (Union des Démocrates et Indépendants) a capté 203 suffrages en sa faveur (9,46%). Ce triomphe au premier tour de Marie-Christine Ségui a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Ormesson-sur-Marne, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur sera le principal défi pour le camp adverse ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Ormesson-sur-Marne
Dans le cadre des municipales de 2026, les électeurs d'Ormesson-sur-Marne sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce rendez-vous électoral représente un temps fort de la vie démocratique locale. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? La liste des prétendants en 2026 est consultable ci-dessous. Il est important de souligner que les 7 bureaux de vote de la ville d'Ormesson-sur-Marne fermeront leurs portes à 20 heures en prévision du dépouillement. La publication des résultats à Ormesson-sur-Marne débutera sur cette page à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Ormesson-sur-Marne
|Tête de listeListe
|
Marie-Christine Ségui
Liste d'union au centre
ORMESSON, NATURELLEMENT
|
|
David de Barros
Liste divers droite
AVEC VOUS POUR ORMESSON
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Christine Ségui (32 élus) Ormesson, notre ambition commune
|1 942
|90,53%
|
|Emmanuel Marfoglia (1 élu) Ormesson union des droites et du centre
|203
|9,46%
|
|Participation au scrutin
|Ormesson-sur-Marne
|Taux de participation
|31,93%
|Taux d'abstention
|68,07%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 286
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Christine Segui (23 élus) Un nouveau souffle pour ormesson
|2 346
|55,36%
|
|Guy Le Doeuff (4 élus) Ormesson, la force des générations
|1 068
|25,20%
|
|Linda Laforge (1 élu) Ormesson ecologique et solidaire
|442
|10,43%
|
|Alexandre Pallares (1 élu) Front national pour ormesson
|381
|8,99%
|
|Participation au scrutin
|Ormesson-sur-Marne
|Taux de participation
|62,07%
|Taux d'abstention
|37,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,40%
|Nombre de votants
|4 341
Villes voisines d'Ormesson-sur-Marne
- Ormesson-sur-Marne (94490)
- Ecole primaire à Ormesson-sur-Marne
- Maternités à Ormesson-sur-Marne
- Crèches et garderies à Ormesson-sur-Marne
- Classement des collèges à Ormesson-sur-Marne
- Salaires à Ormesson-sur-Marne
- Impôts à Ormesson-sur-Marne
- Dette et budget d'Ormesson-sur-Marne
- Climat et historique météo d'Ormesson-sur-Marne
- Accidents à Ormesson-sur-Marne
- Délinquance à Ormesson-sur-Marne
- Inondations à Ormesson-sur-Marne
- Nombre de médecins à Ormesson-sur-Marne
- Pollution à Ormesson-sur-Marne
- Entreprises à Ormesson-sur-Marne
- Prix immobilier à Ormesson-sur-Marne