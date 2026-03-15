Résultat de l'élection municipale 2026 à Ormesson-sur-Marne : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Ormesson-sur-Marne

Tête de listeListe
Marie-Christine Ségui
Marie-Christine Ségui Liste d'union au centre
ORMESSON, NATURELLEMENT
  • Marie-Christine Ségui
  • Henri Caplain
  • Odile Hugnet
  • Pierre Dussel
  • Valérie Dray
  • Stéphane Tournant
  • Telma Le Flanchec
  • Guy Martin
  • Magali Dufeu
  • José Sarmento Lameirao
  • Cécile Wagner
  • Damien Chatonier
  • Céline de Almeida
  • Jean-Edgar Casel
  • Isabelle Gaspar
  • Sylvain Lehaire
  • Séverine Mouco
  • Philippe Cortez
  • Isabelle Dos Santos
  • Guillaume Riffonneau
  • Nathalie Desrumeaux
  • Bruno Lauté
  • Paula Christina Ferreira
  • Fabrice Pereira
  • Corinne Poignant
  • Alexis Carré
  • Aurore Khalfoun
  • Alexandre Pereira
  • Elisabeth Alves Dias
  • Alfredo Carneiro Pereira
  • Ludivine Letreulle
  • Geoffrey Bercher
  • Nathalie Cabannes
  • Eric Hachet
  • Séverine Antunes
David de Barros
David de Barros Liste divers droite
AVEC VOUS POUR ORMESSON
  • David de Barros
  • Fabienne Duret
  • Stephane Boucher
  • Carine de Oliveira
  • Christophe Lini
  • Cindy Saco
  • Julien Coudroy
  • Aurélia Fernandes
  • Fabien Prodhomme
  • Dalila Dago
  • Malik Rahmani
  • Isabelle Benni
  • Emanuel Lourenço
  • Elisabeth de Sousa
  • Moïses Rodrigues
  • Sandrine Dousset
  • Thomas Burgos
  • Margaret Carrico
  • Joel Chrisment
  • Cidalia Simoes
  • Morgan Trigallez
  • Noémi de Oliveira
  • Philippe Denise
  • Asma Nahi
  • Loïc Boeuf
  • Sandra Vieira
  • Benoît Jacob
  • Sarah Demir
  • Joris Labaille
  • Liliana Mendes Dias
  • Axel Goncalves
  • Anais Gaveriaux
  • Olivier Martins
  • Charlotte Marzook Aprohim

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Christine Ségui
Marie-Christine Ségui (32 élus) Ormesson, notre ambition commune 		1 942 90,53%
  • Marie-Christine Ségui
  • Henri Caplain
  • Odile Hugnet
  • Stéphane Tournant
  • Antoinette Raymond
  • Pierre Dussel
  • Françoise Parat
  • David De Barros
  • Corinne Montenero-Fissier
  • Guy Martin
  • Valérie Dray
  • Jean-Edgar Casel
  • Telma Le Flanchec
  • Jean-Pierre Cazaux
  • Isabelle Dos Santos
  • Stéphane Boucher
  • Sarah Matteï
  • Serge Colin
  • Mélissa Lelievre
  • Manuel Correia
  • Isabelle Fournier
  • José Augusto Lameirao
  • Paula Christina Ferreira
  • Damien Chatonier
  • Véronique Coudroy
  • Thierry Deslot
  • Maddy Michiels
  • Kévin Tellier
  • Stéphanie Hilger
  • Jean Dandaleix
  • Céline De Almeida
  • Philippe Cortez
Emmanuel Marfoglia
Emmanuel Marfoglia (1 élu) Ormesson union des droites et du centre 		203 9,46%
  • Emmanuel Marfoglia
Participation au scrutin Ormesson-sur-Marne
Taux de participation 31,93%
Taux d'abstention 68,07%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 286

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Christine Segui
Marie-Christine Segui (23 élus) Un nouveau souffle pour ormesson 		2 346 55,36%
  • Marie-Christine Segui
  • Willy Dubost
  • Odile Hugnet
  • Jean-Claude Heurtebise
  • Georgette Regnault
  • Michel De Ronne
  • Françoise Parat
  • Stéphane Tournant
  • Isabelle Candela
  • Jean-Marc Sartel
  • Antoinette Raymond
  • Pierre Dussel
  • Corinne Rosselli
  • Henri Caplain
  • Elisabeth Kedadry
  • Serge Colin
  • Céline Cormier
  • Benoît Pochet
  • Valérie Dray
  • Jean-Edgar Casel
  • Véronique Gonçalves Dos Santos
  • Ludovic Fabre
  • Corinne Poignant
Guy Le Doeuff
Guy Le Doeuff (4 élus) Ormesson, la force des générations 		1 068 25,20%
  • Guy Le Doeuff
  • Agnès Clairin
  • Pierre-André Vincent
  • Catherine Sanchez
Linda Laforge
Linda Laforge (1 élu) Ormesson ecologique et solidaire 		442 10,43%
  • Linda Laforge
Alexandre Pallares
Alexandre Pallares (1 élu) Front national pour ormesson 		381 8,99%
  • Alexandre Pallares
Participation au scrutin Ormesson-sur-Marne
Taux de participation 62,07%
Taux d'abstention 37,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,40%
Nombre de votants 4 341

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