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19:21 - Analyse démographique des municipales à Ormesson-sur-Marne Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Ormesson-sur-Marne est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 27,32% de cadres pour 10 589 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. Avec 804 entreprises, Ormesson-sur-Marne est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (86,83%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Avec 1 743 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 20,63%, Ormesson-sur-Marne est un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,40%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3 330 euros/mois. Chaque vote comptabilisé ce 15 mars 2026 à Ormesson-sur-Marne participe à l'histoire de la France.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à Ormesson-sur-Marne Le parti à la flamme restait loin du groupe de tête lors des élections municipales à Ormesson-sur-Marne il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen obtenait 19,92% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 34,58% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 16,88% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Ormesson-sur-Marne comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 31,44% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 32,88% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 34,29% lors du vote définitif.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 68,07 % d'abstention L'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Ormesson-sur-Marne sera un véritable pivot de ces élections municipales. En 2020, l'abstention était évaluée à 68,07 % au premier round (au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale), de nombreux électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause du Covid-19. Le scrutin municipal est pourtant, avec la présidentielle, celui où les électeurs se manifestent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est à ce titre élevé à 22,00 %. La fuite des électeurs atteignait pour sa part 48,06 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 30,04 %, contre 51,47 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée souvent détournée des bureaux de vote.

15:59 - Ormesson-sur-Marne : le vote des électeurs l'année de la dissolution La physionomie politique d'Ormesson-sur-Marne a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme un fief de la majorité présidentielle, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme un paysage politique fragmenté. À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les citoyens d'Ormesson-sur-Marne avaient en effet poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 31,44% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Ormesson-sur-Marne avaient ensuite favorisé Maud Petit (Majorité présidentielle) avec 35,38% au premier tour, devant Alain Philippet (Rassemblement National) avec 32,88%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Maud Petit culminant à 42,77% des voix dans la commune.

14:57 - Ormesson-sur-Marne : regard sur les résultats de la présidentielle et des législatives 2022 Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Ormesson-sur-Marne plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 35,00% des inscrits, devant Marine Le Pen avec 19,92%. Lors de la finale de l'élection à Ormesson-sur-Marne, les électeurs accordaient 65,42% pour Emmanuel Macron, contre 34,58% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Ormesson-sur-Marne soutenaient en priorité Maud Petit (Ensemble !) avec 30,62% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Maud Petit virant de nouveau en tête avec 67,00% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Ormesson-sur-Marne s'inscrit comme une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale en baisse à Ormesson-sur-Marne Du côté de la fiscalité locale d'Ormesson-sur-Marne, la somme moyenne versée par foyer fiscal a représenté 1 374 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 1 717 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a pourtant évolué pour se fixer à un peu moins de 40,59 % en 2024 (contre 19,84 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 228 400 euros en 2024. Un montant loin des 6 330 930 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 27,47 %. Un séisme pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et forçant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Ormesson-sur-Marne Examiner les scores de la dernière élection municipale à Ormesson-sur-Marne peut se révéler édifiant. Au soir du premier scrutin, Marie-Christine Ségui (Les Républicains) a surclassé ses concurrents avec 90,53% des suffrages. En deuxième position, Emmanuel Marfoglia (Union des Démocrates et Indépendants) a capté 203 suffrages en sa faveur (9,46%). Ce triomphe au premier tour de Marie-Christine Ségui a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Ormesson-sur-Marne, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur sera le principal défi pour le camp adverse ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.