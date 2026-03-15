Résultat municipale 2026 à Ormesson-sur-Marne (94490) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ormesson-sur-Marne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ormesson-sur-Marne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ormesson-sur-Marne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Christine SÉGUI
Marie-Christine SÉGUI (28 élus) ORMESSON, NATURELLEMENT 		2 404 64,90%
  • Marie-Christine SÉGUI
  • Henri CAPLAIN
  • Odile HUGNET
  • Pierre DUSSEL
  • Valérie DRAY
  • Stéphane TOURNANT
  • Telma LE FLANCHEC
  • Guy MARTIN
  • Magali DUFEU
  • José SARMENTO LAMEIRAO
  • Cécile WAGNER
  • Damien CHATONIER
  • Céline DE ALMEIDA
  • Jean-Edgar CASEL
  • Isabelle GASPAR
  • Sylvain LEHAIRE
  • Séverine MOUCO
  • Philippe CORTEZ
  • Isabelle DOS SANTOS
  • Guillaume RIFFONNEAU
  • Nathalie DESRUMEAUX
  • Bruno LAUTÉ
  • Paula Christina FERREIRA
  • Fabrice PEREIRA
  • Corinne POIGNANT
  • Alexis CARRÉ
  • Aurore KHALFOUN
  • Alexandre PEREIRA
David DE BARROS
David DE BARROS (5 élus) AVEC VOUS POUR ORMESSON 		1 300 35,10%
  • David DE BARROS
  • Fabienne DURET
  • Stephane BOUCHER
  • Carine DE OLIVEIRA
  • Christophe LINI
Participation au scrutin Ormesson-sur-Marne
Taux de participation 51,14%
Taux d'abstention 48,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,41%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Nombre de votants 3 857

Source : ministère de l’Intérieur

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