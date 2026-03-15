Résultat municipale 2026 à Ormoy (91540) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ormoy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ormoy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ormoy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel CARON
Michel CARON (18 élus) ENSEMBLE POUR ORMOY 		516 50,79%
  • Michel CARON
  • Maria GONCALVES
  • Jacques GOMBAULT
  • Lucie PIZZONERO
  • Olivier TAIPINA
  • Catherine LOMBARD
  • Frédéric DUBOZ
  • Adelette WANET
  • Martial DUMONT
  • Mylène HUEBRA
  • Fabrice SUIVENG
  • Nadège CALY
  • Romain SIGNORATO
  • Mirlande HILAIREMONT
  • Joël FERREIRA DA SILVA
  • Julie VANNESTE
  • Michaël STRUMMEYER
  • Sandrine OFFINI
Antoine TOCHE
Antoine TOCHE (5 élus) Ormoy respire 		500 49,21%
  • Antoine TOCHE
  • Christelle VALETTE
  • Gilles GUITTON
  • Cristèle GAILLARD
  • Nasredine MAMOUNI
Participation au scrutin Ormoy
Taux de participation 60,50%
Taux d'abstention 39,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Nombre de votants 1 040

Source : ministère de l’Intérieur

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