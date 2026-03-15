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19:21 - Ormoy : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans les rues d'Ormoy, les élections s'achèvent. Avec ses 2 896 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 197 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (84,28%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les 379 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Parmi cette diversité sociale, près de 22,87% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1748,11 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Ormoy, où les moins de 30 ans correspondent à 46% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir commun et florissant.

17:57 - Les données clés du vote RN à Ormoy Le parti nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière municipale à Ormoy il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 24,79% des bulletins exprimés lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 42,58% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 21,41% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le RN obtenait 53,52% des voix dans la commune. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 37,77% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 39,28% pour le RN. Il terminera avec 48,61% le dimanche suivant.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Ormoy au crible Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 25,14 % à Ormoy lors des municipales de 2020 (un taux particulièrement faible) alors que commençait l'épidémie de Covid. Il est pourtant communément admis que le scrutin municipal reste, avec la présidentielle, le moment où les citoyens votent le plus, étant attachés au choix de leur maire et du chef de l'État. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a ainsi été mesuré à 79,04 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 48,60 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 67,43 % au premier tour, contre 44,34 % en 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans montre à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone en retrait des urnes par rapport aux moyennes françaises. En ce jour d'élections municipales à Ormoy, cette particularité sera quoi qu'il en soit très observée.

15:59 - Qui a gagné les votes il y a deux ans à Ormoy ? Pour le tour unique des européennes de 2024 à Ormoy, les suffrages s'étaient majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,77%). Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants d'Ormoy soutenaient en priorité Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) avec 39,28% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Mathieu Hillaire (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 51,39% des suffrages exprimés. Le panorama politique d'Ormoy a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme un territoire très à gauche, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Ormoy reste un territoire tourné vers la gauche La synthèse des votes de 2022 dépeint Ormoy comme un électorat massivement tourné vers la gauche. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Ormoy choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 27,73% des voix, devant Emmanuel Macron qui terminait à 25,99%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 57,42% pour Emmanuel Macron, contre 42,58% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Ormoy accordaient leurs suffrages à Mathieu Hillaire (Nupes) avec 25,88% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National), vainqueur dans la commune avec 53,52%.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Ormoy À Ormoy, en matière d'impôts locaux, par foyer fiscal, le montant moyen payé a représenté 970 euros en 2024 (dernières données en date) contre 706 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à environ 32,00 % en 2024 (contre 11,60 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 17 300 € en 2024. Une somme loin des 449 920 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 12,00 %. La taxe ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Ormoy ? L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Ormoy s'avère riche d'enseignements. Unique liste en présence, 'Pour l'avenir d'ormoy !' a naturellement rassemblé 291 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 à Ormoy, ce décor pose les bases. L'attention cette année se concentrera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité en place. La publication des candidats (voir ci-dessous) fournit d'ores et déjà un début de réponse très clair.