Résultat de l'élection municipale 2026 à Orsay : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Orsay [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Orsay sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Orsay.
L'actu des élections municipales 2026 à Orsay
13:09 - La liste étiquetée Parti socialiste grande gagnante des élections à Orsay
S'intéresser aux scores de la dernière élection municipale à Orsay peut se révéler intéressant. Dès le premier tour de scrutin, David Ros (Parti socialiste) a imposé son rythme en rassemblant 2 710 voix (53,88%). En deuxième position, Jean-Christophe Péral (Divers) a recueilli 19,54% des suffrages. Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Louis Leroy (Divers droite), rassemblant 976 suffrages (19,40%). Cette victoire sans appel du candidat Parti socialiste a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ces municipales 2026 à Orsay, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le bloc minoritaire devra décupler le nombre de voix favorables ce dimanche afin de contester cette hégémonie, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Journée électorale à Orsay : les horaires des 12 bureaux de vote
Les élections municipales se tiennent ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin a pour but de renouveler les nouveaux maires de toutes les communes françaises. En comparaison, le 1er tour des élections municipales de 2020 s'est tenu de manière controversée en mars 2020, en pleine pandémie de coronavirus. Vous pouvez vérifier ci-dessous la liste des prétendants à Orsay. N'oubliez pas que les horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote d'Orsay sont les suivants : de 8 heures à 20 heures en continu. Recevez gratuitement les résultats des élections municipales à Orsay dès qu'ils sont publiés en cliquant sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Orsay
|Tête de listeListe
|
Louis Leroy
Liste Divers
Orsay ensemble
|
|
Rémi Darmon
Liste d'union à gauche
Energies orcéennes avec Rémi Darmon
|
|
Nathanael Rognon-Bechtold
Liste de La France insoumise
Orsay insoumise et solidaire
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Ros (26 élus) Ensemble, vivons orsay
|2 710
|53,88%
|
|Jean-Christophe Péral (3 élus) Orsay en action 2020
|983
|19,54%
|
|Louis Leroy (3 élus) Orsay, la ville devant soi
|976
|19,40%
|
|Eric Lucas (1 élu) Mieux vivre à orsay
|360
|7,15%
|
|Participation au scrutin
|Orsay
|Taux de participation
|45,84%
|Taux d'abstention
|54,16%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 184
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Ros (26 élus) Ensemble pour l'avenir d'orsay
|3 866
|55,07%
|
|Raymond Raphael (7 élus) Orsay a venir
|3 154
|44,92%
|
|Participation au scrutin
|Orsay
|Taux de participation
|64,41%
|Taux d'abstention
|35,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,21%
|Nombre de votants
|7 253
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Ros Ensemble pour l'avenir d'orsay
|3 386
|48,92%
|Raymond Raphael Orsay a venir
|1 992
|28,78%
|Jean-Christophe Peral Orsay en action
|1 543
|22,29%
|Participation au scrutin
|Orsay
|Taux de participation
|63,24%
|Taux d'abstention
|36,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,82%
|Nombre de votants
|7 122
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