Résultat de l'élection municipale 2026 à Orsay : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Orsay

Tête de listeListe
Louis Leroy
Louis Leroy Liste Divers
Orsay ensemble
  • Louis Leroy
  • Marion Vedrine
  • Christophe Le Forestier
  • Caroline Danhiez-Caillot
  • Eric Lucas
  • Hélène Katz
  • Nicolas Koster
  • Rose-Lou Champion
  • Patrick Villette
  • Marie Mouton
  • Rachid Redouane
  • Sophie Gerstenmayer
  • Jean-Charles Fuerxer
  • Beatrice Donger-Desvaux
  • Frederic Bonnier
  • Laetitia Santamaria
  • Pierrick Courilleau
  • Lena Chandon
  • Ryan Perl
  • Sara Aslouje
  • Brice Le Goff
  • Anna Jumpertz
  • Jean-Pierre Orsini
  • Marie-Constance Gidel
  • Christophe Parera
  • Elisabeth Francart
  • Philippe Pichat
  • Inger-Kerstin Music
  • Pierre-Marie Delrieu
  • Annie Journau
  • Bruno Guillotin
  • Audrey Luzergues
  • Eric Maillard
  • Genevieve Savary
  • Pierre Peron
Rémi Darmon
Rémi Darmon Liste d'union à gauche
Energies orcéennes avec Rémi Darmon
  • Rémi Darmon
  • Anne-Charlotte Benichou
  • Philippe Delorme
  • Marie Reyss
  • Loig Williame
  • Véronique France-Tarif
  • Philippe Escande
  • Clémence Collet
  • Alexis Midol-Monnet
  • Mathilde Gourraud
  • Albert Da Silva
  • Sophie Paradis
  • Abdelhamid Mellouk
  • Céline Ramstein
  • Maxime Viala
  • Martine Charvin
  • Alexis Nikolof
  • Yann Ombrello
  • Bertrand Reyss
  • Dea Drndarska Rety
  • Théo Lazuech
  • Mireille Ramos
  • Augustin Bousbain
  • Sophie Vaesken
  • Frédéric Henriot
  • Ariane Wachthausen
  • Hervé Dole
  • Claudie Mory
  • Evens Emile
  • Alix Chazottes
  • Noé Williame
  • Carine Petit
  • Pierre Chazan
  • Linda Till
  • David Ros
Nathanael Rognon-Bechtold
Nathanael Rognon-Bechtold Liste de La France insoumise
Orsay insoumise et solidaire
  • Nathanael Rognon-Bechtold
  • Yasmine Salehy Shab Lizi
  • Victoria Ronzon
  • Noémie Bozier
  • Xavier Yéponde
  • Karima Bencharif
  • Fabien Coquery
  • Nelly Kamdem
  • Remi Tolleret
  • Fadima Sow
  • Mathieu Mille
  • Stéphy Flavier
  • Issa Abderhamane Maiga
  • Jacqueline Shykoff
  • Reina Le
  • Naouale Senouni
  • Chadli Wahbi
  • Nathalie Gama
  • Paul Patault
  • Tenin Keita
  • Cyril Rousseau
  • Jeannine Drouin
  • Lyes Khettar
  • Aisseta Diakité
  • Jules Le Roy
  • Nadia Hantat
  • Maxime Chupin
  • Eveline Robin
  • David Mansion
  • Sarah Alisson Dupont
  • Olivier Réchauchère
  • Marietou Noémie Sissoko
  • Philippe Jean Gaston Bouyries
  • Kadidyatou Jeannette Siissoko
  • Michel Bernard Decaudin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
David Ros
David Ros (26 élus) Ensemble, vivons orsay 		2 710 53,88%
  • David Ros
  • Anne-Charlotte Benichou
  • Didier Missenard
  • Yann Ombrello
  • Alexis Midol-Monnet
  • Ariane Wachthausen
  • David Saussol
  • Elisabeth Caux
  • Frédéric Henriot
  • Martine Charvin
  • Philippe Escande
  • Elisabeth Delamoye
  • Pierre Bertiaux
  • Véronique France-Tarif
  • Hervé Dole
  • Eliane Sauteron
  • Augustin Bousbain
  • Marie-Pierre Digard
  • Théo Lazuech
  • Mireille Delafaix
  • Alain Cano
  • Michèle Viala
  • Albert Da Silva
  • Kaouthar Benameur
  • Pierre Chazan
  • Elisabeth De Lavergne
Jean-Christophe Péral
Jean-Christophe Péral (3 élus) Orsay en action 2020 		983 19,54%
  • Jean-Christophe Péral
  • Sophie Gerstenmayer
  • Patrick Simon
Louis Leroy
Louis Leroy (3 élus) Orsay, la ville devant soi 		976 19,40%
  • Louis Leroy
  • Caroline Danhiez-Caillot
  • Raymond Raphael
Eric Lucas
Eric Lucas (1 élu) Mieux vivre à orsay 		360 7,15%
  • Eric Lucas
Participation au scrutin Orsay
Taux de participation 45,84%
Taux d'abstention 54,16%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 184

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
David Ros
David Ros (26 élus) Ensemble pour l'avenir d'orsay 		3 866 55,07%
  • David Ros
  • Marie-Pierre Digard
  • Stanislas Halphen
  • Michèle Viala
  • Pierre Bertiaux
  • Elisabeth Delamoye
  • Didier Missenard
  • Elisabeth Caux
  • Augustin Bousbain
  • Eliane Sauteron
  • Jean-François Dormont
  • Ariane Wachthausen
  • Albert Da Silva
  • Véronique France-Tarif
  • Alexis Foret
  • Claudie Mory
  • François Rousseau
  • Mireille Ramos
  • Pierre Chazan
  • Astrid Auzou-Connes
  • Hervé Dole
  • Claude Thomas-Collombier
  • Gabriel Laumosne
  • Yann Ombrello
  • Frédéric Henriot
  • Isabelle Ladousse
Raymond Raphael
Raymond Raphael (7 élus) Orsay a venir 		3 154 44,92%
  • Raymond Raphael
  • Simone Parvez
  • Alain Roche
  • Caroline Danhiez
  • Stéphane Charousset
  • Catherine Gosselin
  • Patrick Bernert
Participation au scrutin Orsay
Taux de participation 64,41%
Taux d'abstention 35,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,21%
Nombre de votants 7 253

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
David Ros
David Ros Ensemble pour l'avenir d'orsay 		3 386 48,92%
Raymond Raphael
Raymond Raphael Orsay a venir 		1 992 28,78%
Jean-Christophe Peral
Jean-Christophe Peral Orsay en action 		1 543 22,29%
Participation au scrutin Orsay
Taux de participation 63,24%
Taux d'abstention 36,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,82%
Nombre de votants 7 122

Villes voisines d'Orsay

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