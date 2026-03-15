Résultat municipale 2026 à Orsay (91400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Orsay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Orsay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Orsay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Rémi DARMON
Rémi DARMON (26 élus) Energies orcéennes avec Rémi Darmon 		3 571 50,93%
  • Rémi DARMON
  • Anne-Charlotte BENICHOU
  • Philippe DELORME
  • Marie REYSS
  • Loig WILLIAME
  • Véronique FRANCE-TARIF
  • Philippe ESCANDE
  • Clémence COLLET
  • Alexis MIDOL-MONNET
  • Mathilde GOURRAUD
  • Albert DA SILVA
  • Sophie PARADIS
  • Abdelhamid MELLOUK
  • Céline RAMSTEIN
  • Maxime VIALA
  • Martine CHARVIN
  • Alexis NIKOLOF
  • Yann OMBRELLO
  • Bertrand REYSS
  • Dea DRNDARSKA RETY
  • Théo LAZUECH
  • Mireille RAMOS
  • Augustin BOUSBAIN
  • Sophie VAESKEN
  • Frédéric HENRIOT
  • Ariane WACHTHAUSEN
Louis LEROY
Louis LEROY (6 élus) Orsay ensemble 		2 682 38,25%
  • Louis LEROY
  • Marion VEDRINE
  • Christophe LE FORESTIER
  • Caroline DANHIEZ-CAILLOT
  • Eric LUCAS
  • Hélène KATZ
Nathanael ROGNON-BECHTOLD
Nathanael ROGNON-BECHTOLD (1 élu) Orsay insoumise et solidaire 		759 10,82%
  • Nathanael ROGNON-BECHTOLD
Participation au scrutin Orsay
Taux de participation 61,99%
Taux d'abstention 38,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50%
Nombre de votants 7 139

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Essonne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Essonne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Orsay