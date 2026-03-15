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19:21 - Élections municipales à Orsay : un éclairage démographique Au cœur de la campagne électorale municipale, Orsay est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 55,59% de cadres pour 16 655 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 1 423 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 9 732 foyers fiscaux. Dans la commune, 14,27% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 8,36% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. La présence de 2 083 résidents étrangers contribue à son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 48 504 € par an, la ville défend une stabilité économique malgré les défis. À Orsay, où les moins de 30 ans représentent 41% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - À Orsay, le RN ne convainc pas Le parti d'extrême droite restait loin du match lors des élections locales à Orsay en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 7,87% des voix lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 18,36% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 5,91% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Orsay comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 10,63% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin apporteront, lors du premier tour, un résultat de 13,23% pour le parti d'extrême droite. Il était ensuite écarté du trio de tête le dimanche suivant.

16:58 - Résultats électoraux à Orsay : le point sur la participation Les archives d'il y a six ans révèlent que 5 184 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales à Orsay, soit un taux de participation de 45,84 %, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux, de nombreux électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause de la pandémie du coronavirus. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a pour sa part été chiffré à 82,14 %. L'affluence pour les législatives, établie de son côté à 61,50 % en 2022, a fortement progressé pour atteindre 76,13 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 63,62 %. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la municipalité s'affiche donc plutôt comme une zone relativement attachée au vote. L'affluence dans les bureaux de vote d'Orsay sera en définitive une clé pour cette élection municipale.

15:59 - Les leçons de l'année de la dissolution à Orsay Le panorama politique d'Orsay a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme un terrain favorable aux idées de gauche. Lors des dernières européennes, le résultat à Orsay s'était en effet forgé autour de Raphaël Glucksmann (24,25%), en première position devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (18,76%) et la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (11,79%). Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants d'Orsay plébiscitaient ensuite Pierre Larrouturou (Union de la gauche) avec 44,12% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Pierre Larrouturou culminant à 54,01% des votes dans la commune.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les électeurs d'Orsay ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Orsay plaçait Emmanuel Macron en tête avec 35,26% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 25,13%. Lors de la finale de l'élection à Orsay, les électeurs accordaient 81,64% pour Emmanuel Macron, contre 18,36% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Orsay soutenaient en priorité Cédric Villani (Nupes) avec 46,30% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 56,40%. Globalement, ce paysage électoral fait de Orsay une ville politiquement partagée.

12:58 - À Orsay, les impôts sont stables à l'approche des municipales Signe de maintien de la fiscalité à ArticleOrsay, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 17,57 % en 2024 (relevé le plus récent), ce qui représente un montant de 531 290 € la même année. Une somme bien en-dessous des quelque 7,69842 millions d'euros enregistrés en 2020. Précisons qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme d'Emmanuel Macron diminuant fortement son produit et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Orsay est passé à un peu moins de 44,40 % en 2024 (contre 25,52 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Dans la même veine, l'imposition du foncier non bâti est restée stable à 93,32 % en 2024, un niveau strictement identique à 2020 (la moyenne au niveau national se situant au-delà de 40 %). Quant à la fiscalité liée aux ordures ménagères, elle a été prélevée au taux inchangé de 5,46 % environ en 2024, tout comme en 2020 pour une moyenne en France proche de 9,5 %. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Orsay s'est établi à 1 698 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 666 € quatre ans auparavant.

11:59 - La liste étiquetée Parti socialiste grande gagnante des élections à Orsay S'intéresser aux scores de la dernière élection municipale à Orsay peut se révéler intéressant. Dès le premier tour de scrutin, David Ros (Parti socialiste) a imposé son rythme en rassemblant 2 710 voix (53,88%). En deuxième position, Jean-Christophe Péral (Divers) a recueilli 19,54% des suffrages. Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Louis Leroy (Divers droite), rassemblant 976 suffrages (19,40%). Cette victoire sans appel du candidat Parti socialiste a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ces municipales 2026 à Orsay, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le bloc minoritaire devra décupler le nombre de voix favorables ce dimanche afin de contester cette hégémonie, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.