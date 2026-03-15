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19:19 - Ortaffa aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel impact aura la population d'Ortaffa sur les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de 34% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 11,51%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments clés. De plus, le taux de ménages propriétaires (82,52%) met en avant le poids des thématiques d'habitat et d'aménagement du territoire. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (18,19%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 929 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,12%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,82%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Ortaffa mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 16,88% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Ce que disent les chiffres sur le vote RN à Ortaffa Le parti à la flamme était absent au moment de la dernière municipale à Ortaffa il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen obtenait 41,44% des votes lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron localement avec 63,15% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 38,66% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le mouvement lepéniste réunissait 60,47% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 49,24% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 56,51% pour le mouvement lepéniste. Il terminera d'ailleurs en tête avec 65,48% lors du vote définitif, offrant un siège à l'Assemblée à Michèle Martinez.

16:58 - Les électeurs d'Ortaffa très mobilisés lors des scrutins Six ans avant l'élection de ce dimanche à Ortaffa, le tour de chauffe du scrutin municipal avait vu 38,20 % des inscrits aller jusqu'aux urnes dans la commune, un chiffre assez faible, en pleine épidémie de Covid à l'époque. Lorsqu'il s'agit de choisir leur maire, les élections locales restent pourtant historiquement, avec les élections présidentielles, des rendez-vous où les électeurs s'investissent particulièrement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs fédéré 76,59 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). Le nombre de votants aux élections législatives est passé pour sa part de 46,50 % au premier tour en 2022 à 71,19 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 56,54 % (51,49 % en France). Prendre du recul sur ces variations lors des dernières élections permet à l'arrivée de ranger Ortaffa comme une ville soucieuse de voter par rapport au reste de la France. À l'occasion de l'élection municipale, le niveau de la participation jouera en définitive sur les résultats d'Ortaffa.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Ortaffa Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Ortaffa. Lors des dernières élections européennes, le podium à Ortaffa s'était en effet forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (49,24%), devançant Valérie Hayer (10,99%) et Raphaël Glucksmann (10,85%). Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants d'Ortaffa plébiscitaient ensuite Michèle Martinez (Rassemblement National) avec 56,51% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Michèle Martinez culminant à 65,48% des voix localement.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les électeurs d'Ortaffa ? Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Ortaffa accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 41,44%, surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 17,87%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 63,15% pour Marine Le Pen, contre 36,85% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Ortaffa plébiscitaient Michèle Martinez (RN) avec 38,66% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,47%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - À Ortaffa, une fiscalité stable qui influencera le résultat À Ortaffa, pour ce qui est des contributions locales, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 728 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 739 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 44,73 % en 2024 (contre 24,63 % en 2020). Cette hausse est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 40 420 € de recettes en 2024. Une somme loin des 345 340 € engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 15,90 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui justifie cette baisse drastique de rendement pour la commune.

11:59 - Élections de 2020 : la liste "Une Equipe Pour Vous Rassembler" majoritaire à Ortaffa Les jeux de pouvoir politiques locaux en 2026 sont aujourd'hui encore conditionnés par le verdict des dernières municipales en date à Ortaffa. Unique liste en présence, 'Une equipe pour vous rassembler' menée par Raymond Pla a naturellement recueilli 365 soutiens (100,00%) dès le premier tour. L'absence d'adversaire rendait l'issue certaine. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Ortaffa, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. L'enjeu à l'occasion des résultats de ces élections municipales sera de voir si une réelle opposition parvient à se structurer face à cette hégémonie. La publication des candidats apporte déjà un élément de réponse limpide.