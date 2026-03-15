Résultat municipale 2026 à Ortaffa (66560) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ortaffa a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ortaffa, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ortaffa [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre ORTAL
Pierre ORTAL (15 élus) ORTAFFA 2026 - OSONS LE RENOUVEAU 		538 54,40%
  • Pierre ORTAL
  • Danielle FIGUERES
  • Jacques POURET
  • Brigitte MOLINE
  • Vincent REYNARD
  • Adeline DUPONT
  • Louis KLEE
  • Evelyne ROCHER
  • Romain PLANA
  • Lydie PERPINA
  • Pierre BRESSE
  • Julie BALLANEDA
  • Bruno PETYT
  • Laeticia Françoise Myriam CASELLAS
  • Cresecio ACOSTA
Guillaume VACHER
Guillaume VACHER (2 élus) ORTAFFA LA DYNAMIQUE 		247 24,97%
  • Guillaume VACHER
  • Sabrina GLAB
Marie-Pierre SADOURNY
Marie-Pierre SADOURNY (2 élus) LE TEMPS DES HABITANTS 		204 20,63%
  • Marie-Pierre SADOURNY
  • Christophe SOUARES
Participation au scrutin Ortaffa
Taux de participation 70,05%
Taux d'abstention 29,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40%
Nombre de votants 1 008

Source : ministère de l’Intérieur

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