Résultat municipale 2026 à Ortaffa (66560) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Ortaffa - Tour 1
- Election municipale 2026 à Ortaffa [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Ortaffa
- Ortaffa (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ortaffa a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ortaffa, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Ortaffa [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre ORTAL (15 élus) ORTAFFA 2026 - OSONS LE RENOUVEAU
|538
|54,40%
|
|Guillaume VACHER (2 élus) ORTAFFA LA DYNAMIQUE
|247
|24,97%
|
|Marie-Pierre SADOURNY (2 élus) LE TEMPS DES HABITANTS
|204
|20,63%
|
|Participation au scrutin
|Ortaffa
|Taux de participation
|70,05%
|Taux d'abstention
|29,95%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,49%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,40%
|Nombre de votants
|1 008
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Ortaffa [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales d'Ortaffa en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Ortaffa
19:19 - Ortaffa aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux
Quel impact aura la population d'Ortaffa sur les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de 34% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 11,51%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments clés. De plus, le taux de ménages propriétaires (82,52%) met en avant le poids des thématiques d'habitat et d'aménagement du territoire. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (18,19%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 929 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,12%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,82%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Ortaffa mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 16,88% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.
17:57 - Ce que disent les chiffres sur le vote RN à Ortaffa
Le parti à la flamme était absent au moment de la dernière municipale à Ortaffa il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen obtenait 41,44% des votes lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron localement avec 63,15% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 38,66% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le mouvement lepéniste réunissait 60,47% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 49,24% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 56,51% pour le mouvement lepéniste. Il terminera d'ailleurs en tête avec 65,48% lors du vote définitif, offrant un siège à l'Assemblée à Michèle Martinez.
16:58 - Les électeurs d'Ortaffa très mobilisés lors des scrutins
Six ans avant l'élection de ce dimanche à Ortaffa, le tour de chauffe du scrutin municipal avait vu 38,20 % des inscrits aller jusqu'aux urnes dans la commune, un chiffre assez faible, en pleine épidémie de Covid à l'époque. Lorsqu'il s'agit de choisir leur maire, les élections locales restent pourtant historiquement, avec les élections présidentielles, des rendez-vous où les électeurs s'investissent particulièrement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs fédéré 76,59 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). Le nombre de votants aux élections législatives est passé pour sa part de 46,50 % au premier tour en 2022 à 71,19 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 56,54 % (51,49 % en France). Prendre du recul sur ces variations lors des dernières élections permet à l'arrivée de ranger Ortaffa comme une ville soucieuse de voter par rapport au reste de la France. À l'occasion de l'élection municipale, le niveau de la participation jouera en définitive sur les résultats d'Ortaffa.
15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Ortaffa
Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Ortaffa. Lors des dernières élections européennes, le podium à Ortaffa s'était en effet forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (49,24%), devançant Valérie Hayer (10,99%) et Raphaël Glucksmann (10,85%). Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants d'Ortaffa plébiscitaient ensuite Michèle Martinez (Rassemblement National) avec 56,51% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Michèle Martinez culminant à 65,48% des voix localement.
14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les électeurs d'Ortaffa ?
Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Ortaffa accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 41,44%, surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 17,87%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 63,15% pour Marine Le Pen, contre 36,85% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Ortaffa plébiscitaient Michèle Martinez (RN) avec 38,66% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,47%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une ville au vote identitaire très marqué.
12:58 - À Ortaffa, une fiscalité stable qui influencera le résultat
À Ortaffa, pour ce qui est des contributions locales, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 728 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 739 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 44,73 % en 2024 (contre 24,63 % en 2020). Cette hausse est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 40 420 € de recettes en 2024. Une somme loin des 345 340 € engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 15,90 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui justifie cette baisse drastique de rendement pour la commune.
11:59 - Élections de 2020 : la liste "Une Equipe Pour Vous Rassembler" majoritaire à Ortaffa
Les jeux de pouvoir politiques locaux en 2026 sont aujourd'hui encore conditionnés par le verdict des dernières municipales en date à Ortaffa. Unique liste en présence, 'Une equipe pour vous rassembler' menée par Raymond Pla a naturellement recueilli 365 soutiens (100,00%) dès le premier tour. L'absence d'adversaire rendait l'issue certaine. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Ortaffa, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. L'enjeu à l'occasion des résultats de ces élections municipales sera de voir si une réelle opposition parvient à se structurer face à cette hégémonie. La publication des candidats apporte déjà un élément de réponse limpide.
09:57 - Municipales à Ortaffa : les horaires des bureaux de vote
Les 2 bureaux de vote de la localité d'Ortaffa seront ouverts de 8 h à 18 h pour recevoir les votants. Ce dimanche 15 mars, les votants d'Ortaffa sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les 6 prochaines années. Lors des précédentes municipales, la crise du covid avait contraint les autorités à repousser le 2nd tour. Découvrez ci-dessous tous les candidats aux municipales à Ortaffa. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
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