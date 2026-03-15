Résultat de l'élection municipale 2026 à Orthez : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Orthez

Tête de listeListe
Eric Delteil
Eric Delteil Liste d'extrême-gauche
Une Mairie à l'offensive : 100% Services publics, 100% Jeunesse, 100% Citoyen.ne.s
  • Eric Delteil
  • Sylvie Blanda
  • Benoit Dangoumau
  • Magali Carrara
  • Georges Belles
  • Mauricette Ledoux
  • Pablo Hersant
  • Laetitia Bazile
  • Ever Miranda Palacio
  • Catherine Spitzer
  • Daniel Dupouy
  • Caroline Franchini
  • Rénald Christophe Jiacomo Carrara
  • Lamia Boujattouy
  • Hoang-Huy Dorée-Dinh
  • Annie Constance
  • Jean-Rodolphe Loth
  • Maria Aurora Quintana Montero
  • Hervé Cabannes
  • Isabelle Martine Ledoux
  • Michel Urbistondo
  • Zineb Behri
  • Jean-Bernard Paquier
  • Laura Poppe
  • Roland Lamagnere
  • Francine Duponchelle
  • Abdelmoula Felalsi
  • Louise-Yann Maillier
  • Christophe Bacqué
  • Sylvaine Delteil
  • Axel Lasserre
  • Elodie Ruffat
  • Frederic Recio
Benjamin Moutet
Benjamin Moutet Liste Divers
ORTHEZ C'EST NOUS TOUS !
  • Benjamin Moutet
  • Marylie Loison
  • Jean-René Laplace
  • Cécile Coudroy
  • Jérôme Clemenceau
  • Aurélie Darrieutort
  • Eric Gormand
  • Sandra Peres
  • Étienne Fons
  • Pierrette Domblides
  • Cédric Perrin
  • Véronique Labaisse
  • Denis Lartigue
  • Marie Carrez
  • Frédéric Pededaut
  • Valérie Destainville
  • Rodolphe Bessaud
  • Valérie Coric
  • Lionel Mornay
  • Muriel Labarere
  • François Vicard
  • Mélanie Roux
  • Bernard Méliande
  • Danièle Cazalis
  • Jean-Pierre Chalaron
  • Marie-Jo Narioo
  • Benjamin Polle
  • Coralie Larrieu
  • Thibaut Incamps
  • Capucine Cauchi
  • Sébastien Juncaa-Bourie
  • Anne Seillant
  • Philippe Moulia
  • Sylvie Moles
  • Thomas Maysonnave
Nicolas Cresson
Nicolas Cresson Liste du Rassemblement National
ORTHEZ RASSEMBLÉE
  • Nicolas Cresson
  • Kethlyn Debray
  • Benjamin Lagahe
  • Estelle Lamouret
  • Damien Lalaque
  • Carine Krianine
  • Gilles Maïa
  • Anne Aubre
  • Robin Marlats
  • Annie Pennequin
  • Frédéric Alexandre
  • Marie Wulffaert
  • Patrick Debruères
  • Michelle Bongrand
  • Jérémie Bergès
  • Rose Massei
  • Romain Mirassou
  • Morgane Schmitt
  • Sébastien David
  • Véronique Arlaud
  • Christopher Vargas
  • Marie Anaya
  • Valentin de Oliveira
  • Maryvonne Toublet
  • Eric Debray
  • Tamara Dupont
  • Michel Renard
  • Marine Senecal
  • Andrès Simon
  • Isabelle Tritschler
  • Etienne Boix
  • Fernande Conio
  • Jean-Pierre Tharot
  • Céline Dutouya
Jeanne Lamazere Destugues
Jeanne Lamazere Destugues Liste divers gauche
Ensemble Construisons l'Avenir ORTHEZ SAINTE-SUZANNE
  • Jeanne Lamazere Destugues
  • Jean-Louis Grousset
  • Fabienne Pit
  • Jean-Michel Berges
  • Nadine Poeymiroo-Destugues
  • Jean-Pierre Carrere
  • Stéphanie Antoine
  • Laurent Laborde
  • Séverine Abburra
  • Sébastien Costedoat
  • Bénédicte Marlats
  • Carlos Ramalho
  • Stéphanie Voglimacci
  • Alain Ducasse
  • Laura Bernadaux
  • Abdallah Abderemane
  • Rachel Lahet
  • Henri Poustis
  • Noémie Pit
  • Frédéric de Martin
  • Emilie Darsaut
  • Pierre Labenne
  • Céline Beauvais
  • Christian Meurvier
  • Eloïse Saint-Blancard
  • Bernard Cazenave
  • Zoé Cuny
  • Imad Hamdi
  • Christine Laborde
  • Dimitri Sireude
  • Marie-France Etchebarne
  • Michel Arenas
  • Nadège Gouge

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel Hanon
Emmanuel Hanon (26 élus) Unis construisons notre avenir 		1 863 55,66%
  • Emmanuel Hanon
  • Céline Lembezat
  • Jean-Louis Grousset
  • Anita Beuste
  • Marc Desplat
  • Joëlle Bayle-Lasserre
  • Jean-Pierre Bounine
  • Madeleine Pichaureau
  • Jean-Jacques Sensebé
  • Marie De Moro
  • Jacques Laborde
  • Emilie Darsaut
  • Philippe Etcheberts
  • Geneviève Guichemerre
  • Michel Arenas
  • Jeanne Lamazere
  • Jean-Pierre Carrere
  • Gisèle Fourquet
  • Michel Vives
  • Valérie Marquehosse
  • Christian Wils
  • Mathilde Rousset-Gomez
  • Sébastien Costedoat
  • Alice Boubarne
  • Louis Philippe Dupouy
  • Christine Laborde
Yves Darrigrand
Yves Darrigrand (4 élus) Orthez : un nouvel elan 		826 24,67%
  • Yves Darrigrand
  • Pierrette Domblides
  • Luis Miguel Conejero
  • Marie Luce Musel
Jean-Michel Berges
Jean-Michel Berges (2 élus) Orthez pour vous 		383 11,44%
  • Jean-Michel Berges
  • Anne-Marie Lataste
Eric Delteil
Eric Delteil (1 élu) Rassemblement des travailleurs 		275 8,21%
  • Eric Delteil
Participation au scrutin Orthez
Taux de participation 44,50%
Taux d'abstention 55,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 522

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves Darrigrand
Yves Darrigrand (24 élus) Oser choisir 		2 257 42,33%
  • Yves Darrigrand
  • Bernadette Prada
  • Philippe Gaudet
  • Claire-Lise Lafourcade
  • Dominique Lalanne
  • Frédérique Peters
  • Jean-Marc Terrasse
  • Pierrette Domblides
  • Patrick Peyre-Poutou
  • Jacqueline Laclau
  • Bernard Méliande
  • Marie-Luce Musel
  • Fabien Larrivière
  • Catherine Leygues
  • Mathias Sehi
  • Céline Broigniez
  • Fabien Cleuet
  • Brigitte Sebbah
  • Lionnel Lallement
  • Barbara Porpaczy
  • Jean Lafargue
  • Ingrid Keilen
  • Erick Dallemane
  • Carmen Fabo
Emmanuel Hanon
Emmanuel Hanon (7 élus) Ensemble construisons l'avenir 		2 176 40,81%
  • Emmanuel Hanon
  • Joëlle Bayle-Lasserre
  • Jean-Louis Grousset
  • Marie-Odile Caulier
  • Jean-Pierre Hourcle
  • Delphine Berbinau
  • Marc Cauhapé
Bernard Cazenave
Bernard Cazenave (2 élus) Reinventons orthez 		898 16,84%
  • Bernard Cazenave
  • Sabine Lauga
Participation au scrutin Orthez
Taux de participation 67,15%
Taux d'abstention 32,85%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,53%
Nombre de votants 5 584

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel Hanon
Emmanuel Hanon Ensemble construisons l'avenir 		1 909 36,95%
Yves Darrigrand
Yves Darrigrand Oser choisir 		1 634 31,62%
Bernard Cazenave
Bernard Cazenave Reinventons orthez 		1 288 24,93%
Eric Delteil
Eric Delteil Unité, démocratie, indépendance et résistance 		335 6,48%
Participation au scrutin Orthez
Taux de participation 65,86%
Taux d'abstention 34,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,68%
Nombre de votants 5 477

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