Résultat de l'élection municipale 2026 à Orthez : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Orthez [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Orthez sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Orthez.
L'actu des élections municipales 2026 à Orthez
13:46 - La commune d'Orthez a de manière générale maîtrisé les impôts locaux
À Orthez, où les impôts locaux ont baissé depuis la dernière élection, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 17,67 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 218 580 € la même année, contre quelque 3,01888 millions d'euros (3 018 880 € très exactement) engrangés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Orthez a évolué pour se fixer à un peu moins de 36,81 % en 2024 (contre 23,34 % en 2020). Attention toutefois : cette hausse est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à Orthez s'est chiffrée à 1 021 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 052 € quatre ans auparavant.
11:59 - Municipales 2020 : la victoire de Emmanuel Hanon à Orthez
Les résultats des dernières municipales à Orthez ont fourni un constat instructif sur les rapports de force locaux. Dès le premier tour de scrutin, Emmanuel Hanon (Parti socialiste) a creusé l'écart en rassemblant 1 863 suffrages (55,66%). Derrière, Yves Darrigrand (Divers gauche) a obtenu 24,67% des bulletins valides. Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Jean-Michel Berges (Divers), s'adjugeant 11,44% des voix. Ce succès d'emblée a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Orthez, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin de remettre en cause cette mainmise ce dimanche, la minorité devra gagner de nombreux électeurs, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Orthez ?
Les 8 bureaux de vote de la ville d'Orthez fermeront leurs portes à 18 h en prévision du dépouillement. Ce dimanche 15 mars 2026, les électeurs d'Orthez sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour établir qui va diriger leur commune pour les années à venir. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. La liste de ceux qui veulent diriger la commune après les élections municipales 2026 à Orthez a été publiée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Orthez
|Tête de listeListe
|
Eric Delteil
Liste d'extrême-gauche
Une Mairie à l'offensive : 100% Services publics, 100% Jeunesse, 100% Citoyen.ne.s
|
|
Benjamin Moutet
Liste Divers
ORTHEZ C'EST NOUS TOUS !
|
|
Nicolas Cresson
Liste du Rassemblement National
ORTHEZ RASSEMBLÉE
|
|
Jeanne Lamazere Destugues
Liste divers gauche
Ensemble Construisons l'Avenir ORTHEZ SAINTE-SUZANNE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel Hanon (26 élus) Unis construisons notre avenir
|1 863
|55,66%
|
|Yves Darrigrand (4 élus) Orthez : un nouvel elan
|826
|24,67%
|
|Jean-Michel Berges (2 élus) Orthez pour vous
|383
|11,44%
|
|Eric Delteil (1 élu) Rassemblement des travailleurs
|275
|8,21%
|
|Participation au scrutin
|Orthez
|Taux de participation
|44,50%
|Taux d'abstention
|55,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 522
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves Darrigrand (24 élus) Oser choisir
|2 257
|42,33%
|
|Emmanuel Hanon (7 élus) Ensemble construisons l'avenir
|2 176
|40,81%
|
|Bernard Cazenave (2 élus) Reinventons orthez
|898
|16,84%
|
|Participation au scrutin
|Orthez
|Taux de participation
|67,15%
|Taux d'abstention
|32,85%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,53%
|Nombre de votants
|5 584
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel Hanon Ensemble construisons l'avenir
|1 909
|36,95%
|Yves Darrigrand Oser choisir
|1 634
|31,62%
|Bernard Cazenave Reinventons orthez
|1 288
|24,93%
|Eric Delteil Unité, démocratie, indépendance et résistance
|335
|6,48%
|Participation au scrutin
|Orthez
|Taux de participation
|65,86%
|Taux d'abstention
|34,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,68%
|Nombre de votants
|5 477
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