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19:17 - Comprendre l'électorat d'Orval : un regard sur la démographie locale Dans les rues d'Orval, les élections s'achèvent. Dotée de 1 053 logements pour 1 637 habitants, la densité de la ville est de 214 habitants/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 83 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 104 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (27,92%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les électeurs, dont 42,98% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 25,48% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 767,73 euros, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. Ainsi, à Orval, les intérêts locaux se joignent aux défis français.

17:57 - À Orval, le vote RN s'annonce massif aux municipales Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice à la dernière campagne municipale à Orval il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la ville. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 31,36% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 52,53% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 25,44% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le Rassemblement national arrachait 43,15% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 42,38% aux élections européennes. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 41,13% pour le Rassemblement national. Il clôturera le scrutin avec 44,84% lors du vote final.

16:58 - Orval : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de l'élection municipale à Orval avait été marqué par une abstention de 41,58 %, en deçà de la moyenne nationale (la participation se limitant à 58,42 %), en pleine pandémie à l'époque. Le scrutin municipal reste en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les citoyens se manifestent le plus, les figures du maire et du président étant centrales. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été définie par une abstention à 25,16 % dans la ville (participation de 74,84 %). Même si les logiques diffèrent en fonction du type de scrutin, la trajectoire entre les législatives de 2022 et le scrutin de 2024 reste instructive. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 49,05 % en 2022 à seulement 33,26 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 49,60 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. En ce jour de municipales 2026 à Orval, cette particularité sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.

15:59 - Les surprises de la dernière séquence électorale à Orval Le contexte politique d'Orval a évolué lors de la très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme une zone pivot, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre de droite nationaliste. Lors des européennes, le résultat à Orval s'était en effet figé autour de la liste menée par Jordan Bardella (42,38%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,48%) et Raphaël Glucksmann (10,41%). Pierre Gentillet (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des élections des députés à Orval près d'un mois plus tard avec 41,13%. Loïc Kervran (Majorité présidentielle) était à la deuxième place avec 36,72%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, plaçant Loïc Kervran (Majorité présidentielle) jusqu'à la première place avec 55,16%.

14:57 - Bien avant les municipales 2026, Orval reste une ville difficile à classer politiquement Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Orval votaient en priorité pour Marine Le Pen (31,36%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 26,07%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,53% pour Marine Le Pen, contre 47,47% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Orval plébiscitaient Loïc Kervran (Ensemble !) avec 36,83% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 56,85%. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Orval un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Clarisse DULUC a-t-elle maîtrisé les impôts locaux à Orval ? À Orval, pour ce qui est des contributions locales, le produit fiscal par ménage s'est établi à 1 020 € en 2024 (dernière année connue), alors que ce montant se situait à 931 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais un peu plus de 43,06 % en 2024 (contre près de 23,34 % en 2020). Une donnée à mettre en regard de la moyenne à l'échelle nationale, qui avoisine les 40 %. Une hausse qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 31 300 euros en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 449 800 euros enregistrés en 2020 avec un taux fixé à près de 23,52 %. Un séisme pour les budgets des communes réduisant considérablement sa portée et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Orval L'étude des résultats des municipales il y a 6 ans à Orval s'avère riche d'enseignements. Dès le premier tour à l'époque, Clarisse Duluc a distancé ses concurrents en récoltant 75,70% des bulletins. Sur la seconde marche, Fernand Borderieux a engrangé 24,29% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Orval, cet équilibre pose les bases. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur sera une épreuve titanesque pour l'opposition ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.