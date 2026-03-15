Résultat municipale 2026 à Orval (18200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Orval a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Orval, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Orval [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Clarisse DULUC
Clarisse DULUC (15 élus) ENSEMBLE, ECRIVONS L'AVENIR D'ORVAL 		484 58,17%
  • Clarisse DULUC
  • Alain ANDRIAU
  • Agnès JUIF
  • Didier LERIQUE
  • Valérie CHOLLET
  • Stephane GIBAULT
  • Pauline NAVET
  • Michel JACQUIN
  • Melanie REBBATI
  • Yonis Meryl GBADAMASSI
  • Ludivine MARTINAUD
  • Jean-Marc LEMMET
  • Sergiane PORTIER
  • David Philippe DUMINIL
  • Cécile RABANY
Brice SOULIVONG
Brice SOULIVONG (4 élus) Nouvel élan pour Orval 		348 41,83%
  • Brice SOULIVONG
  • Marie GUIGNARD
  • Patrice BISSONNIER
  • Nadine CAREL
Participation au scrutin Orval
Taux de participation 64,00%
Taux d'abstention 36,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,86%
Nombre de votants 873

Source : ministère de l’Intérieur

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