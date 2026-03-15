Résultat de l'élection municipale 2026 à Orvault : les infos en direct

Programme de Jean-Sébastien Guitton à Orvault (Orvault ensemble)

Engagement citoyen

Le maire, Jean-Sébastien Guitton, exprime son attachement à Orvault et à ses habitants. Son engagement associatif et son rôle de maire depuis 2020 témoignent de sa volonté de servir le bien commun. Il souhaite continuer à écouter et dialoguer avec les citoyens pour répondre à leurs besoins.

Projets pour l'avenir

Le projet municipal d'Orvault se fixe des objectifs clairs et réalistes, en mettant l'accent sur la maîtrise budgétaire. Plusieurs propositions nécessiteront l'appui de Nantes Métropole, où Jean-Sébastien Guitton a acquis une expérience précieuse. Ces projets visent à améliorer la qualité de vie des habitants et à renforcer les liens communautaires.

Initiatives locales

Parmi les initiatives proposées, on trouve le renforcement de la police municipale et l'accueil de seniors isolés dans les cantines. D'autres idées incluent la création d'un Conseil communal des enfants et l'organisation d'un festival musical au Château de la Tour. Ces actions visent à favoriser l'épanouissement des citoyens et à tisser des liens entre les générations.

Soutien des personnalités

Des figures politiques, comme Johanna Rolland et Joseph Parpaillon, soutiennent Jean-Sébastien Guitton dans son engagement pour Orvault. Ils soulignent son dévouement à des enjeux cruciaux tels que la transition écologique et l'accès à la santé. Leur soutien renforce la légitimité de son projet pour l'avenir de la ville.