Résultat de l'élection municipale 2026 à Orvault : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Orvault [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Orvault sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Orvault.
L'actu des élections municipales 2026 à Orvault
13:10 - Une victoire écrasante à la dernière élection à Orvault
La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Orvault s'avère particulièrement éclairante. Lors de la première manche électorale à l'époque, Jean-Sébastien Guitton (Divers gauche) a pris la première place en récoltant 2 853 bulletins (35,23%). Deuxième, Monique Maisonneuve (Union du centre) a recueilli 32,63% des votes. Le podium a été complété par Sébastien Arrouët (Divers centre), rassemblant 2 602 voix (32,13%). Ce score plutôt serré laissait place à d'incontournables interrogations en vue du 2ème tour. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Jean-Sébastien Guitton l'a finalement emporté avec 3 566 suffrages (41,74%), face à Sébastien Arrouët avec 30,73% des électeurs et Monique Maisonneuve réunissant 27,52% des votants. Contrairement au premier tour, le fossé s’est élargi de manière spectaculaire pour aboutir à un succès écrasant et sans appel. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Divers gauche a sans doute profité du transfert des voix des listes éliminées, gagnant 713 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation d'opposition se doit de récolter davantage de voix dès le premier tour ce dimanche soir, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Elections à Orvault : les horaires des 24 bureaux de vote
Les élections municipales 2026 sont l'occasion pour les Français de réagir sur les défis qui affectent leur commune. À Orvault et comme partout, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Quel candidat ou candidate succédera à Jean-Sébastien Guitton, qui a conquis la mairie en 2020 au deuxième tour ? Son bilan municipal est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal se trouve plus bas dans cette page. Les 24 bureaux de vote de la commune d'Orvault sont ouverts de 8 heures à 19 heures pour permettre aux citoyens de prendre une décision. En cliquant sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page, recevez les résultats des élections à Orvault dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Orvault
|Tête de listeListe
|
Jean-Sébastien Guitton
Liste divers gauche
Orvault ensemble
|
|
Sébastien Arrouët
Liste divers droite
Un nouvel état d'esprit pour Orvault
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Sébastien Guitton (25 élus) La transition positive
|3 566
|41,74%
|
|Sébastien Arrouët (5 élus) Une nouvelle energie pour orvault
|2 625
|30,73%
|
|Monique Maisonneuve (5 élus) L'humain au coeur de l'action
|2 351
|27,52%
|
|Participation au scrutin
|Orvault
|Taux de participation
|42,90%
|Taux d'abstention
|57,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 656
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Sébastien Guitton La transition positive
|2 853
|35,23%
|Monique Maisonneuve L'humain au coeur de l'action
|2 643
|32,63%
|Sébastien Arrouët Une nouvelle energie pour orvault
|2 602
|32,13%
|Participation au scrutin
|Orvault
|Taux de participation
|41,12%
|Taux d'abstention
|58,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 279
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joseph Parpaillon (28 élus) Orvault rassemblé
|6 653
|59,66%
|
|Erwan Huchet (7 élus) Générations solidaires pour l'avenir d'orvault
|4 498
|40,33%
|
|Participation au scrutin
|Orvault
|Taux de participation
|60,25%
|Taux d'abstention
|39,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,22%
|Nombre de votants
|11 765
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