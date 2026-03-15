Résultat de l'élection municipale 2026 à Orvault : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Orvault

Tête de listeListe
Jean-Sébastien Guitton
Jean-Sébastien Guitton Liste divers gauche
Orvault ensemble
  • Jean-Sébastien Guitton
  • Dominique Vignaux
  • Lionel Audion
  • Armelle Chabirand
  • André Nyamsi Hendji
  • Anne-Sophie Louboutin
  • Thierry Guisnel
  • Valerie Dreyfus
  • Christophe Angomard
  • Anne-Sophie Judalet
  • Vincent Boileau
  • Cathy Vergnaud
  • Yann Guillon
  • Camille Venturini
  • Morvan Dupont
  • Anne Lambourg
  • Jean-Yves Roux
  • Catherine Le Trionnaire
  • Lény Ollivier
  • Sophie Lenoir
  • Dominique Gomez
  • Francoise Noblet
  • Ronan Gilles
  • Colette Vinet-Pison
  • Laurent Dubost
  • Sandrine Brun
  • Romain Mercière
  • Marie Pages
  • Frédéric Huet
  • Célia Chouzenoux
  • Geoffrey Berniolle
  • Linda Payet
  • Clément Goret
  • Sarah Merit
  • Dominique Calais
Sébastien Arrouët
Sébastien Arrouët Liste divers droite
Un nouvel état d'esprit pour Orvault
  • Sébastien Arrouët
  • Elodie Raguin
  • Dominique Follut
  • Sandrine Fouille
  • Damien Le Roux
  • Gaetane Thomas -Tinot
  • Gilles Berree
  • Maryse Pivaut
  • Eliseo Bastard
  • Moira Asses
  • Florent Thomas
  • Stéphanie Le Goff
  • Bernard Giumelli
  • Emmanuelle Bety
  • Jean-Jacques Derrien
  • Laure Palisse
  • Thierry Boutin
  • Charline Tanguy
  • Arnaud Chagneau
  • Estelle de Plinval
  • François Oillic
  • Stéphanie Lefebvre
  • Bertrand Dessirier
  • Aurélie Lacroix
  • Armel Pedron
  • Mathilde Lalart
  • Alban Varutti
  • Julia Chino
  • René Criaud
  • Malory Clouet
  • Sébastien Daniel
  • Yannick Louis
  • Philippe Stephan
  • Marylène Jego
  • Elie Brisson
  • Pauline Clapier
  • Jean-Christophe Pascual

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Sébastien Guitton
Jean-Sébastien Guitton (25 élus) La transition positive 		3 566 41,74%
  • Jean-Sébastien Guitton
  • Anne-Sophie Judalet
  • Lionel Audion
  • Armelle Chabirand
  • Christophe Angomard
  • Dominique Vignaux
  • Stéphane Kermarrec
  • Marie-Paule Gaillochet
  • Laurent Dubost
  • Emmanuelle Renaud
  • Yann Guillon
  • Brigitte Raimbault
  • Guillaume Guerineau
  • Catherine Le Trionnaire
  • Morvan Dupont
  • Linda Payet
  • Vincent Boileau
  • Léa Bessin
  • Ronan Gilles
  • Stéphanie Bellanger
  • Pierre Annaix
  • Francoise Noblet
  • Dominique Gomez
  • Valerie Dreyfus
  • Bernard Paugam
Sébastien Arrouët
Sébastien Arrouët (5 élus) Une nouvelle energie pour orvault 		2 625 30,73%
  • Sébastien Arrouët
  • Marylène Jégo
  • Francis Wetta
  • Anne-Sophie Simon
  • Gilles Berree
Monique Maisonneuve
Monique Maisonneuve (5 élus) L'humain au coeur de l'action 		2 351 27,52%
  • Monique Maisonneuve
  • Aurélien Brunetiere
  • Maryse Pivaut
  • Jean-Jacques Derrien
  • Christel Gautier
Participation au scrutin Orvault
Taux de participation 42,90%
Taux d'abstention 57,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 656

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Sébastien Guitton
Jean-Sébastien Guitton La transition positive 		2 853 35,23%
Monique Maisonneuve
Monique Maisonneuve L'humain au coeur de l'action 		2 643 32,63%
Sébastien Arrouët
Sébastien Arrouët Une nouvelle energie pour orvault 		2 602 32,13%
Participation au scrutin Orvault
Taux de participation 41,12%
Taux d'abstention 58,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 279

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Joseph Parpaillon
Joseph Parpaillon (28 élus) Orvault rassemblé 		6 653 59,66%
  • Joseph Parpaillon
  • Monique Maisonneuve
  • Louis-Charles Ramin
  • Catherine Heuzey
  • Christian Ardouin
  • Aliette Berthelot
  • Sébastien Arrouet
  • Chantal Le Menelec
  • Bernard Breheret
  • Christel Gautier
  • Pierre Gade
  • Marie-Françoise Brisac
  • Elie Brisson
  • Valérie Garel-Petit
  • Patrick Briattre
  • Morgane Fontaine
  • Gilles Berree
  • Nadia Houdoux
  • Hugo Oillic
  • Françoise Mongin
  • André Nyamsi
  • Christine Hervy
  • Dominique Follut
  • Angélique M'bemba
  • Aurélien Brunetiere
  • Florence Cormerais
  • Gérard Pierre
  • Béatrice Delabriere
Erwan Huchet
Erwan Huchet (7 élus) Générations solidaires pour l'avenir d'orvault 		4 498 40,33%
  • Erwan Huchet
  • Armelle Chabirand
  • Jean-Sébastien Guitton
  • Maryse Pivaut
  • Christophe Angomard
  • Brigitte Raimbault
  • Lionel Audion
Participation au scrutin Orvault
Taux de participation 60,25%
Taux d'abstention 39,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,22%
Nombre de votants 11 765

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