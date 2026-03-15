Résultat municipale 2026 à Orvilliers (78910) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Orvilliers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Orvilliers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Orvilliers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie FLIS
Marie FLIS (12 élus) Avec vous pour Orvilliers 		215 51,68%
  • Marie FLIS
  • Xavier MAROT
  • Séverine LEBORGNE
  • Joël PERROT
  • Corinne MALLER
  • Marc-Antony SANCHEZ
  • Céline LAOUAS
  • Philippe SANCEO
  • Virginie WEIDMANN
  • Nicolas VAN DE WALLE
  • Yasmina KASMI BAKKALI
  • Aladji KAMAGATE
Adeline UHLRICH
Adeline UHLRICH (3 élus) Ensemble pour Orvilliers 		201 48,32%
  • Adeline UHLRICH
  • Quentin BEDARD
  • Kristell HOURSON
Participation au scrutin Orvilliers
Taux de participation 61,80%
Taux d'abstention 38,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48%
Nombre de votants 419

Source : ministère de l’Intérieur

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