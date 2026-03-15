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19:20 - Dynamique électorale à Orvilliers : une analyse socio-démographique La démographie et la situation socio-économique d'Orvilliers contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les municipales. Avec une densité de population de 157 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 7,24%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (85,38%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 474 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,77%) met en lumière des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,59%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (47,42%), témoignent d'une population instruite à Orvilliers, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Quelle place du RN à Orvilliers aux élections de 2026 ? Le parti nationaliste n'avait pas concouru au moment de la dernière élection municipale à Orvilliers il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 19,16% des voix comptabilisées lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 38,33% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 20,62% au parti lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le RN réunissait 41,18% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 28,23% aux élections européennes. Les législatives enfin offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 32,69% pour le RN. Il clôturera le scrutin avec 43,36% lors du vote final.

16:58 - Dernières municipales : 39,09 % d'abstention à Orvilliers L'abstention des électeurs à Orvilliers constituera une variable majeure pour cette élection municipale 2026. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des municipales, l'abstention concernait 39,09 % des électeurs, une abstention exceptionnellement basse, en pleine pandémie à l'époque. S'agissant de désigner leur maire, les élections municipales restent en effet historiquement, avec la présidentielle, des rendez-vous où les électeurs se manifestent en nombre. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été définie par une abstention à 18,53 % dans la ville (la participation grimpant à 81,47 %). Même si les dynamiques changent en fonction du type de scrutin, la trajectoire entre les élections législatives de 2022 et celles de 2024 demeure instructive. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 49,39 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 28,29 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 42,84 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - Comment Orvilliers a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Lors du scrutin européen de 2024, les électeurs d'Orvilliers avaient donné la victoire localement à la liste menée par Jordan Bardella avec 28,23% des bulletins. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants d'Orvilliers soutenaient en priorité Laurent Morin (Rassemblement National) avec 32,69% au premier tour. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, portant Dieynaba Diop (Union de la gauche) jusqu'au sommet avec 56,64%. L'orientation des électeurs d'Orvilliers a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait une terre centriste, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Les électeurs d'Orvilliers avaient clairement privilégié le centre-droit en 2022 Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Orvilliers plébiscitaient Bruno Millienne (Ensemble !) avec 29,69% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Bruno Millienne virant de nouveau en tête avec 58,82% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Orvilliers plaçait Emmanuel Macron devant avec 29,89% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 21,84%. Le duel final se soldait finalement par un score de 61,67% pour Emmanuel Macron, contre 38,33% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Orvilliers révèle donc un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Le niveau des impôts locaux est en hausse à Orvilliers Du côté de la fiscalité d'Orvilliers, la somme moyenne versée par ménage imposable a atteint 977 euros en 2024 (année des dernières données), alors que ce montant se situait à 748 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à un peu moins de 26,66 % en 2024 (contre près de 14,58 % en 2020). Une hausse bien souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 23 700 euros de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 119 750 € engrangés en 2020 avec un taux fixé à environ 7,60 %. Cette disparition en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui explique cette chute importante de recettes pour la commune. De plus, la taxe sur le foncier non bâti a été gelée à près de 73,93 % en 2024, tout comme en 2020, la moyenne nationale n'atteignant pas les 50 %. S'agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), elle a été prélevée à un taux inchangé de 8,91 % en 2024 (contre pas loin de 8,47 % en 2020 et environ 9,5 % en France).

11:59 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Orvilliers Les résultats des précédentes élections municipales à Orvilliers ont fourni un constat instructif sur l'échiquier politique local. Rappelons que cette élection se distinguait par des candidatures à titre individuel à l'époque et non par des listes. Dès le premier tour, 15 candidats ont été élus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Séverine Leborgne a recueilli le plus grand nombre de électeurs avec 236 soutiens (61,61%), devant Xavier Marot qui a recueilli 235 voix (61,35%). La troisième place est revenue à Jean Charles Monnet, réunissant 61,09% des bulletins. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. En ce jour de municipales 2026 à Orvilliers, ces équilibres propres aux petites communes vont encore servir de toile de fond. Le dispositif électoral particulier sans liste n'est toutefois plus d'actualité.