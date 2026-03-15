Résultat de l'élection municipale 2026 à Osny : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Osny [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Osny sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Osny.
L'actu des élections municipales 2026 à Osny
13:09 - Une majorité Divers droite issue des résultats de l'élection de 2020 à Osny
Comment s'étaient conclues les précédentes municipales à Osny ? Sans aucune opposition, 'Je m'engage pour osny' menée par Jean-Michel Levesque a naturellement rassemblé 1 759 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Pour cette municipale 2026 à Osny, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Six années après ce scrutin sans réelle concurrence, l'apparition ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux principaux. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un début de réponse assez clair a d'ores et déjà été fourni.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Osny
Ce dimanche 15 mars, les votants d'Osny sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour établir la composition de leur conseil municipal pour les prochaines années. Pour mémoire, en mars 2020, le 1er tour des municipales s’est déroulé dans un contexte exceptionnel marqué par le covid. Vous pouvez consulter ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Osny. Il est important de noter que les 13 bureaux de vote de la commune d'Osny fermeront à 20 heures. La diffusion des résultats du premier tour à Osny commencera ici même dès 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Osny
|Tête de listeListe
|
Virginie Tinland
Liste divers droite
OSNY INTENSEMENT
|
|
Laurent Achite-Henni
Liste Divers
OSNY ENSEMBLE VERS LE FUTUR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel Levesque (33 élus) Je m'engage pour osny
|1 759
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Osny
|Taux de participation
|19,69%
|Taux d'abstention
|80,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 114
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel Levesque (26 élus) Je m'engage pour osny
|3 158
|55,65%
|
|Laurent Achite-Henni (4 élus) Osny pour vous avec vous
|1 344
|23,68%
|
|Pascal-Eric Lalmy (3 élus) Rassembler pour faire gagner osny
|1 172
|20,65%
|
|Participation au scrutin
|Osny
|Taux de participation
|55,94%
|Taux d'abstention
|44,06%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,44%
|Nombre de votants
|5 876
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