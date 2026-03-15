Résultat de l'élection municipale 2026 à Osny : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Osny

Tête de listeListe
Virginie Tinland
Virginie Tinland Liste divers droite
OSNY INTENSEMENT
  • Virginie Tinland
  • Jean-Yves Caillaud
  • Tatiana Priez
  • Mickaël Marc
  • Danièle Dubreil
  • Jean-Michel Courvalet
  • Jennifer Balland
  • Fabrice Robert
  • Laura Bellois
  • Foued Bouberka
  • Laurence Terefenko
  • Cédric Banzounguidi
  • Nadia Bertrand
  • Cyrille Pepin
  • Emilie de Mauroy
  • Niels Petiteau
  • Marie Diene
  • Alexis Breuzard
  • Laëtitia Dos Santos
  • Damien Pelletier
  • Mona Loudey-Cahen
  • Olivier Medros
  • Jennifer Nicolle
  • Laurent Boula
  • Cindy Pierrat
  • Yannick Rivoallan
  • Catherine Jacq
  • Philippe Hogommat
  • Christelle Bendadda
  • Sylvain Landemaine
  • Rachida Amsellem
  • Jean-Michel Levesque
  • Nicole Siepi
Laurent Achite-Henni
Laurent Achite-Henni Liste Divers
OSNY ENSEMBLE VERS LE FUTUR
  • Laurent Achite-Henni
  • Chloé Griard
  • Jean Marc Leclerc
  • Valérie Neveu
  • Jean-Louis Bovier
  • Sophie Demange
  • Christophe Carrera
  • Isabel Pais
  • Laurent Chartier
  • Marie-Claire Launay
  • Jean-Marc Segura
  • Marie Munchow
  • Christophe Poitou
  • Isabelle Libert
  • Christian Sorin
  • Matilde Faustino-Carvalho
  • Jean-François Maillard
  • Christiane Courel
  • Fares Chabani
  • Martine Caussin
  • Eric Vincent
  • Sandrine Chevallier
  • Gérard Villette
  • Carole Montassier
  • Florian Marguerie
  • Clémence Chauvet
  • Boris Laisné
  • Julie Gerbault
  • Kevin Rue
  • Nathalie Grenet
  • Jen-Jacques Philippe
  • Catherine Casu
  • Olivier Douillard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel Levesque
Jean-Michel Levesque (33 élus) Je m'engage pour osny 		1 759 100,00%
  • Jean-Michel Levesque
  • Christine Robert
  • Jean-Yves Caillaud
  • Tatiana Priez
  • Malek Benseddik
  • Anne-Marie Besnouin
  • Christian Jouan
  • Laurence Terefenko
  • Claude Mathon
  • Danièle Dubreil
  • Michel Picard
  • Laura Bellois
  • Sylvain Landemaine
  • Nicole Siepi
  • Foued Bouberka
  • Caroline Olivier
  • Daniel Hequet
  • Jennifer Balland
  • Philippe Hogommat
  • Sylvie Guigon
  • Mickael Marc
  • Christelle Bendadda
  • Olivier Medros
  • Armandine Martinez
  • Bruno Renard
  • Monique Bastien
  • Guillaume Ginguene
  • Virginie Therizols
  • Laurent Boula
  • Coline Olivier
  • Christian Dandrimont
  • Virgine Busson
  • Nassim Kerbachi
Participation au scrutin Osny
Taux de participation 19,69%
Taux d'abstention 80,31%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 114

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel Levesque
Jean-Michel Levesque (26 élus) Je m'engage pour osny 		3 158 55,65%
  • Jean-Michel Levesque
  • Murielle Duflos
  • Jean-Yves Caillaud
  • Nicole Siepi
  • David Aime
  • Sylvie Guigon
  • Jean-Claude Pinquet
  • Maryse Ginguene
  • Maurice Descamps
  • Anne-Marie Besnouin
  • Abdelmalek Benseddik
  • Sybille Aubin
  • Jean-Marc Chailliou
  • Laurence Terefenko
  • Claude Mathon
  • Christine Robert
  • Foued Bouberka
  • Virgine Busson
  • Daniel Hequet
  • Christelle Bendadda
  • Franck Gaillot
  • Wilmite Gervais
  • Sylvain Landemaine
  • Caroline Olivier
  • Maurice Czarnecki
  • Jennifer Balland
Laurent Achite-Henni
Laurent Achite-Henni (4 élus) Osny pour vous avec vous 		1 344 23,68%
  • Laurent Achite-Henni
  • Jeanine Vatin
  • Lionel Roux
  • Celine Laurent
Pascal-Eric Lalmy
Pascal-Eric Lalmy (3 élus) Rassembler pour faire gagner osny 		1 172 20,65%
  • Pascal-Eric Lalmy
  • Anne-Claire Defossez
  • Dominique Couvreur
Participation au scrutin Osny
Taux de participation 55,94%
Taux d'abstention 44,06%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,44%
Nombre de votants 5 876

Villes voisines d'Osny

En savoir plus sur Osny