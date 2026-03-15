Résultat municipale 2026 à Osny (95520) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Osny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Osny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Osny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent ACHITE-HENNI
Laurent ACHITE-HENNI (26 élus) OSNY ENSEMBLE VERS LE FUTUR 		2 545 55,22%
  • Laurent ACHITE-HENNI
  • Chloé GRIARD
  • Jean Marc LECLERC
  • Valérie NEVEU
  • Jean-Louis BOVIER
  • Sophie DEMANGE
  • Christophe CARRERA
  • Isabel PAIS
  • Laurent CHARTIER
  • Marie-Claire LAUNAY
  • Jean-Marc SEGURA
  • Marie MUNCHOW
  • Christophe POITOU
  • Isabelle LIBERT
  • Christian SORIN
  • Matilde FAUSTINO-CARVALHO
  • Jean-François MAILLARD
  • Christiane COUREL
  • Fares CHABANI
  • Martine CAUSSIN
  • Eric VINCENT
  • Sandrine CHEVALLIER
  • Gérard VILLETTE
  • Carole MONTASSIER
  • Florian MARGUERIE
  • Clémence CHAUVET
Virginie TINLAND
Virginie TINLAND (7 élus) OSNY INTENSEMENT 		2 064 44,78%
  • Virginie TINLAND
  • Jean-Yves CAILLAUD
  • Tatiana PRIEZ
  • Mickaël MARC
  • Danièle DUBREIL
  • Jean-Michel COURVALET
  • Jennifer BALLAND
Participation au scrutin Osny
Taux de participation 44,72%
Taux d'abstention 55,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Nombre de votants 4 895

Source : ministère de l’Intérieur

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