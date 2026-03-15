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19:21 - Démographie et politique à Osny, un lien étroit Comment les habitants d'Osny peuvent-ils affecter le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de 39% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 9,97%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de ménages propriétaires (66,51%) met en relief le poids des questions d'habitat et d'urbanisation. Le taux de familles possédant au moins une voiture (83,76%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 7083 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 11,92% et d'une population immigrée de 17,38% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (37,12%), témoignent d'une population instruite à Osny, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et de coopération internationale.

17:57 - Rassemblement national à Osny : ce que disent les chiffres Le RN était resté en retrait lors de l'élection municipale à Osny en 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 19,16% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 35,30% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 20,70% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop faible, à Osny comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 29,12% aux européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 29,80% pour le mouvement lepéniste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 41,97% lors du vote définitif.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Osny aux dernières élections ? Il y a six ans à Osny, le tour de chauffe du scrutin municipal avait vu 19,69 % des électeurs se rendre aux bureaux de votes dans la commune, un décrochage marquant alors que le pays était déjà affecté par la pandémie du coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont pour sa part 8 052 citoyens qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 73,90 % de participation. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 50,63 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 66,22 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 44,75 % des inscrits. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le secteur se positionne à l'arrivée comme une zone où la participation peine à décoller. Pour ces municipales, cette réalité à Osny sera en tout cas déterminante dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - En 2024, Osny a choisi la droite Lors des dernières élections européennes, le podium à Osny s'était forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,12%), devant Manon Aubry (17,25%) et Valérie Hayer (15,92%). Aurélien Taché (Union de la gauche) avait par la suite gagné au premier tour des législatives à Osny après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 30,59%. Lisbeth Macé (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 29,80%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Aurélien Taché culminant à 58,03% des suffrages exprimés localement. Le contexte politique d'Osny a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme une zone acquise au bloc central, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme un secteur difficile à classer.

14:57 - À Osny, la dernière présidentielle était d'abord en faveur de la majorité présidentielle La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Osny plaçait en effet Emmanuel Macron en pole position avec 28,95% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 27,73%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 64,70% pour Emmanuel Macron, contre 35,30% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Osny plébiscitaient Victorien Lachas (Ensemble !) avec 26,43% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,22% des suffrages.

12:58 - À Osny, le montant des impôts locaux est en hausse Témoignage d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Osny, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 13,75 % en 2024 (dernières données en date), ce qui représente un montant de près de 86 900 euros environ. Une recette bien loin des quelque 3,77584 millions d'euros engrangés en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette imposition est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Osny a évolué pour se fixer à 42,18 % en 2024 (contre 25,00 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à Osny s'est chiffrée à 1 610 € en 2024 (contre 1 319 € en 2020).

11:59 - Une majorité Divers droite issue des résultats de l'élection de 2020 à Osny Comment s'étaient conclues les précédentes municipales à Osny ? Sans aucune opposition, 'Je m'engage pour osny' menée par Jean-Michel Levesque a naturellement rassemblé 1 759 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Pour cette municipale 2026 à Osny, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Six années après ce scrutin sans réelle concurrence, l'apparition ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux principaux. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un début de réponse assez clair a d'ores et déjà été fourni.