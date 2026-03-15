Résultat de l'élection municipale 2026 à Ostwald : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Ostwald [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Ostwald sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Ostwald.
L'actu des élections municipales 2026 à Ostwald
13:10 - Retour sur les résultats de l'élection municipale de 2020 à Ostwald
Il peut être instructif de se pencher sur les résultats du dernier scrutin municipal à Ostwald. Au terme du premier tour à l'époque, Jean-Marie Beutel (Divers gauche) a devancé tous ses adversaires en totalisant 29,12% des soutiens. Dans la position de la principale opposante, Fabienne Baas (Divers gauche) a rassemblé 785 votes (27,44%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Vincent Florange (Divers droite), avec 666 bulletins (23,28%). Ce premier verdict particulièrement serré soulevait de fortes incertitudes en amont du 2e tour. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Fabienne Baas l'a finalement emporté avec 46,72% des bulletins, face à Jean-Marie Beutel rassemblant 997 votants (34,37%) et Claude Steinle avec 18,89% des électeurs. À la faveur d'un résultat étriqué au premier tour, la dynamique a fini par s'inverser, validant le changement de cap envisagé. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. La candidate étiquetée Divers a certainement tiré parti du report de voix des listes du centre, gagnant 522 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - À quelle heure ferment les 10 bureaux de vote à Ostwald ?
Les élections municipales 2026 se tiennent ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin doit permettre d'élire les élus locaux de toutes les communes françaises. À titre de rappel, le 15 mars 2020, le 1er tour des municipales s’est tenu dans des conditions controversées, en raison de la pandémie de covid. La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche a été publiée ci-dessous. Retenez également que les horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote d'Ostwald sont les suivants : de 8 h à 18 h. Pour une notification gratuite des résultats du premier tour des élections municipales à Ostwald dès leur publication, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Ostwald
|Tête de listeListe
|
Vincent Florange
Liste divers droite
ENSEMBLE POUR OSTWALD
|
|
Dylan Hirn
Liste divers centre
OSTWALD DEMAIN
|
|
Delphine Rideau
Liste divers gauche
TOUJOURS POUR OSTWALD
|
|
Christian Wendling
Liste divers gauche
AGISSONS ENSEMBLE OSTWALD 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabienne Baas (25 élus) Ostwald 2020 avec vous
|1 355
|46,72%
|
|Jean-Marie Beutel (5 élus) Ostwald par coeur
|997
|34,37%
|
|Claude Steinle (3 élus) Claude steinle
|548
|18,89%
|
|Participation au scrutin
|Ostwald
|Taux de participation
|36,65%
|Taux d'abstention
|63,35%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 975
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marie Beutel Ostwald par coeur
|833
|29,12%
|Fabienne Baas Ostwald avec vous
|785
|27,44%
|Vincent Florange Ostwald 2020 avec vincent florange
|666
|23,28%
|Claude Steinle Claude steinle
|576
|20,13%
|Participation au scrutin
|Ostwald
|Taux de participation
|36,35%
|Taux d'abstention
|63,65%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 941
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marie Beutel (27 élus) Ostwald par coeur
|2 724
|62,02%
|
|Danielle Meyer-Traber (6 élus) Ensemble pour ostwald
|1 668
|37,97%
|
|Participation au scrutin
|Ostwald
|Taux de participation
|58,26%
|Taux d'abstention
|41,74%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,46%
|Nombre de votants
|4 597
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marie Beutel Ostwald par coeur
|1 933
|43,97%
|Danielle Meyer-Traber Ostwald dans le bon sens
|931
|21,17%
|Claude Steinle Candidats libres
|857
|19,49%
|Catherine Geiger Habitants d'ostwald, agir pour notre ville
|675
|15,35%
|Participation au scrutin
|Ostwald
|Taux de participation
|57,92%
|Taux d'abstention
|42,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,85%
|Nombre de votants
|4 525
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