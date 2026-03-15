Résultat de l'élection municipale 2026 à Ostwald : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Ostwald

Tête de listeListe
Vincent Florange
Vincent Florange Liste divers droite
ENSEMBLE POUR OSTWALD
  • Vincent Florange
  • Claudine Tollant
  • Patrice Guillemot
  • Regina Goncalves
  • Thierry Kauffer
  • Olive Ndome
  • Serge Reiss
  • Loan Kauffer
  • Arnaud Raullet
  • Claudine Bock
  • Francis Lalanne
  • Esther Oussiali
  • Laurent Tatge
  • Virginie Mattern
  • Julien Nowak
  • Charlotte Felix
  • Jean-François Wolffer
  • Natacha Baechler
  • Bruno Roth
  • Claudine Biwand
  • Gérôme Avenoso
  • Brigitte Mertz
  • Claude Texier
  • Elyse Mattern
  • Philippe Nuss
  • Barbara Hales
  • Pascal Bengel
  • Cathie Mucelli
  • Pierre Kraft
  • Céline Bronn
  • Thierry Zambaux
  • Sylvie Marcantonio
  • Patrick Diebold
  • Françoise David
  • Laurent Widemann
Dylan Hirn
Dylan Hirn Liste divers centre
OSTWALD DEMAIN
  • Dylan Hirn
  • Chloé Mulard
  • Jean Wechsler
  • Mireille Straubhaar
  • Bruno Boulala
  • Nouria Boukhcham
  • Yves Feld
  • Louise Nicolas
  • Michel Bentz
  • Emmanuelle Roth
  • Michel Hartmann
  • Muriel Pelascini
  • Serge Scotti
  • Christelle Hubler
  • Jean-Michel Borell
  • Violaine Flurer
  • Maël Petit
  • Julie Follenius
  • Jacques Walter
  • Evelyne Dessalle
  • Gilbert Braida
  • Céline Stocky
  • Vincent Willer
  • Sylvie Krieger
  • Gérard de Gail
  • Isabelle Hoffmann
  • Joël Hellenbrand
  • Isabelle Altobelli
  • Rolf Geisinger
  • Carole Lavaud
  • Éric Hoch
  • Océane Meinzolt
  • Luis Patricio
  • Nathalie Hurtard
  • Georges Lauer
Delphine Rideau
Delphine Rideau Liste divers gauche
TOUJOURS POUR OSTWALD
  • Delphine Rideau
  • Arnaud Frey
  • Fabienne Baas
  • Alain Ammerich
  • Catherine Geiger
  • Ronan Chassenotte
  • Karine Antoine Lavigne
  • Jean-Luc Gebus
  • Sandra Castro
  • Armel Bahouka
  • Gabrielle Gertz
  • Guy Buttighoffer
  • Latifa Hadigui
  • Sébastien Villemin
  • Emmanuelle Humbert
  • Fabien Navabi
  • Marie-Claire Egiomue
  • Nicolas Bronner
  • Nathalie Sorokine
  • Florent Richard
  • Corinne Monteiro
  • Alexandre Dabrowski
  • Marion Hinschberger
  • Danilo Sanchez
  • Hélène Sébilo Alix
  • Antonio Cabrera
  • Valérie Kuntz
  • Laurent Flecksteiner
  • Patricia Parmentier
  • Claude Heitz
  • Stéphanie Coffre
  • Benjamin Schwarz
  • Isabelle Seiler
  • Philippe Houtmann
  • Laurence Viéville
Christian Wendling
Christian Wendling Liste divers gauche
AGISSONS ENSEMBLE OSTWALD 2026
  • Christian Wendling
  • Azam Taheri
  • Olivier Olland
  • Anne Mammoser
  • Dimitri Legin
  • Anne Marie Nusbaumer
  • Lucas Gheddab
  • Nadege Sapin
  • Jean-Pierre Buchert
  • Farida Ghettas
  • Guy Kleitz
  • Sabine Dienst
  • Franck Speich
  • Nouné Missakian
  • Laurent Jundt
  • Cathie Sidel
  • Sebastien Kubler
  • Sandrine Gewinner
  • Louis Lehmann
  • Martine Malaise
  • Ulas Koc
  • Josiane Vincenti
  • Jean-Marie Veltz
  • Alicia Michel
  • Elyas Safi
  • Paulette Bajcsa
  • Richard Linck
  • Julie Beick
  • Nicola Loiacono
  • Julie Mischler
  • Jonathan Gautier
  • Muriel Heinrich
  • Noël Nickaes
  • Audrey Quadri
  • Gilles Kapp

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabienne Baas
Fabienne Baas (25 élus) Ostwald 2020 avec vous 		1 355 46,72%
  • Fabienne Baas
  • Vincent Florange
  • Anne Mammosser
  • Bruno Boulala
  • Catherine Geiger
  • Antoine Christoph
  • Karine Antoine Lavigne
  • Arnaud Frey
  • Delphine Rideau
  • Jean Wechsler
  • Gabrielle Gertz
  • Florent Richard
  • Christelle Heitz
  • Damien Oswald
  • Marie-Claire Egiomue
  • Jérémy Marichez
  • Cassandra Briere
  • Patrice Guillemot
  • Isabelle Zinck
  • Guy Buttighoffer
  • Corinne Rigaud Monteiro
  • Alain Ammerich
  • Emmanuelle Humbert
  • Ronan Chassenotte
  • Christelle Rouillon
Jean-Marie Beutel
Jean-Marie Beutel (5 élus) Ostwald par coeur 		997 34,37%
  • Jean-Marie Beutel
  • Veronique Kolb-Goetz
  • Christian Wendling
  • Azam Taheri
  • Sebastien Villemin
Claude Steinle
Claude Steinle (3 élus) Claude steinle 		548 18,89%
  • Claude Steinle
  • Nathalie De Bouvier
  • Daniel Stoetzel
Participation au scrutin Ostwald
Taux de participation 36,65%
Taux d'abstention 63,35%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 975

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marie Beutel
Jean-Marie Beutel Ostwald par coeur 		833 29,12%
Fabienne Baas
Fabienne Baas Ostwald avec vous 		785 27,44%
Vincent Florange
Vincent Florange Ostwald 2020 avec vincent florange 		666 23,28%
Claude Steinle
Claude Steinle Claude steinle 		576 20,13%
Participation au scrutin Ostwald
Taux de participation 36,35%
Taux d'abstention 63,65%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 941

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marie Beutel
Jean-Marie Beutel (27 élus) Ostwald par coeur 		2 724 62,02%
  • Jean-Marie Beutel
  • Brigitte Lentz-Kiehl
  • Christian Wendling
  • Fabienne Baas
  • Gilles Kapp
  • Azam Taheri
  • Bruno Boulala
  • Anne Mammosser
  • Sylvain Brousse
  • Pierrette Schmitt
  • Noël Nickaes
  • Emmanuelle Ferreux-Humbert
  • Denis Ritzenthaler
  • Farida Ghettas
  • Pascal Vauvillier
  • Véronique Kolb-Goetz
  • Jean-Marie Veltz
  • Angélique Winling
  • Hervé Gandrieau
  • Céline Christophe
  • Michel Karm
  • Svetlana Bey
  • Richard Linck
  • Patricia Froitier
  • Jérôme Buchert
  • Christelle Abbruciati
  • Dimitri Legin
Danielle Meyer-Traber
Danielle Meyer-Traber (6 élus) Ensemble pour ostwald 		1 668 37,97%
  • Danielle Meyer-Traber
  • Damien Oswald
  • Catherine Geiger
  • Laurent Allari
  • Anne Eberhardt
  • Fernand Koch
Participation au scrutin Ostwald
Taux de participation 58,26%
Taux d'abstention 41,74%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,46%
Nombre de votants 4 597

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marie Beutel
Jean-Marie Beutel Ostwald par coeur 		1 933 43,97%
Danielle Meyer-Traber
Danielle Meyer-Traber Ostwald dans le bon sens 		931 21,17%
Claude Steinle
Claude Steinle Candidats libres 		857 19,49%
Catherine Geiger
Catherine Geiger Habitants d'ostwald, agir pour notre ville 		675 15,35%
Participation au scrutin Ostwald
Taux de participation 57,92%
Taux d'abstention 42,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,85%
Nombre de votants 4 525

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