Résultat de l'élection municipale 2026 à Ostwald : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Ostwald

Le deuxième tour des élections municipales à Ostwald a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Vincent Florange
Vincent Florange Liste divers droite
ENSEMBLE POUR OSTWALD
  • Vincent Florange
  • Claudine Tollant
  • Patrice Guillemot
  • Regina Goncalves
  • Thierry Kauffer
  • Olive Ndome
  • Serge Reiss
  • Loan Kauffer
  • Arnaud Raullet
  • Claudine Bock
  • Francis Lalanne
  • Esther Oussiali
  • Laurent Tatge
  • Virginie Mattern
  • Julien Nowak
  • Charlotte Felix
  • Jean-François Wolffer
  • Natacha Baechler
  • Bruno Roth
  • Claudine Biwand
  • Gérôme Avenoso
  • Brigitte Mertz
  • Claude Texier
  • Elyse Mattern
  • Philippe Nuss
  • Barbara Hales
  • Pascal Bengel
  • Cathie Mucelli
  • Pierre Kraft
  • Céline Bronn
  • Thierry Zambaux
  • Sylvie Marcantonio
  • Patrick Diebold
  • Françoise David
  • Laurent Widemann
Dylan Hirn
Dylan Hirn Liste divers centre
OSTWALD DEMAIN
  • Dylan Hirn
  • Chloé Mulard
  • Jean Wechsler
  • Mireille Straubhaar
  • Bruno Boulala
  • Nouria Boukhcham
  • Yves Feld
  • Louise Nicolas
  • Michel Bentz
  • Emmanuelle Roth
  • Michel Hartmann
  • Muriel Pelascini
  • Serge Scotti
  • Christelle Hubler
  • Jean-Michel Borell
  • Violaine Flurer
  • Maël Petit
  • Julie Follenius
  • Jacques Walter
  • Evelyne Dessalle
  • Gilbert Braida
  • Céline Stocky
  • Vincent Willer
  • Sylvie Krieger
  • Gérard de Gail
  • Isabelle Hoffmann
  • Joël Hellenbrand
  • Isabelle Altobelli
  • Rolf Geisinger
  • Carole Lavaud
  • Éric Hoch
  • Océane Meinzolt
  • Luis Patricio
  • Nathalie Hurtard
  • Georges Lauer
Delphine Rideau
Delphine Rideau Liste divers gauche
TOUJOURS POUR OSTWALD
  • Delphine Rideau
  • Arnaud Frey
  • Fabienne Baas
  • Alain Ammerich
  • Catherine Geiger
  • Ronan Chassenotte
  • Karine Antoine Lavigne
  • Jean-Luc Gebus
  • Sandra Castro
  • Armel Bahouka
  • Gabrielle Gertz
  • Guy Buttighoffer
  • Latifa Hadigui
  • Sébastien Villemin
  • Emmanuelle Humbert
  • Fabien Navabi
  • Marie-Claire Egiomue
  • Nicolas Bronner
  • Nathalie Sorokine
  • Florent Richard
  • Corinne Monteiro
  • Alexandre Dabrowski
  • Marion Hinschberger
  • Danilo Sanchez
  • Hélène Sébilo Alix
  • Antonio Cabrera
  • Valérie Kuntz
  • Laurent Flecksteiner
  • Patricia Parmentier
  • Claude Heitz
  • Stéphanie Coffre
  • Benjamin Schwarz
  • Isabelle Seiler
  • Philippe Houtmann
  • Laurence Viéville

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Ostwald

Tête de listeListe Voix % des voix
Dylan HIRN
Dylan HIRN (Ballotage) OSTWALD DEMAIN 		1 361 32,70%
Delphine RIDEAU
Delphine RIDEAU (Ballotage) TOUJOURS POUR OSTWALD 		1 083 26,02%
Christian WENDLING
Christian WENDLING (Ballotage) AGISSONS ENSEMBLE OSTWALD 2026 		864 20,76%
Vincent FLORANGE
Vincent FLORANGE (Ballotage) ENSEMBLE POUR OSTWALD 		854 20,52%
Participation au scrutin Ostwald
Taux de participation 50,48%
Taux d'abstention 49,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42%
Nombre de votants 4 247

Source : ministère de l’Intérieur

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