Résultat de l'élection municipale 2026 à Ostwald : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ostwald [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Ostwald sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Ostwald.
L'actu des élections municipales 2026 à Ostwald
11:53 - Les premiers résultats de l'élection municipale 2026 à Ostwald
Dylan Hirn (Divers centre) a remporté le premier tour des élections municipales 2026 à Ostwald il y a une semaine, avec 32,70 % des suffrages exprimés. Ensuite, Delphine Rideau (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 26,02 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Christian Wendling (Divers gauche) pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Vincent Florange, portant la nuance Divers droite, a rassemblé 20,52 % des voix, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. Du côté de la mobilisation à Ostwald, l'élection a enregistré une participation de 50,48 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Ostwald
Le deuxième tour des élections municipales à Ostwald a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Vincent Florange
Liste divers droite
ENSEMBLE POUR OSTWALD
|
|
Dylan Hirn
Liste divers centre
OSTWALD DEMAIN
|
|
Delphine Rideau
Liste divers gauche
TOUJOURS POUR OSTWALD
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Ostwald
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dylan HIRN (Ballotage) OSTWALD DEMAIN
|1 361
|32,70%
|Delphine RIDEAU (Ballotage) TOUJOURS POUR OSTWALD
|1 083
|26,02%
|Christian WENDLING (Ballotage) AGISSONS ENSEMBLE OSTWALD 2026
|864
|20,76%
|Vincent FLORANGE (Ballotage) ENSEMBLE POUR OSTWALD
|854
|20,52%
|Participation au scrutin
|Ostwald
|Taux de participation
|50,48%
|Taux d'abstention
|49,52%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,58%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,42%
|Nombre de votants
|4 247
Source : ministère de l’Intérieur
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