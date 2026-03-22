Résultat de l'élection municipale 2026 à Ostwald : les résultats du 2e tour

Programme de Vincent Florange à Ostwald (ENSEMBLE POUR OSTWALD)

Sécurité

La sécurité des personnes et des biens est une priorité essentielle pour Ostwald. Des mesures seront mises en place pour renforcer la police et la vidéoprotection. Des études seront également réalisées pour améliorer l'éclairage nocturne et la sécurité aux abords des écoles.

Cadre de vie

Assurer un cadre de vie agréable est fondamental pour les habitants d'Ostwald. Cela inclut l'entretien des espaces verts et la lutte contre les dépôts sauvages. L'objectif est de garantir un environnement propre et accueillant pour tous.

Mieux vivre ensemble

Ostwald aspire à être une ville solidaire où chaque habitant trouve sa place. Cela passe par un dialogue direct entre les élus et les citoyens, ainsi que par l'accessibilité des services pour tous. Des initiatives seront mises en place pour encourager la convivialité et le soutien aux associations locales.

Attractivité

Pour dynamiser Ostwald, une politique pro-entreprises sera instaurée afin de faciliter l'accueil des commerces et artisans. Des événements festifs et des améliorations esthétiques de la ville contribueront à renforcer son attractivité. L'objectif est de redonner vie et charme à la commune pour le plaisir de ses habitants.