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19:21 - Élections à Ostwald : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la commune d'Ostwald, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des municipales. La pyramide démographique peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la commune, 17,86% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 27,93% de 60 ans et plus. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (22,25%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 5456 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 8,53% et d'une population immigrée de 14,61% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, de 7,02% à Ostwald, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

17:57 - Quel poids pour le RN à Ostwald aux derniers scrutins ? Le Rassemblement national récoltait un résultat relativement faible lors de l'élection municipale à Ostwald en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 22,54% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 37,32% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 19,27% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Ostwald comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 30,77% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 31,95% pour le parti d'extrême droite. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 37,60% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs d'Ostwald vont-ils se mobiliser aux municipales ? Pour cette municipale 2026, l'abstention à Ostwald sera primordiale dans l'issue du scrutin. En 2020, l'abstention s'était fixée à 63,65 % au premier round (un score plus élevé que les 55,3 % nationaux). C'étaient 2 941 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que le pays était effrayé par le Covid-19. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 28,01 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 44,75 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 32,71 %, loin des 57,41 % affichés aux législatives de 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité distancée du processus électoral.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Ostwald a-t-elle voté ? L'orientation des électeurs d'Ostwald a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une zone pivot. Les Européennes de 2024 à Ostwald avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,77%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait recueilli 14,87% des suffrages. Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants d'Ostwald soutenaient en priorité Raphaële Krattinger (Union de la gauche) avec 31,97% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Françoise Buffet (Ensemble !) qui a raflé la mise avec 62,40% des suffrages exprimés.

14:57 - Qui l'a emporté lors des élections de 2022 à Ostwald ? Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Ostwald privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (28,73%), devant Jean-Luc Mélenchon crédité de 24,19%. Le second tour confirmait ensuite ce premier round en livrant 62,68% pour Emmanuel Macron, contre 37,32% pour de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Ostwald soutenaient en priorité Françoise Buffet (Ensemble !) avec 28,23% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,85% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Ostwald s'affirme comme un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Ostwald Tandis que les impôts locaux ont grimpé à Ostwald entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 17,33 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), pour un produit communal totalisant 74 440 € la même année, loin des 2 927 340 € enregistrés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Ostwald atteint désormais environ 31,87 % en 2024 (contre 14,42 % en 2020). Cette augmentation est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec tous ces changements, le produit fiscal par ménage à Ostwald s'est établi à 726 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 694 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection municipale de 2020 à Ostwald Il peut être instructif de se pencher sur les résultats du dernier scrutin municipal à Ostwald. Au terme du premier tour à l'époque, Jean-Marie Beutel (Divers gauche) a devancé tous ses adversaires en totalisant 29,12% des soutiens. Dans la position de la principale opposante, Fabienne Baas (Divers gauche) a rassemblé 785 votes (27,44%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Vincent Florange (Divers droite), avec 666 bulletins (23,28%). Ce premier verdict particulièrement serré soulevait de fortes incertitudes en amont du 2e tour. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Fabienne Baas l'a finalement emporté avec 46,72% des bulletins, face à Jean-Marie Beutel rassemblant 997 votants (34,37%) et Claude Steinle avec 18,89% des électeurs. À la faveur d'un résultat étriqué au premier tour, la dynamique a fini par s'inverser, validant le changement de cap envisagé. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. La candidate étiquetée Divers a certainement tiré parti du report de voix des listes du centre, gagnant 522 voix supplémentaires entre les deux tours.