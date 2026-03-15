Résultat municipale 2026 à Ostwald (67540) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ostwald a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ostwald, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ostwald [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dylan HIRN
Dylan HIRN OSTWALD DEMAIN 		1 361 32,70%
Delphine RIDEAU
Delphine RIDEAU TOUJOURS POUR OSTWALD 		1 083 26,02%
Christian WENDLING
Christian WENDLING AGISSONS ENSEMBLE OSTWALD 2026 		864 20,76%
Vincent FLORANGE
Vincent FLORANGE ENSEMBLE POUR OSTWALD 		854 20,52%
Participation au scrutin Ostwald
Taux de participation 50,48%
Taux d'abstention 49,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42%
Nombre de votants 4 247

Source : ministère de l’Intérieur

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