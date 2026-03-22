Résultat de l'élection municipale 2026 à Ottrott : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Ottrott

Le deuxième tour des élections municipales à Ottrott a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Guillaume Schaetzel
Guillaume Schaetzel Divers
OTTROTT EXPERIENCE ET RENOUVEAU
  • Guillaume Schaetzel
  • Angelina Selg
  • Jérôme Dritsch
  • Valérie Fuchs
  • Bernard Schmitt
  • Nadine Hassenfratz
  • Arsène Halter
  • Rossana Biamont
  • Sébastien Schwoob
  • Martine Krauss
  • Serge Hoffbeck
  • Carine Ehrhardt
  • André Zimmer
  • Isabelle Moretto
  • Alain Daul
  • Ludivine Wuller
  • Jules Kieffer
  • Lucile Amelot
  • Aleksandar Djuric
Catherine Zeller
Catherine Zeller Divers
OTTROTT, construisons ensemble notre avenir
  • Catherine Zeller
  • Kévin Davoine
  • Candy Dessalle-Boch
  • Michel Evangelista
  • Morgane Legrand
  • Sébastien Bacher
  • Nathalie Abel Veillard
  • Patrice Kopp
  • Sandra Muller
  • Florent Dominique Marchand
  • Elina Willer
  • Kévin Messmer
  • Célia Prieur Sengelin
  • Benjamin Olivier
  • Delphine Hebting
  • Olivier Gouard
  • Dorothée Vincent
  • Raphaël Hatterer
  • Christine Kraushar

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Ottrott

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine ZELLER
Catherine ZELLER (Ballotage) OTTROTT, construisons ensemble notre avenir 		402 38,62%
Guillaume SCHAETZEL
Guillaume SCHAETZEL (Ballotage) OTTROTT EXPERIENCE ET RENOUVEAU 		399 38,33%
Raphael FRITZ
Raphael FRITZ (Ballotage) Le charme d'hier, le bohneur d'aujourdhui 		240 23,05%
Participation au scrutin Ottrott
Taux de participation 73,65%
Taux d'abstention 26,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Nombre de votants 1 065

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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