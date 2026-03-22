Résultat de l'élection municipale 2026 à Ottrott : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ottrott [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Ottrott sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Ottrott.
L'actu des élections municipales 2026 à Ottrott
11:45 - Match indécis entre Catherine Zeller et Guillaume Schaetzel
Catherine Zeller a terminé en tête du premier volet des élections municipales 2026 à Ottrott il y a une semaine, avec 38,62 % des bulletins valides. À sa suite, Guillaume Schaetzel a obtenu la seconde place avec 38,33 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Par ailleurs, avec 23,05 %, Raphael Fritz est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Ottrott, le vote a vu 73,65 % des inscrits se déplacer, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Ottrott
Le deuxième tour des élections municipales à Ottrott a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Guillaume Schaetzel
Divers
OTTROTT EXPERIENCE ET RENOUVEAU
|
|
Catherine Zeller
Divers
OTTROTT, construisons ensemble notre avenir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Ottrott
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Catherine ZELLER (Ballotage) OTTROTT, construisons ensemble notre avenir
|402
|38,62%
|Guillaume SCHAETZEL (Ballotage) OTTROTT EXPERIENCE ET RENOUVEAU
|399
|38,33%
|Raphael FRITZ (Ballotage) Le charme d'hier, le bohneur d'aujourdhui
|240
|23,05%
|Participation au scrutin
|Ottrott
|Taux de participation
|73,65%
|Taux d'abstention
|26,35%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,22%
|Nombre de votants
|1 065
Source : ministère de l’Intérieur
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