Résultat municipale 2026 à Oudon (44521) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Oudon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Oudon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Oudon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Severine DUGUEY
Severine DUGUEY (21 élus) OUDON AVEC VOUS - TOUT NATURELLEMENT ! 		1 104 54,93%
  • Severine DUGUEY
  • Anthony CORABOEUF
  • Céline PLESCY
  • Bertrand PINEL
  • Emmanuelle BUCHER
  • Philippe PERCY DU SERT
  • Annie VINET
  • Jean-Bernard MENORET
  • Marie-Helene CARON-BERNIER
  • Laurent BAUDET
  • Marina SUBILEAU
  • Antony MORILLE
  • Nathalie HUMEAU
  • Gildas AUNEAU
  • Sophie MISSON
  • Paul COLLINS
  • Lucie GRASSET
  • Jeremy DIAIS
  • Sigrid SCHNELLER
  • Gerard GAROT
  • Angelina QUIGNON
Annabelle DURAND
Annabelle DURAND (6 élus) OUDON AUTREMENT 		906 45,07%
  • Annabelle DURAND
  • Yannis ROUSSEAU
  • Aurore DAVID
  • Xavier COUTANCEAU
  • Marion BOURVELLEC
  • Frédéric MAILLARD
Participation au scrutin Oudon
Taux de participation 66,84%
Taux d'abstention 33,16%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Nombre de votants 2 056

Source : ministère de l’Intérieur

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