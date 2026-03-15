En direct

19:18 - Élections municipales à Oudon : impact de la démographie et de l'économie locale Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Oudon, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec une population de 3 915 habitants répartis dans 1 761 logements, cette ville présente une densité de 177 hab/km². L'existence de 281 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (12,61%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,17% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 504 euros/mois, la ville défend une économie stable malgré les défis. Pour résumer, à Oudon, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Le RN gagne du terrain à Oudon Le parti nationaliste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections municipales à Oudon en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 18,03% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 32,42% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 14,14% au candidat RN au tour 1. Un score trop décevant, à Oudon comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 23,69% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 28,44% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 29,61% le dimanche suivant.

16:58 - La commune d'Oudon plutôt mobilisée lors des élections Dans le cadre des élections municipales de 2026 à Oudon, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote jouera un rôle essentiel sur les résultats. Pour rappel, l'abstention atteignait 52,69 % lors des dernières élections municipales, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale alors que la pandémie du Covid avait découragé beaucoup de votants. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été accompagnée d'une abstention à 20,00 % dans la ville (participation de 80,00 %). Si la nature de ces scrutins se distingue des enjeux strictement locaux, la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024 reste éclairante. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 49,53 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 25,62 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 43,26 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Comment a voté Oudon il y a deux ans ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Oudon. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (23,69%). Jean-Claude Raux (Union de la gauche) avait par la suite remporté au premier tour des législatives à Oudon près d'un mois plus tard avec 41,38%. Julio Pichon (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 28,44%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Jean-Claude Raux culminant à 47,81% des votes dans la commune.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Oudon apparaît comme inclassable ou presque Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Oudon était marquée par l'avance d'Emmanuel Macron avec 29,76% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 23,91%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 67,58% pour Emmanuel Macron, contre 32,42% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Oudon portaient leur choix sur Jean-Claude Raux (Nupes) avec 42,37% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jean-Claude Raux virant de nouveau en tête avec 57,43% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Oudon s'affirme comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Élections municipales à Oudon : des impôts en hausse au cœur de la campagne Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Oudon, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 21,56 % en 2024 (dernier pointage en date), ce qui représente un montant de près de 50 900 euros la même année. Un apport qui est loin des quelque 747 000 euros perçus en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Oudon atteint désormais environ 58,68 % en 2024 (contre 24,46 % en 2020). Un chiffre à mettre en perspective avec la moyenne du pays, approchant les 40 %. Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Oudon a représenté environ 813 euros en 2024 (contre 680 € en 2020).

11:59 - La liste étiquetée Divers grande gagnante des élections à Oudon Quelle avait été l'issue des précédentes municipales à Oudon ? Lors de la première manche électorale à l'époque, Alain Bourgoin (Divers) a pris les commandes en recueillant 59,63% des voix. Deuxième, Xavier Coutanceau (Divers gauche) a obtenu 547 voix (40,36%). Cette victoire au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour cette municipale 2026 à Oudon, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Pour le camp adverse, faire basculer une majorité si large représentera ce dimanche une épreuve titanesque, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.