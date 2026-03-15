Résultat de l'élection municipale 2026 à Oullins-Pierre-Bénite : les infos en direct
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- Candidats municipale 2026 à Oullins-Pierre-Bénite
- Résultat municipale 2020 Oullins-Pierre-Bénite
- Résultat municipale 2014 Oullins-Pierre-Bénite
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Oullins-Pierre-Bénite [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Oullins-Pierre-Bénite sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Oullins-Pierre-Bénite.
L'actu des élections municipales 2026 à Oullins-Pierre-Bénite
13:10 - Les résultats de la dernière municipale à Oullins-Pierre-Bénite
L'étude des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Oullins-Pierre-Bénite est particulièrement éclairante. Lors de la première manche électorale à l'époque, Clotilde Pouzergue (Divers droite) a pris l'ascendant sur ses concurrents avec 47,01% des bulletins. À ses trousses, Jean-Charles Kohlhaas (Europe Ecologie-Les Verts) a engrangé 30,15% des voix. Joëlle Sechaud (Union de la gauche) était troisième, réunissant 694 électeurs (11,65%). Une large différence. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Clotilde Pouzergue l'a finalement emporté avec 51,31% des votes, face à Jean-Charles Kohlhaas qui a obtenu 48,68% des votants. L'élection s'est au final avérée nettement plus disputée par la suite, le principal challenger réussissant à remonter la pente grâce à des réserves de voix conséquentes. Même si Jean-Charles Kohlhaas a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 939 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. Pour cette élection de 2026 à Oullins-Pierre-Bénite, ce décor offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Le camp des vaincus a la difficile mission de contrecarrer la prime au sortant dès le premier tour ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Premier tour des municipales à Oullins-Pierre-Bénite : horaires des 27 bureaux de vote
Les élections municipales offrent la possibilité aux Français de réagir sur la manière dont est organisée leur commune. Pour mémoire, Clotilde Pouzergue a remporté l'élection au second tour en 2020. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal a été publiée ci-dessous. Les 27 bureaux de vote de la commune d'Oullins-Pierre-Bénite seront accessibles de 8 h à 19 h pour permettre aux électeurs de faire leur choix. Pour obtenir les résultats des élections à Oullins-Pierre-Bénite dès leur parution, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Oullins-Pierre-Bénite
|Tête de listeListe
|
Jean-Charles Kohlhaas
Liste d'union à gauche
AGIR ENSEMBLE
|
|
Jérôme Moroge
Liste des Républicains
Oullins Pierre Bénite + forts ensemble !
|
|
Cécile Faurite
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Clotilde Pouzergue (27 élus) 100% oullins
|2 883
|51,31%
|
|Jean-Charles Kohlhaas (8 élus) Le temps d'agir pour une ville humaine
|2 735
|48,68%
|
|Participation au scrutin
|Oullins-Pierre-Bénite
|Taux de participation
|34,01%
|Taux d'abstention
|65,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 751
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Clotilde Pouzergue 100% oullins
|2 800
|47,01%
|Jean-Charles Kohlhaas Le temps d'agir
|1 796
|30,15%
|Joëlle Sechaud Osons une ville humaine
|694
|11,65%
|Joël Montet Oullins autrement
|501
|8,41%
|Cécile Faurite Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|164
|2,75%
|Participation au scrutin
|Oullins-Pierre-Bénite
|Taux de participation
|36,50%
|Taux d'abstention
|63,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 168
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François-Noël Buffet (28 élus) Oullins au coeur
|4 710
|50,56%
|
|Jean-Louis Ubaud (3 élus) Ensemble pour oullins
|1 796
|19,28%
|
|Alain Godard (2 élus) Oullins bleu marine
|1 103
|11,84%
|
|Chantal Kerlan (1 élu) Passons au vert
|835
|8,96%
|
|Bertrand Mantelet (1 élu) La gauche oullinoise
|702
|7,53%
|
|Jean-Luc Renault Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|169
|1,81%
|Participation au scrutin
|Oullins-Pierre-Bénite
|Taux de participation
|58,61%
|Taux d'abstention
|41,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,08%
|Nombre de votants
|9 513
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