Résultat de l'élection municipale 2026 à Oullins-Pierre-Bénite : les infos en direct

Programme de Jean-Charles Kohlhaas à Oullins-Pierre-Bénite (AGIR ENSEMBLE)

Démocratie participative

Nous souhaitons renforcer la participation des habitant·es dans les décisions qui les concernent. Cela inclut l'augmentation des pouvoirs des conseils de quartier et la création de nouveaux espaces d'échanges. Un conseil des aînés·es sera également mis en place pour impliquer cette tranche de la population dans la vie locale.

Justice sociale

Notre objectif est de rendre les services publics plus accessibles et de soutenir les habitant·es en situation de précarité. Cela passe par des mesures concrètes comme l'encadrement des loyers et la gratuité des fournitures scolaires. Nous voulons également favoriser le commerce local et développer des initiatives dans l'économie sociale et solidaire.

Écologie urbaine

Nous nous engageons à lutter contre la pollution et à améliorer la qualité de vie face au changement climatique. Cela inclut des projets de végétalisation et la rénovation thermique des bâtiments publics. Nous souhaitons également promouvoir les énergies renouvelables pour un avenir plus durable.

Coopération locale

La coopération entre la ville et la métropole est essentielle pour atteindre nos objectifs. Nous croyons en l'importance de rassembler les forces vives de la commune pour agir ensemble. Cela permettra de créer des synergies et d'apaiser les tensions au sein de la population.