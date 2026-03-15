Résultat de l'élection municipale 2026 à Oullins-Pierre-Bénite : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Oullins-Pierre-Bénite

Tête de listeListe
Jean-Charles Kohlhaas
Jean-Charles Kohlhaas Liste d'union à gauche
AGIR ENSEMBLE
  • Jean-Charles Kohlhaas
  • Joëlle Sechaud
  • Stéphane Bochard
  • Julie Broussaudier
  • Bertrand Mantelet
  • Noura Ben Slama-Peron
  • Fabrice Tavel
  • Céline Regnier
  • Joris Hadj-Rabah
  • Catherine Garcon
  • Alexandre Hebert
  • Camille Grossetete
  • Benjamin Giron
  • Juliette Blanc
  • Théo Min Tung
  • Julia Bayard
  • Frédéric Pastot
  • Lucie Gaillot-Durand
  • Jérémie Beniere
  • Corinne Matignon
  • Raphaël Perrichon
  • Nadine Badr-Vovelle
  • Paul Quevaine
  • Christine Montel
  • Sofiane Gazzah
  • Carole Beaufils
  • Pierre-Marie Mauxion
  • Maria Berardi-Berlioz
  • Michel Baarsch
  • Fabienne Ferrerons
  • Said Djelloud
  • Maryse Bouchu
  • Patrick Sourbès
  • Illuminée Iraguha
  • David Maurice Berthet
  • Véronique Bonnet
  • Mustapha Gherbia
  • Anne Grosperrin
  • Alain Saint-Patrice
  • Emmanuelle de Carolis
  • Alan Jean Moise Kante
  • Pascale Ferrapie
  • Loïc Bation
Jérôme Moroge
Jérôme Moroge Liste des Républicains
Oullins Pierre Bénite + forts ensemble !
  • Jérôme Moroge
  • Anaëlle Caillet
  • Philippe Locatelli
  • Marlène Bontemps
  • Clément Delorme
  • Marisa Dominguez
  • Christian Ambard
  • Ahlame Tabboubi Bouhanich
  • Raphaël Flour
  • Marine Virgallito
  • David Guilleman
  • Tassadit Bellabas
  • Jean-Louis Claude
  • Anne Laure Youhnovski Sagon
  • Thierry Duchamp
  • Fabienne Lafée
  • Levana Mbouni
  • Sandrine Hallonet Vaisman
  • Pierre Laforets
  • Marjorie Mercier
  • Paul Sachot
  • Fatima Luszack
  • Max Sébastien
  • Josiane Martin
  • Marcel Golbery
  • Marion Leclère
  • Jean-Luc Vidalot
  • Dominique Large
  • Matthieu Lebobe
  • Laura Debise
  • Vincent Juif
  • Claire Lauvergnat
  • René Canuto
  • Christiane Plassard
  • Christophe Martin
  • Michèle Calvano
  • Jean-Laurent Lacas
  • Christelle Chollier
  • Paul Surdieux
  • Christiane Chazal
  • Yann-Yves Du Repaire
  • Chantal Turcano Durousset
  • Louis Proton
  • Émilie Pron
  • Frédéric Hyvernat
Cécile Faurite
Cécile Faurite Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Cécile Faurite
  • Jean-Luc Renault
  • Maria Orloff
  • Aymeric Baradat
  • Zouina Mechiche
  • Simon Delice
  • Aurélie Drouet
  • Djibril Balemba Chiga
  • Keneza Hachi
  • Guy Trouillet
  • Renée Molina
  • Claude Thery
  • Neusa Monteiro
  • Mustapha Ghedhab
  • Nathalie Fall
  • Rolland Santinelli
  • Khadija Boulet
  • Abdeldjalil Bouredoucen
  • Karina Dordonne
  • Ali Mohamed
  • Stéphanie Miramond
  • Jérôme Grange
  • Farida Menacer
  • Christian Di Martino
  • Taline Delice
  • Fabien Roche
  • Lamia Ghedhaifi
  • Avana Mauran
  • Medjouba Belayat
  • Jean Poirier
  • Sylvie Oms
  • Hakim Ferria
  • Annie Dupuy
  • Jean Guabello
  • Valentine Harel
  • Tewfik Houmita
  • Laura Bouzereau
  • Georges Dupuy
  • Jasmine Mechiche
  • Claude Vidal
  • Mebarka Ferria
  • Pierre Kasprzyk
  • Catherine Guillien

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Clotilde Pouzergue
Clotilde Pouzergue (27 élus) 100% oullins 		2 883 51,31%
  • Clotilde Pouzergue
  • David Guilleman
  • Anaëlle Caillet
  • Pierre Laforets
  • Anne Pasturel
  • Louis Proton
  • Patricia Vallon Dauvergne
  • Clément Delorme
  • Christine Chaland
  • Philippe Souchon
  • Anne-France Argans
  • Georges Tranchard
  • Sandrine Guillemin
  • Christian Ambard
  • Laurence Duchamp
  • Frédéric Hyvernat
  • Chantal Turcano-Durousset
  • Gilles Lavache
  • Solange Martellacci
  • Jean-Louis Claude
  • Marie-Laure Piquet-Gauthier
  • Philippe Locatelli
  • Tassadit Bellabas
  • Bertrand Segretain
  • Sandrine Hallonet-Vaisman
  • Paul Sachot
  • Christiane Plassard
Jean-Charles Kohlhaas
Jean-Charles Kohlhaas (8 élus) Le temps d'agir pour une ville humaine 		2 735 48,68%
  • Jean-Charles Kohlhaas
  • Anne Grosperrin
  • Benjamin Giron
  • Joëlle Sechaud
  • Michel Baarsch
  • Nadine Badr-Vovelle
  • Bertrand Mantelet
  • Claire Bellissen
Participation au scrutin Oullins-Pierre-Bénite
Taux de participation 34,01%
Taux d'abstention 65,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 751

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Clotilde Pouzergue
Clotilde Pouzergue 100% oullins 		2 800 47,01%
Jean-Charles Kohlhaas
Jean-Charles Kohlhaas Le temps d'agir 		1 796 30,15%
Joëlle Sechaud
Joëlle Sechaud Osons une ville humaine 		694 11,65%
Joël Montet
Joël Montet Oullins autrement 		501 8,41%
Cécile Faurite
Cécile Faurite Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs 		164 2,75%
Participation au scrutin Oullins-Pierre-Bénite
Taux de participation 36,50%
Taux d'abstention 63,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 168

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François-Noël Buffet
François-Noël Buffet (28 élus) Oullins au coeur 		4 710 50,56%
  • François-Noël Buffet
  • Clotilde Pouzergue
  • Gilles Lavache
  • Blandine Bouniol
  • Christian Ambard
  • Christine Chaland
  • David Guilleman
  • Marie-Laure Piquet-Gauthier
  • Louis Proton
  • Marianne Cariou
  • Philippe Locatelli
  • Anne Pasturel
  • Georges Tranchard
  • Emilie Faillant
  • Hubert Blain
  • Adrienne Degrange
  • Clément Delorme
  • Danielle Kessler
  • Philippe Souchon
  • Françoise Pochon
  • Emmanuel Pernin
  • Marcelle Gimenez
  • Bertrand Segretain
  • Sandrine Hallonet-Vaisman
  • Frederic Hyvernat
  • Chantal Turcano-Durousset
  • Bruno Gentilini
  • Sandrine Guillemin
Jean-Louis Ubaud
Jean-Louis Ubaud (3 élus) Ensemble pour oullins 		1 796 19,28%
  • Jean-Louis Ubaud
  • Joëlle Sechaud
  • Jérémy Favre
Alain Godard
Alain Godard (2 élus) Oullins bleu marine 		1 103 11,84%
  • Alain Godard
  • Anne Marie Nequecaur Chuburu
Chantal Kerlan
Chantal Kerlan (1 élu) Passons au vert 		835 8,96%
  • Chantal Kerlan
Bertrand Mantelet
Bertrand Mantelet (1 élu) La gauche oullinoise 		702 7,53%
  • Bertrand Mantelet
Jean-Luc Renault
Jean-Luc Renault Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		169 1,81%
Participation au scrutin Oullins-Pierre-Bénite
Taux de participation 58,61%
Taux d'abstention 41,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,08%
Nombre de votants 9 513

Villes voisines d'Oullins-Pierre-Bénite

En savoir plus sur Oullins-Pierre-Bénite