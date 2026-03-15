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19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Oullins-Pierre-Bénite Dans la ville d'Oullins-Pierre-Bénite, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des municipales. Avec 40% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 11,50%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Un revenu moyen par foyer fiscal de 29 637 €/an montre le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 16439 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 10,93% et d'une population immigrée de 14,64% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (41,72%), témoignent d'une population instruite à Oullins-Pierre-Bénite, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et de coopération internationale.

17:57 - Avant les élections de 2026, l'avancée du vote RN à Oullins-Pierre-Bénite Le RN ne pesait que marginalement lors des municipales à Oullins-Pierre-Bénite il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 14,82% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 29,16% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 10,57% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Oullins-Pierre-Bénite comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 22,31% lors du scrutin européen. Les législatives enfin donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 24,51% pour le parti à la flamme. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 26,46% lors du vote final.

16:58 - Oullins-Pierre-Bénite classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Au soir de la municipale 2026, l'état de la participation jouera fortement sur les résultats d'Oullins-Pierre-Bénite. Les archives d'il y a six ans indiquent que 6 168 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 36,50 %, un niveau inférieur aux 44,7 % du pays alors que nombre d'électeurs avaient préféré rester chez eux à cause de la pandémie du coronavirus. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 77,60 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 55,00 % des électeurs (soit environ 13 134 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 69,04 %, bien au-delà des 52,98 % enregistrés en 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une commune relativement attachée au vote par rapport au reste du pays.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Oullins-Pierre-Bénite en 2024 Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Oullins-Pierre-Bénite, les choix s'étaient majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (22,31%). Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Lucie Gaillot Durand (Union de la gauche) aux avants-postes avec 43,06% au premier tour, devant Clémence Luisier (Rassemblement National) avec 24,51%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Lucie Gaillot Durand culminant à 48,08% des votes dans la localité. .

14:57 - À Oullins-Pierre-Bénite, les votants ont fait un choix singulier il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les votants de Oullins-Pierre-Bénite portaient leur choix sur Jean-François Baudin (Nupes) avec 34,35% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 52,18%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui avait précédé, les citoyens de Oullins-Pierre-Bénite privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (28,20%), devant Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 27,89%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 70,84% pour Emmanuel Macron, contre 29,16% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Oullins-Pierre-Bénite se positionne comme une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Oullins-Pierre-Bénite En ce qui concerne la fiscalité locale d'Oullins-Pierre-Bénite, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 0 € en 2024 (dernières données en date), un chiffre à comparer avec les 1 041 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint pourtant désormais un peu moins de 35,30 % en 2024 (contre environ 24,27 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 0 € de recettes en 2024. Une somme loin des 9,32121 millions d'euros (9 321 210 € très exactement) engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 26,10 %. Cette imposition est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Oullins-Pierre-Bénite L'étude des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Oullins-Pierre-Bénite est particulièrement éclairante. Lors de la première manche électorale à l'époque, Clotilde Pouzergue (Divers droite) a pris l'ascendant sur ses concurrents avec 47,01% des bulletins. À ses trousses, Jean-Charles Kohlhaas (Europe Ecologie-Les Verts) a engrangé 30,15% des voix. Joëlle Sechaud (Union de la gauche) était troisième, réunissant 694 électeurs (11,65%). Une large différence. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Clotilde Pouzergue l'a finalement emporté avec 51,31% des votes, face à Jean-Charles Kohlhaas qui a obtenu 48,68% des votants. L'élection s'est au final avérée nettement plus disputée par la suite, le principal challenger réussissant à remonter la pente grâce à des réserves de voix conséquentes. Même si Jean-Charles Kohlhaas a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 939 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. Pour cette élection de 2026 à Oullins-Pierre-Bénite, ce décor offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Le camp des vaincus a la difficile mission de contrecarrer la prime au sortant dès le premier tour ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.