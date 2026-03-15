Résultat municipale 2026 à Oullins-Pierre-Bénite (69600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Oullins-Pierre-Bénite a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Oullins-Pierre-Bénite, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Oullins-Pierre-Bénite [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme MOROGE
Jérôme MOROGE (35 élus) Oullins Pierre Bénite + forts ensemble ! 		7 410 59,03%
  • Jérôme MOROGE
  • Anaëlle CAILLET
  • Philippe LOCATELLI
  • Marlène BONTEMPS
  • Clément DELORME
  • Marisa DOMINGUEZ
  • Christian AMBARD
  • Ahlame TABBOUBI BOUHANICH
  • Raphaël FLOUR
  • Marine VIRGALLITO
  • David GUILLEMAN
  • Tassadit BELLABAS
  • Jean-Louis CLAUDE
  • Anne Laure YOUHNOVSKI SAGON
  • Thierry DUCHAMP
  • Fabienne LAFÉE
  • Levana MBOUNI
  • Sandrine HALLONET VAISMAN
  • Pierre LAFORETS
  • Marjorie MERCIER
  • Paul SACHOT
  • Fatima LUSZACK
  • Max SÉBASTIEN
  • Josiane MARTIN
  • Marcel GOLBERY
  • Marion LECLÈRE
  • Jean-Luc VIDALOT
  • Dominique LARGE
  • Matthieu LEBOBE
  • Laura DEBISE
  • Vincent JUIF
  • Claire LAUVERGNAT
  • René CANUTO
  • Christiane PLASSARD
  • Christophe MARTIN
Jean-Charles KOHLHAAS
Jean-Charles KOHLHAAS (7 élus) AGIR ENSEMBLE 		4 475 35,65%
  • Jean-Charles KOHLHAAS
  • Joëlle SECHAUD
  • Stéphane BOCHARD
  • Julie BROUSSAUDIER
  • Bertrand MANTELET
  • Noura BEN SLAMA-PERON
  • Fabrice TAVEL
Cécile FAURITE
Cécile FAURITE (1 élu) Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		669 5,33%
  • Cécile FAURITE
Participation au scrutin Oullins-Pierre-Bénite
Taux de participation 53,63%
Taux d'abstention 46,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Nombre de votants 12 958

Source : ministère de l’Intérieur

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