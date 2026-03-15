Résultat municipale 2026 à Oursbelille (65490) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Oursbelille - Tour 1
- Election municipale 2026 à Oursbelille [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Oursbelille
- Oursbelille (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Oursbelille a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Oursbelille, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Oursbelille [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Henri FATTA (12 élus) ENSEMBLE POUR OURSBELILLE
|411
|50,24%
|
|Nadège CAYRET (3 élus) UN ELAN POUR OURSBELILLE
|407
|49,76%
|
|Participation au scrutin
|Oursbelille
|Taux de participation
|75,63%
|Taux d'abstention
|24,37%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,12%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,96%
|Nombre de votants
|844
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Oursbelille [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales d'Oursbelille en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Oursbelille
19:19 - Tendances démographiques et électorales à Oursbelille : ce qu'il faut savoir
À Oursbelille, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les municipales. Avec une densité de population de 107 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 6,77%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (12,50%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 754 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,07%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,39%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Oursbelille mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,54% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.
17:57 - Vers une montée du RN à Oursbelille aux municipales 2026 ?
Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté pour la dernière municipale à Oursbelille en 2020, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la ville. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen amassait 22,36% des votes lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 47,48% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 18,20% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Oursbelille comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 32,21% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 38,02% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 46,75% lors du vote final.
16:58 - Oursbelille classée parmi les villes mobilisées avant les municipales
Il y a six ans, le premier tour des élections municipales à Oursbelille avait été marqué par une abstention de 56,41 %, dans la moyenne nationale (la participation se limitant à 43,59 %) alors que bon nombre d'électeurs avaient renoncé à se déplacer du fait de l'épidémie de Covid. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été marquée par une abstention à 22,12 % dans la ville (77,88 % de participation). En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 49,50 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 31,02 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 46,71 %. En prenant du recul, les données esquissent in fine une commune globalement épargnée par l'abstention au regard des moyennes nationales. Cette donnée à Oursbelille sera en définitive un véritable pivot de ces municipales.
15:59 - Comment Oursbelille a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ?
Les Européennes de 2024 à Oursbelille avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,21%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 14,95% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Oursbelille avaient ensuite placé en tête Olivier Monteil (Rassemblement National) avec 38,02% au premier tour, devant Denis Fégné (Union de la gauche) avec 30,17%. Le verdict a toutefois basculé au second tour au profit de Denis Fégné (Union de la gauche), avec 53,25%. La préférence des électeurs d'Oursbelille a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.
14:57 - Oursbelille affichait un paysage particulier il y a 4 ans
Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Oursbelille accordaient leurs suffrages à Grégory Korn (Nupes) avec 23,08% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 52,89%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Oursbelille qui s'était déroulée en amont était marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 23,33% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 22,36%. Lors de la finale de l'élection à Oursbelille, les électeurs accordaient 52,52% pour Emmanuel Macron, contre 47,48% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Oursbelille comme une commune au paysage politique fragmenté.
12:58 - Une fiscalité en hausse à Oursbelille qui aura un impact sur l'issue du scrutin
Si l'on examine la fiscalité d'Oursbelille, le taux de la taxe d'habitation est passé à 5,26 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 3 530 € la même année, bien en deçà des 91 840 € engrangés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat réduisant considérablement sa portée et forçant les communes à trouver d'autres recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Oursbelille a évolué pour se fixer à 32,46 % en 2024 (contre 7,77 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Oursbelille s'est établi à 642 euros en 2024 (contre 287 € en 2020).
11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Oursbelille ?
L'étude des résultats des municipales de 2020 à Oursbelille est très instructive. Seule en lice, la liste menée par Henri Fatta a sans surprise obtenu 404 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans concurrent n'a pas nécessité de second tour. Pour cette élection de 2026 à Oursbelille, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. L'attention lors des résultats des municipales ce dimanche se portera sur la capacité d'une alternative à exister face au bloc majoritaire. Avec la publication des candidatures, un début de réponse significatif a d'ores et déjà été fourni.
09:57 - Ouverture et fermeture du bureau de vote d'Oursbelille
Tout d'abord, les horaires d’ouverture du bureau de vote d'Oursbelille sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. Pour les municipales, les nouveaux représentants locaux vont être élus lors d'un scrutin de liste à deux tours. Plus précisément, ce 15 mars, les votants d'Oursbelille vont devoir se prononcer sur les différents candidats de leur ville et cette année, le panachage est abandonné dans les communes de moins de 1 000 habitants. La liste des prétendants en 2026 est disponible ci-dessous. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
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