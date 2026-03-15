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19:19 - Tendances démographiques et électorales à Oursbelille : ce qu'il faut savoir À Oursbelille, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les municipales. Avec une densité de population de 107 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 6,77%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (12,50%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 754 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,07%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,39%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Oursbelille mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,54% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Vers une montée du RN à Oursbelille aux municipales 2026 ? Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté pour la dernière municipale à Oursbelille en 2020, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la ville. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen amassait 22,36% des votes lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 47,48% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 18,20% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Oursbelille comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 32,21% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 38,02% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 46,75% lors du vote final.

16:58 - Oursbelille classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Il y a six ans, le premier tour des élections municipales à Oursbelille avait été marqué par une abstention de 56,41 %, dans la moyenne nationale (la participation se limitant à 43,59 %) alors que bon nombre d'électeurs avaient renoncé à se déplacer du fait de l'épidémie de Covid. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été marquée par une abstention à 22,12 % dans la ville (77,88 % de participation). En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 49,50 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 31,02 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 46,71 %. En prenant du recul, les données esquissent in fine une commune globalement épargnée par l'abstention au regard des moyennes nationales. Cette donnée à Oursbelille sera en définitive un véritable pivot de ces municipales.

15:59 - Comment Oursbelille a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les Européennes de 2024 à Oursbelille avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,21%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 14,95% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Oursbelille avaient ensuite placé en tête Olivier Monteil (Rassemblement National) avec 38,02% au premier tour, devant Denis Fégné (Union de la gauche) avec 30,17%. Le verdict a toutefois basculé au second tour au profit de Denis Fégné (Union de la gauche), avec 53,25%. La préférence des électeurs d'Oursbelille a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Oursbelille affichait un paysage particulier il y a 4 ans Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Oursbelille accordaient leurs suffrages à Grégory Korn (Nupes) avec 23,08% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 52,89%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Oursbelille qui s'était déroulée en amont était marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 23,33% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 22,36%. Lors de la finale de l'élection à Oursbelille, les électeurs accordaient 52,52% pour Emmanuel Macron, contre 47,48% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Oursbelille comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Une fiscalité en hausse à Oursbelille qui aura un impact sur l'issue du scrutin Si l'on examine la fiscalité d'Oursbelille, le taux de la taxe d'habitation est passé à 5,26 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 3 530 € la même année, bien en deçà des 91 840 € engrangés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat réduisant considérablement sa portée et forçant les communes à trouver d'autres recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Oursbelille a évolué pour se fixer à 32,46 % en 2024 (contre 7,77 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Oursbelille s'est établi à 642 euros en 2024 (contre 287 € en 2020).

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Oursbelille ? L'étude des résultats des municipales de 2020 à Oursbelille est très instructive. Seule en lice, la liste menée par Henri Fatta a sans surprise obtenu 404 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans concurrent n'a pas nécessité de second tour. Pour cette élection de 2026 à Oursbelille, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. L'attention lors des résultats des municipales ce dimanche se portera sur la capacité d'une alternative à exister face au bloc majoritaire. Avec la publication des candidatures, un début de réponse significatif a d'ores et déjà été fourni.