Résultat municipale 2026 à Oursbelille (65490) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Oursbelille a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Oursbelille, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Oursbelille [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Henri FATTA
Henri FATTA (12 élus) ENSEMBLE POUR OURSBELILLE 		411 50,24%
  • Henri FATTA
  • Béatrice PLACE
  • Thierry MARCASSUS
  • Sonia SANTACLARA
  • Gérard POUBLAN
  • Nadine CAMBORDE
  • Yves ROLLAND
  • Sara LARRIEU
  • Philippe PERES
  • Laëtitia OVIEDO
  • Jean-Claude NOGUES
  • Leïla ROMDHANI
Nadège CAYRET
Nadège CAYRET (3 élus) UN ELAN POUR OURSBELILLE 		407 49,76%
  • Nadège CAYRET
  • Patrick VIARD
  • Lydie RIOU
Participation au scrutin Oursbelille
Taux de participation 75,63%
Taux d'abstention 24,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,96%
Nombre de votants 844

Source : ministère de l’Intérieur

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