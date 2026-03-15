Résultat municipale 2026 à Outarville (45480) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Outarville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Outarville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Outarville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gerard GUYON
Gerard GUYON (13 élus) Le Réveil Outarvillois, Cap sur 2030 		361 66,73%
  • Gerard GUYON
  • Roselyne LACOMBE
  • Didier CHARVOZ
  • Françoise CRETET
  • Julien FERRIERE
  • Anne DELORME
  • Alexandre DENEAU
  • Sandrine BRIAULT
  • Maxime RIGUET
  • Nelly FERNANDEZ
  • Johnny TOUZET
  • Isabelle FOURNIER
  • Adrien XISTO
Michel CHAMBRIN
Michel CHAMBRIN (2 élus) UNION POUR L'OUTARVILLOIS 		180 33,27%
  • Michel CHAMBRIN
  • Mauricette FOUCHER
Participation au scrutin Outarville
Taux de participation 58,03%
Taux d'abstention 41,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Nombre de votants 553

Source : ministère de l’Intérieur

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