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19:18 - Outarville : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Outarville comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 667 logements pour 1 343 habitants, la densité de la ville est de 29 habitants par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 77 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 817 foyers fiscaux. Dans le village, 29% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 32,54% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 43,79% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 42,70% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 381,42 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Outarville, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quel poids pour le RN à Outarville lors des dernières élections ? Le parti nationaliste n'avait pas concouru pour la dernière municipale à Outarville en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 39,94% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 56,79% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 29,23% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le Rassemblement national arrachait 53,30% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 48,61% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier tour, un résultat de 47,73% pour le Rassemblement national. Il l'emportera d'ailleurs avec 58,49% lors du vote définitif, offrant un siège au Palais Bourbon à Anthony Brosse.

16:58 - Aux dernières municipales, 53,35 % d'abstention à Outarville En ce jour d'élection municipale à Outarville, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote sera particulièrement scrutée. L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 53,35 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, une proportion assez classique alors que de nombreux électeurs avaient préféré éviter les isoloirs en raison de l'épidémie de coronavirus. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 28,53 % localement. Certes, ces élections relèvent d'une logique différente, mais il est éclairant d'étudier la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 57,52 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 35,83 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 51,75 % d'abstention. Cet instantané des scrutins depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone marquée par l'abstention en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Comment a voté Outarville il y a deux ans ? Le paysage politique d'Outarville a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une zone pivot, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite nationaliste. À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les électeurs d'Outarville avaient en effet soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 48,61% des votes. Jean-Lin Lacapelle (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des législatives à Outarville après la dissolution de l'Assemblée avec 47,73%. Anthony Brosse (Ensemble !) suivait à la deuxième place avec 17,83%. Le second round n'a pas changé grand chose, Jean-Lin Lacapelle culminant à 58,49% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité d'Outarville apparaissait comme indéchiffrable sur l'échiquier politique Globalement, le paysage électoral fait de Outarville une commune au paysage politique fragmenté. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Outarville choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 39,94% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 24,05%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 56,79% pour Marine Le Pen, contre 43,21% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Outarville portaient leur choix sur Maxime Buizard (LR) avec 31,28% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Valentin Manent (Rassemblement National) qui arrivait en tête dans la commune avec 53,30% des voix.

12:58 - Outarville : les impôts s'invitent dans la campagne À Outarville, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 10,75 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville 8 350 €, loin des 153 520 € enregistrés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Outarville a évolué pour se fixer à environ 34,49 % en 2024 (contre 15,93 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Outarville s'est chiffrée à 745 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 595 € relevés en 2020.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Outarville Les résultats des dernières municipales à Outarville ont fourni un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. À l'occasion de la première consultation électorale, Michel Chambrin a pris l'ascendant sur ses adversaires en rassemblant 50,23% des suffrages. Dans la position de la principale opposante, Stelly Delbecq a rassemblé 128 voix (30,04%). Ce triomphe au premier tour de Michel Chambrin a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Outarville, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Renverser une telle majorité sera un défi colossal pour l'opposition ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.