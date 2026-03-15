Résultat de l'élection municipale 2026 à Outreau : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Outreau [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Outreau sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Outreau.
L'actu des élections municipales 2026 à Outreau
13:09 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Outreau
Se pencher sur les résultats de la dernière élection municipale à Outreau peut être intéressant. Dès le premier tour à l'époque, Sébastien Chochois (Parti socialiste) a coiffé ses adversaires au poteau en rassemblant 76,74% des voix. En deuxième position, Christophe Hadoux (Parti radical de gauche) a rassemblé 611 suffrages en sa faveur (15,14%). La troisième place est revenue à Christine Briche (La France insoumise), obtenant 327 suffrages (8,10%). Cette victoire sans appel a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Outreau, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire sans appel place le camp adverse face à un défi considérable ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Tenez-vous informé sur les élections municipales à Outreau
Ce dimanche 15 mars 2026, les électeurs d'Outreau sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour établir la composition de leur conseil municipal pour les années à venir. En 2020, le 2nd tour n’a pas eu lieu à la date initialement prévue à cause du coronavirus. Il avait été reporté au mois de juin. La liste des candidats en 2026 se trouve plus bas dans cette page. Les 12 bureaux de vote de la ville d'Outreau sont accessibles de 8 h à 18 h pour permettre aux votants de faire leur choix. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats du premier tour des élections municipales à Outreau dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Outreau
|Tête de listeListe
|
Dimitri Quiquet
Liste divers centre
OUTREAU C'EST VOUS
|
|
Sébastien Chochois
Liste d'union à gauche
AGIR POUR OUTREAU
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sébastien Chochois (30 élus) Outreau, le choix de l'avenir
|3 096
|76,74%
|
|Christophe Hadoux (2 élus) Outreau passionnément
|611
|15,14%
|
|Christine Briche (1 élu) Outreau en commun
|327
|8,10%
|
|Participation au scrutin
|Outreau
|Taux de participation
|39,97%
|Taux d'abstention
|60,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 190
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thérèse Guilbert (25 élus) Ensemble pour outreau
|3 067
|48,40%
|
|Daniel Gest (5 élus) Outreau bleu marine
|1 897
|29,94%
|
|Antoine Chivet (2 élus) Outreau autrement
|692
|10,92%
|
|André Blanpain (1 élu) Outreau a venir
|680
|10,73%
|
|Participation au scrutin
|Outreau
|Taux de participation
|59,86%
|Taux d'abstention
|40,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,75%
|Nombre de votants
|6 515
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thérèse Guilbert Ensemble pour outreau
|2 940
|46,54%
|Daniel Gest Outreau bleu marine
|1 610
|25,48%
|André Blanpain Outreau a venir
|932
|14,75%
|Antoine Chivet Outreau autrement
|835
|13,21%
|Participation au scrutin
|Outreau
|Taux de participation
|60,33%
|Taux d'abstention
|39,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,79%
|Nombre de votants
|6 566
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