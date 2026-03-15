Résultat de l'élection municipale 2026 à Outreau : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Outreau

Tête de listeListe
Dimitri Quiquet
Dimitri Quiquet Liste divers centre
OUTREAU C'EST VOUS
  • Dimitri Quiquet
  • Mathilde Malet
  • Arnaud Lhoumeau
  • Chantal Ponchel
  • Bruno Gosselin
  • Lena Dieng
  • Didier Ducloy
  • Corinne Vanackere
  • Alain Chochois
  • Pauline Lacroix
  • Cedric Chassot
  • Camille Duflos
  • Laurent Leger
  • Margaux Lennelle
  • Jeremy Lebon
  • Maelle Bracqbien
  • Yannick Lassalle
  • Nadege Parmentier
  • Olivier Defiez
  • Jessie Livenais
  • Fabien Boutoille
  • Ludivine Pannequin
  • Georges Saelens
  • Annabelle Adam
  • David Painset
  • Marie Bouchez
  • Emmanuel Burkel
  • Véronique Baillon
  • Michael Bonomi
  • Sandrine Delplace
  • Jerome Colier
  • Sylvie Bonel
  • Tony Anquez
  • Fabienne Ledoux
  • Philippe Coppin
Sébastien Chochois
Sébastien Chochois Liste d'union à gauche
AGIR POUR OUTREAU
  • Sébastien Chochois
  • Nadine Lerouge
  • Jonathan Merlin
  • Sylvie Deletoille
  • Cédric Delattre
  • Angéline Lerouge
  • David Robert
  • Malika Manidren
  • Remi Dufour
  • Josette Marlot
  • Alexis Ducloy
  • Valerie Golliot
  • Francois Napoly
  • Christelle Bouny
  • Romain Ledoux
  • Laura Bomy
  • Franck Poret
  • Virginie Gueudre
  • Andre Peuvrel
  • Aurore Joiris
  • Jimmy Francois
  • Evelyne Monbaillard
  • Julien Vasseur
  • Alicia Dewet
  • Guillaume Level
  • Valerie Defachelles
  • Patrice Bailly
  • Cathy Delayen
  • Theo Lecompte
  • Isabelle Delattaignant
  • Frederic Deschepper
  • Murielle Richard Cattez
  • Alain Bourgois
  • Clea Fauche
  • Nicolas Lachere

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien Chochois
Sébastien Chochois (30 élus) Outreau, le choix de l'avenir 		3 096 76,74%
  • Sébastien Chochois
  • Nadine Lerouge
  • Jean-Pierre Podevin
  • Sylvie Deletoille
  • André Blanpain
  • Angéline Lerouge
  • Didier Deleau
  • Madeleine Benoussar
  • Stéphane Baillieu
  • Corinne Vanackère
  • Didier Ducloy
  • Josette Marlot
  • David Robert
  • Chantal Ponchel
  • Dominique Duhautoy
  • Catherine Poquet
  • Bruno Gosselin
  • Stéphanie Cointrel
  • Jonathan Merlin
  • Malika Manidren
  • David Patin
  • Martine Level
  • Arnaud Lhoumeau
  • Laura Bomy
  • Dimitri Quiquet
  • Myriam Bourgain
  • Grégory Bouchez
  • Aurore Joiris
  • Philippe Coppin
  • Sofia Hariz
Christophe Hadoux
Christophe Hadoux (2 élus) Outreau passionnément 		611 15,14%
  • Christophe Hadoux
  • Cindy Pacques-Baudelet
Christine Briche
Christine Briche (1 élu) Outreau en commun 		327 8,10%
  • Christine Briche
Participation au scrutin Outreau
Taux de participation 39,97%
Taux d'abstention 60,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 190

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Thérèse Guilbert
Thérèse Guilbert (25 élus) Ensemble pour outreau 		3 067 48,40%
  • Thérèse Guilbert
  • Sébastien Chochois
  • Josiane Chochois
  • Michel Morlet
  • Nadine Fontan
  • Philippe Wetzel
  • Nadine Lerouge
  • Didier Deleau
  • Josette Marlot
  • Jean-Pierre Podevin
  • Sylvie Deletoille
  • Patrice Bigand
  • Cécile Bernard
  • Didier Ducloy
  • Madeleine Benoussar
  • Christophe Hadoux
  • Angéline Lerouge
  • Richard Vanhelle
  • Stéphanie Cointrel
  • Adam Magnier
  • Corinne Vanackére
  • Stéphane Baillieu
  • Ludivine Ledoux
  • Jean-Pierre Augé
  • Brigitte Harchy
Daniel Gest
Daniel Gest (5 élus) Outreau bleu marine 		1 897 29,94%
  • Daniel Gest
  • Veronique Bray
  • Patrick Lanoy
  • Nicole Soubite
  • Christian Leleu
Antoine Chivet
Antoine Chivet (2 élus) Outreau autrement 		692 10,92%
  • Antoine Chivet
  • Corinne Leleu
André Blanpain
André Blanpain (1 élu) Outreau a venir 		680 10,73%
  • André Blanpain
Participation au scrutin Outreau
Taux de participation 59,86%
Taux d'abstention 40,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,75%
Nombre de votants 6 515

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Thérèse Guilbert
Thérèse Guilbert Ensemble pour outreau 		2 940 46,54%
Daniel Gest
Daniel Gest Outreau bleu marine 		1 610 25,48%
André Blanpain
André Blanpain Outreau a venir 		932 14,75%
Antoine Chivet
Antoine Chivet Outreau autrement 		835 13,21%
Participation au scrutin Outreau
Taux de participation 60,33%
Taux d'abstention 39,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,79%
Nombre de votants 6 566

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