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19:21 - Dynamique électorale à Outreau : une analyse socio-démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Outreau mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient avoir une incidence sur le résultat des élections municipales. Avec 35% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 13,88%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (76,38%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 6038 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des aspects tels que le nombre familles monoparentales (15,44%) et le nombre de résidences HLM (35,62% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Outreau mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 32,32% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Tendance électorale : le RN en hausse à Outreau Le Rassemblement national restait loin du podium lors des élections municipales à Outreau il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 40,12% des voix lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 60,97% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 32,41% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le mouvement nationaliste sécurisait 58,09% des voix dans la commune. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 49,74% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier round, un résultat de 49,86% pour le mouvement nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 55,00% lors du vote définitif et la victoire de Antoine Golliot.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Outreau aux dernières élections ? Il y a six ans, le tour de chauffe des municipales à Outreau avait été marqué par une abstention de 60,03 %, dans la moyenne nationale (la participation se limitant à 39,97 %) alors que beaucoup d'électeurs avaient choisi de rester chez eux en raison de la pandémie du Covid. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 31,31 % localement. L'abstention aux législatives, mesurée à 59,71 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 43,37 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 56,37 %. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la commune apparaît comme une contrée assez abstentionniste. Au soir de l'élection municipale, cette réalité pèsera en tout cas irrémédiablement sur les résultats d'Outreau.

15:59 - À Outreau, les élections d'il y a deux ans en faveur de le centre Lors des législatives du printemps 2024, les votants d'Outreau soutenaient en priorité Antoine Golliot (Rassemblement National) avec 49,86% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Antoine Golliot culminant à 55,00% des voix localement. Le choc des Européennes près d'un mois plus tôt à Outreau avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (49,74%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 13,71% des suffrages. De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Outreau : rappel des scores de la dernière présidentielle en date Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Outreau accordaient leurs suffrages à Antoine Golliot (RN) avec 32,41% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,09% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Outreau voyait Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 40,12% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 21,95%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 60,97% pour Marine Le Pen, contre 39,03% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Outreau se positionne comme un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - En vue des municipales, comment a évolué la fiscalité à Outreau ? Sur le plan de la fiscalité locale à Outreau, la recette fiscale par foyer s'est établie à 885 € en 2024 (année des derniers chiffres) contre 888 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais un peu plus de 51,85 % en 2024 (contre environ 29,59 % en 2020). La moyenne au niveau national, avoisinant les 40 %, permet de contextualiser ce taux. Une augmentation en trompe-l'œil car bien souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 72 000 euros de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 3,24343 millions d'euros perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 27,12 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la structure des ressources.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Outreau Se pencher sur les résultats de la dernière élection municipale à Outreau peut être intéressant. Dès le premier tour à l'époque, Sébastien Chochois (Parti socialiste) a coiffé ses adversaires au poteau en rassemblant 76,74% des voix. En deuxième position, Christophe Hadoux (Parti radical de gauche) a rassemblé 611 suffrages en sa faveur (15,14%). La troisième place est revenue à Christine Briche (La France insoumise), obtenant 327 suffrages (8,10%). Cette victoire sans appel a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Outreau, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire sans appel place le camp adverse face à un défi considérable ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.