Résultat municipale 2026 à Outreau (62230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Outreau a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Outreau, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Outreau [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dimitri QUIQUET
Dimitri QUIQUET (26 élus) OUTREAU C'EST VOUS 		2 794 53,08%
  • Dimitri QUIQUET
  • Mathilde MALET
  • Arnaud LHOUMEAU
  • Chantal PONCHEL
  • Bruno GOSSELIN
  • Lena DIENG
  • Didier DUCLOY
  • Corinne VANACKERE
  • Alain CHOCHOIS
  • Pauline LACROIX
  • Cedric CHASSOT
  • Camille DUFLOS
  • Laurent LEGER
  • Margaux LENNELLE
  • Jeremy LEBON
  • Maelle BRACQBIEN
  • Yannick LASSALLE
  • Nadege PARMENTIER
  • Olivier DEFIEZ
  • Jessie LIVENAIS
  • Fabien BOUTOILLE
  • Ludivine PANNEQUIN
  • Georges SAELENS
  • Annabelle ADAM
  • David PAINSET
  • Marie BOUCHEZ
Sébastien CHOCHOIS
Sébastien CHOCHOIS (7 élus) AGIR POUR OUTREAU 		2 470 46,92%
  • Sébastien CHOCHOIS
  • Nadine LEROUGE
  • Jonathan MERLIN
  • Sylvie DELETOILLE
  • Cédric DELATTRE
  • Angéline LEROUGE
  • David ROBERT
Participation au scrutin Outreau
Taux de participation 52,43%
Taux d'abstention 47,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Nombre de votants 5 483

Source : ministère de l’Intérieur

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