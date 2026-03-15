En direct

19:16 - Tendances démographiques et électorales à Ouveillan : ce qu'il faut savoir Dans les rues d'Ouveillan, les élections s'achèvent. Avec ses 2 635 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 170 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (73,19%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 29,51% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 159 € par mois, la ville désire plus de prospérité. Ainsi, à Ouveillan, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Vers une montée du RN à Ouveillan aux élections de 2026 ? Le parti d'extrême droite était absent pour la dernière municipale à Ouveillan en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 30,61% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 57,52% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 29,73% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le parti à la flamme validait 53,52% des voix locales. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 42,04% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier round, par un résultat de 50,08% pour le parti à la flamme. Il l'emportera d'ailleurs avec 66,09% lors du vote définitif et la victoire de Christophe Barthès.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 48,23 % de participation En ce jour de municipale à Ouveillan, la désertion des urnes sera particulièrement scrutée. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention frappait 51,77 % des inscrits, proche des 55,3 % observés au niveau national alors que le pays était durement frappé par l'épidémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 20,36 % des personnes inscrites. L'abstention aux législatives, mesurée à 49,57 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 29,41 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 43,45 %. Cet instantané des scrutins depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone où l'abstention est contenue en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Ouveillan : retour sur les élections de 2024 Un retour sur les résultats de 2024 confirme que Ouveillan s'affirmait alors toujours comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale, réaffirmant encore un peu plus son ancrage historique. À l'occasion du scrutin européen de 2024, les électeurs d'Ouveillan avaient en effet poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 42,04% des inscrits. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Ouveillan avaient ensuite placé en tête Christophe Barthès (Rassemblement National) avec 50,08% au premier tour, devant Jean-Claude Perez (Ensemble !) avec 21,04%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Christophe Barthès culminant à 66,09% des votes sur place.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les citoyens d'Ouveillan ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Ouveillan portaient leur choix sur Christophe Barthès (RN) avec 29,73% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 53,52% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Ouveillan plaçait Marine Le Pen en pole position avec 30,61% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 20,86%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 57,52% pour Marine Le Pen, contre 42,48% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Ouveillan s'inscrit comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Impôts à Ouveillan : un enjeu central pour 2026 Pour ce qui concerne la pression fiscale d'Ouveillan, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 834 euros en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 664 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à environ 55,88 % en 2024 (contre environ 27,64 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que près de 68 800 euros en 2024, contre 352 400 euros perçus en 2020 avec un taux fixé à près de 13,61 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.

11:59 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Ouveillan La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Ouveillan s'avère très instructive. Sans aucune opposition, 'Un nouveau souffle pour ouveillan' menée par Jean-Paul Chaluleau a sans surprise recueilli 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. En l'absence d'adversaire, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Ouveillan, cette géographie électorale sert de matrice bien particulière que d'aucuns voudront peut-être dépasser. La naissance ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux centraux à la suite de ce scrutin sans réelle compétition. Avec l'annonce des candidatures, un élément de réponse très clair a déjà été apporté.