Résultat municipale 2026 à Ouveillan (11590) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ouveillan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ouveillan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ouveillan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Antoine VILLEGAS
Jean Antoine VILLEGAS (18 élus) Avec Ouveillan 		717 51,32%
  • Jean Antoine VILLEGAS
  • Dominique LORENZO-MACIAS
  • Claude PEPY
  • Virginie TIRELLI
  • Julien GRANDE
  • Gwenaëlle ROUSSET
  • Francois CALVET
  • Brigite CHAUVET
  • Jean-Claude PUECH
  • Katia ANDREU
  • Bertrand ARTERO
  • Sophie JOUCLARD
  • Damien SERVANTON
  • Carole BARTHEZ
  • Daniel BRUNEL
  • Malaurie ALBEROLA
  • Damien DUCLOS
  • Stephanie CAMPO
Frédéric GOIXART
Frédéric GOIXART (5 élus) OUVEILLAN DE DEMAIN 		680 48,68%
  • Frédéric GOIXART
  • Céline POTTIER
  • Jonathan NENCZUK
  • Fanny HERDA
  • Eric ESPITAILLE
Participation au scrutin Ouveillan
Taux de participation 70,46%
Taux d'abstention 29,54%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Nombre de votants 1 450

Source : ministère de l’Intérieur

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