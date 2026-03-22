Résultat municipale 2026 à Ouville-la-Rivière (76860) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ouville-la-Rivière a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ouville-la-Rivière, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ouville-la-Rivière [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Aurélie LEFAUX
Aurélie LEFAUX (9 élus) Ensemble cultivons l'avenir 		159 53,18%
  • Aurélie LEFAUX
  • Pierre-José SAFFRAY
  • Marie-Noëlle LORIN
  • Pierre JANIN
  • Marie DEROUET
  • Jimmy CARAQUIN
  • Patricia DUMAINE
  • Philippe BEL
  • Dabia AMIAR
Jacques THELU
Jacques THELU (2 élus) Ensemble pour l'avenir de Ouville la Riviere 		140 46,82%
  • Jacques THELU
  • Angelique CHAVANIEUX
Participation au scrutin Ouville-la-Rivière
Taux de participation 81,28%
Taux d'abstention 18,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66%
Nombre de votants 304

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Ouville-la-Rivière - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques THÉLU
Jacques THÉLU (Ballotage) Ensemble pour l'avenir de Ouville la Riviere 		111 39,22%
Aurélie LEFAUX
Aurélie LEFAUX (Ballotage) Ensemble cultivons l'avenir 		110 38,87%
Pierre-José SAFFRAY
Pierre-José SAFFRAY (Ballotage) Agir pour Ouville 		62 21,91%
Participation au scrutin Ouville-la-Rivière
Taux de participation 76,41%
Taux d'abstention 23,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,35%
Nombre de votants 285

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