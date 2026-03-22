Résultat municipale 2026 à Ouville-la-Rivière (76860) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ouville-la-Rivière a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ouville-la-Rivière, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ouville-la-Rivière [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Aurélie LEFAUX (9 élus) Ensemble cultivons l'avenir
|159
|53,18%
|
|Jacques THELU (2 élus) Ensemble pour l'avenir de Ouville la Riviere
|140
|46,82%
|
|Participation au scrutin
|Ouville-la-Rivière
|Taux de participation
|81,28%
|Taux d'abstention
|18,72%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,99%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,66%
|Nombre de votants
|304
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Ouville-la-Rivière - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques THÉLU (Ballotage) Ensemble pour l'avenir de Ouville la Riviere
|111
|39,22%
|Aurélie LEFAUX (Ballotage) Ensemble cultivons l'avenir
|110
|38,87%
|Pierre-José SAFFRAY (Ballotage) Agir pour Ouville
|62
|21,91%
|Participation au scrutin
|Ouville-la-Rivière
|Taux de participation
|76,41%
|Taux d'abstention
|23,59%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,35%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,35%
|Nombre de votants
|285
Election municipale 2026 à Ouville-la-Rivière [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Ouville-la-Rivière sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Ouville-la-Rivière.
L'actu des élections municipales 2026 à Ouville-la-Rivière
18:34 - Ouville-la-Rivière : retour sur le vote de l'année de la dissolution
Les élections législatives à Ouville-la-Rivière provoquées par la dissolution de l'Assemblée en 2024, plaçaient Sébastien Jumel (Union de la gauche) en pole position avec 38,93% au premier tour, devant Patrice Martin (Rassemblement National) avec 32,50%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Sébastien Jumel culminant à 62,08% des suffrages exprimés localement. Lors des élections européennes précédemment, le podium à Ouville-la-Rivière s'était cette fois dessiné autour de la liste menée par Jordan Bardella (35,45%), à la première place devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (21,36%) et Raphaël Glucksmann (13,18%). Une confirmation très claire des résultats de la présidentielle deux années plus tôt.
15:57 - Résultats des élections municipales 2020 à Ouville-la-Rivière : un scrutin sans liste particulier
Les résultats des précédentes élections municipales à Ouville-la-Rivière ont livré un éclairage précieux sur la configuration politique locale. Signalons qu'à l'époque, ce scrutin s'est déroulé avec des candidatures à titre individuel et non de listes, avec la possibilité de panacher. 11 conseillers ont été élus au premier tour. Lors de la première manche électorale, Arnaud Joignant a pris la première place avec 192 bulletins (84,21%). À la suite, Marie-Noëlle Lorin a capté 82,01% des votes. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Au moment des municipales 2026 à Ouville-la-Rivière, les citoyens doivent une nouvelle fois se prononcer dans ce cadre local très singulier. À noter que le principe des candidatures individuelles n'est en revanche plus applicable désormais.
13:58 - Qui s'est qualifié à Ouville-la-Rivière pour la finale de la municipale ?
Pour le match retour des municipales 2026 à Ouville-la-Rivière ce dimanche, les électeurs doivent donc départager Aurélie Lefaux et Jacques Thelu, selon les listes des candidats pour le deuxième tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Rappelons que Pierre-José Saffray, qui pouvait se maintenir grâce à son score du premier tour, a préféré se retirer. Le bureau de vote de la commune d'Ouville-la-Rivière fermera ses portes à 18 heures pour le dépouillement.
11:59 - Jacques Thélu, Aurélie Lefaux et Pierre-José Saffray forment le trio de tête à Ouville-la-Rivière
Jacques Thélu a terminé en tête du premier tour des municipales à Ouville-la-Rivière dimanche dernier, avec 39,22 % des bulletins valides. Ensuite, Aurélie Lefaux s'est classée deuxième avec 38,87 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Du côté des autres candidats, avec 21,91 %, Pierre-José Saffray est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Ouville-la-Rivière, le vote a vu 76,41 % des inscrits se déplacer, malgré une abstention historiquement haute en France.
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