Résultat de l'élection municipale 2026 à Oyonnax : les infos en direct

Programme de Laurent Harmel à Oyonnax (AVANCONS ENSEMBLE POUR OYONNAX)

Engagement citoyen

Oyonnax en Commun met l'accent sur l'importance de la participation des habitant·es dans les décisions municipales. L'écoute et le dialogue sont essentiels pour construire un avenir respectueux et inclusif. Ce projet vise à renforcer la démocratie locale et à encourager l'implication de chacun dans la vie de la ville.

Transition écologique

Le programme d'Oyonnax en Commun inclut un fort engagement envers les transitions écologiques et sociales. Cela implique des actions concrètes pour améliorer le cadre de vie tout en respectant l'environnement. L'objectif est de faire d'Oyonnax une ville plus soucieuse des enjeux écologiques actuels.

Développement économique

La liste souhaite soutenir l'économie locale et promouvoir les savoir-faire des habitant·es. Cela passe par des initiatives visant à renforcer l'emploi et à dynamiser le tissu économique de la ville. L'idée est de créer un environnement propice à l'innovation et à la solidarité économique.

Préparation pour la jeunesse

Oyonnax en Commun se concentre sur l'avenir des jeunes et des générations futures. Le programme prévoit des mesures pour accompagner la jeunesse dans ses aspirations et ses besoins. L'engagement est de préparer un cadre de vie qui favorise leur épanouissement et leur réussite.