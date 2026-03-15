Résultat de l'élection municipale 2026 à Oyonnax : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Oyonnax [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Oyonnax sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Oyonnax.
L'actu des élections municipales 2026 à Oyonnax
13:09 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Oyonnax
À Oyonnax, les résultats des élections municipales il y a six ans ont été riches d'enseignements sur le paysage politique local. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Michel Perraud (Divers droite) a raflé la première place en obtenant 2 380 voix (52,06%). En deuxième position, Julien Martinez (Divers droite) a obtenu 1 703 votes (37,25%). Cette victoire écrasante du candidat Divers droite a rendu tout second tour superflu. Pour cette municipale 2026 à Oyonnax, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Afin de contester cette domination ce dimanche, les forces d'opposition devront accomplir un effort colossal, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Municipales à Oyonnax : les horaires des bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars, les électeurs d'Oyonnax sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, indispensables pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les prochaines années. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. La liste de ceux qui aimeraient gouverner la commune après les élections municipales 2026 à Oyonnax a été publiée ci-dessous. Afin de faire leur devoir électoral, les électeurs de l'agglomération ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote d'Oyonnax. Pour être informé gratuitement des résultats du premier tour des élections municipales à Oyonnax dès leur sortie, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Oyonnax
|Tête de listeListe
|
Laurent Harmel
Liste divers droite
AVANCONS ENSEMBLE POUR OYONNAX
|
|
Loïc Monnier
Liste divers gauche
OYONNAX EN COMMUN
|
|
Joel Viry
Liste Divers
BOOSTE OYONNAX
|
|
Julien Martinez
Liste divers droite
TOUS UNIS POUR OYONNAX
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Perraud (27 élus) Continuons a grandir ensemble
|2 380
|52,06%
|
|Julien Martinez (6 élus) L'avenir est oyonnaxien
|1 703
|37,25%
|
|Pascal Baudet (2 élus) Oyonnax en commun
|488
|10,67%
|
|Participation au scrutin
|Oyonnax
|Taux de participation
|39,95%
|Taux d'abstention
|60,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 663
Résultat de l'élection municipale 2014
Section 01 Oyonnax
TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Perraud (27 élus) Oyonnax demain, le reve vous appartient
|3 005
|61,06%
|
|Mylène Ferri (3 élus) Oser oyonnax
|979
|19,89%
|
|Julien Martinez (3 élus) Oyonnax, la nouvelle dynamique
|937
|19,04%
|
|Participation au scrutin
|Section 01 Oyonnax
|Taux de participation
|49,02%
|Taux d'abstention
|50,98%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,19%
|Nombre de votants
|5 083
Section 02 Veyziat
TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marius Bolito (2 élus) Veyziat : ensemble, avancons
|398
|56,37%
|
|Pierre Perret L'avenir de veyziat
|308
|43,62%
|Participation au scrutin
|Section 02 Veyziat
|Taux de participation
|63,10%
|Taux d'abstention
|36,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,37%
|Nombre de votants
|754
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