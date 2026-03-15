Résultat de l'élection municipale 2026 à Oyonnax : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Oyonnax

Tête de listeListe
Laurent Harmel
Laurent Harmel Liste divers droite
AVANCONS ENSEMBLE POUR OYONNAX
  • Laurent Harmel
  • Dominique Bey
  • Damien Abad
  • Corinne Reglain
  • Assad Akhlafa
  • Anne Burgaud Morel
  • Khalil Kandara
  • Marie Claire Emin
  • Jean Jacques Matz
  • Caroline Mathon
  • Amaury Veille
  • Béatrice Perrin
  • Freddy Nivel
  • Sabrina Latreche
  • Sefa Kocabas
  • Emine Cetin Bedir
  • Najim Jebari
  • Christine Piquet
  • Antoine Lucas
  • Laurence Piquet
  • Denis Poncet
  • Catherine Fourmond
  • Omrane Feligha
  • Marie Laure Lescuyer
  • Frédéric Bernard
  • Yamina Grandclement
  • Laurent Chérigié
  • Sandra Lao
  • Jean Pierre de Mena
  • Maryse Gensac
  • Alexandre Bonnefoy
  • Catherine Ostorero
  • Stéphane Leportier
  • Léa Pinto
  • Noël Dupont
Loïc Monnier
Loïc Monnier Liste divers gauche
OYONNAX EN COMMUN
  • Loïc Monnier
  • Hayet Lakhdar-Chaouch
  • Morade Sekkaï
  • Valérie Picquet
  • Thomas Gondran
  • Nadia Benzekhroufa
  • Brice Pointet
  • Laurence Giannubilo
  • Pascal Baudet
  • Angélique Timotéo
  • Patrick Mercier
  • Tuana Yakali
  • Philippe Persico
  • Véronique Pitiot-Bastide
  • Louis Ambroggi
  • Isabel Arroyo Hidalgo
  • Julien Gonthier
  • Sandrine Sebellin
  • Didier Martelet
  • Mélisande Krypiec
  • Laurent Taroni
  • Louise Déplaude
  • Zekaï Sahin
  • Marie Opagiste
  • Loïc Rodet
  • Louison Charmoillaux
  • Raphaël Croibier
  • Sylvie Corsetti
  • Pedro Rodriguez
  • Marine Parrot
  • Luc Pitiot
  • Ibtissam Kasmi
  • Pierre Boissier
  • Sylvie Carillat
  • Guy Béjoint
Joel Viry
Joel Viry Liste Divers
BOOSTE OYONNAX
  • Joel Viry
  • Cemile Poyraz
  • Samir Lakouiss
  • Afef Dahmane
  • Kadir Poyraz
  • Radhia Rebai
  • Gultekin Ayne
  • Sophie Grasset
  • Simon de Gheselle
  • Berenice Villeneuve
  • Simon Rey
  • Nilufer Akin
  • Hugo Mendes
  • Delfin Sertkaya
  • Dalyan Bailleux
  • Josyane Hainaut
  • Pierre Nguyen
  • Iuliana Seliverstova
  • Volkan Sertkaya
  • Laetitia Cagnacci
  • Laelien Martinod
  • Dondu Cetin
  • Hakim Ghendir
  • Elem Ayne
  • Chris Haas
  • Ines Rebai
  • Yassine Lakouiss
  • Maria Beato
  • Samil Demirtas
  • Elif Gezer Yildiz
  • Alexandre Imbert
  • Kenza Nouazane
  • Paulo Gravito
  • Marie-Claude Renoud
  • Manuel Beato
Julien Martinez
Julien Martinez Liste divers droite
TOUS UNIS POUR OYONNAX
  • Julien Martinez
  • Ebru Civil-Baspinar
  • Jean-Charles de Lemps
  • Joëlle Sochay
  • Jacques Vareyon
  • Marie-Julie Jacquet-Leval
  • Daniel Bastien
  • Isabelle Roy de Monneron
  • Yves Durafour
  • Annie Zoccolo
  • Jean-Michel Fouilland
  • Laure Lesznewski
  • Güvenc Yilmaz
  • Nadia Sekkai
  • Loan Van Gele
  • Manon Lombard
  • Jacques Maire
  • Sonia Bichat
  • Eric Barone
  • Nathalie Humbert
  • Richard Menotti
  • Evelyne Dufour
  • Léo Innocenti
  • Marjorie Gras
  • Ada Tüysüzoglu
  • Nisrine Seghir
  • Hugo Amele
  • Maureen Gobet
  • Enzo d'Amico
  • Eliane Boissier
  • Noah Bonifacio
  • Valérie Gardaz
  • David Leriche
  • Florence Besson
  • Yves Tartarat
  • Françoise Borron
  • Dominique Beatrix

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Perraud
Michel Perraud (27 élus) Continuons a grandir ensemble 		2 380 52,06%
  • Michel Perraud
  • Anne Morel
  • Laurent Harmel
  • Anne-Marie Guignot
  • Jacques Vareyon
  • Marie-Claire Emin
  • Noël Dupont
  • Evelyne Volan
  • Jean-Jacques Matz
  • Dominique Bey
  • Fatih Kaygisiz
  • Corinne Reglain
  • Assad Akhlafa
  • Françoise Collet
  • Freddy Nivel
  • Marie-Josèphe Levillain
  • Philippe Tournier-Billon
  • Laure Manducher
  • Amaury Veille
  • Fanny Rippe
  • Fabrice Bertera
  • Yamina Grandclément
  • Hugo Carraz
  • Christine Piquet
  • Antoine Lucas
  • Caroline Manzoni
  • Jacques Maire
Julien Martinez
Julien Martinez (6 élus) L'avenir est oyonnaxien 		1 703 37,25%
  • Julien Martinez
  • Annie Zoccolo
  • Jean Charles De Lemps
  • Christine Pitti
  • Jean-Michel Fouilland
  • Alexandra Antunes
Pascal Baudet
Pascal Baudet (2 élus) Oyonnax en commun 		488 10,67%
  • Pascal Baudet
  • Mylène Ferri
Participation au scrutin Oyonnax
Taux de participation 39,95%
Taux d'abstention 60,05%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 663

Résultat de l'élection municipale 2014

Section 01 Oyonnax

TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Perraud
Michel Perraud (27 élus) Oyonnax demain, le reve vous appartient 		3 005 61,06%
  • Michel Perraud
  • Anne-Marie Guignot
  • Jacques Vareyon
  • Françoise Collet
  • Laurent Harmel
  • Marie-Claire Emin
  • Jean-Jacques Matz
  • Evelyne Volan
  • René Scherer
  • Corinne Reglain
  • Tarik Tekbicak
  • Laurence Romanet
  • Michel Verdet
  • Régine Cherigie
  • Philippe Tournier-Billon
  • Sandrine Caillon
  • Noël Dupont
  • Marie-Josèphe Levillain
  • Gérard Sibois
  • Caroline Manzoni
  • Amaury Veille
  • Radhia Rebai
  • Laurent Paita
  • Nicole Gamba
  • Vasco Faria
  • Denise Chosson
  • Jacques Maire
Mylène Ferri
Mylène Ferri (3 élus) Oser oyonnax 		979 19,89%
  • Mylène Ferri
  • Georges Arpin
  • Sultan Yilmaz
Julien Martinez
Julien Martinez (3 élus) Oyonnax, la nouvelle dynamique 		937 19,04%
  • Julien Martinez
  • Christine Pitti
  • Christian Mathon
Participation au scrutin Section 01 Oyonnax
Taux de participation 49,02%
Taux d'abstention 50,98%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,19%
Nombre de votants 5 083

Section 02 Veyziat

TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marius Bolito
Marius Bolito (2 élus) Veyziat : ensemble, avancons 		398 56,37%
  • Marius Bolito
  • Christine Piquet
Pierre Perret
Pierre Perret L'avenir de veyziat 		308 43,62%
Participation au scrutin Section 02 Veyziat
Taux de participation 63,10%
Taux d'abstention 36,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,37%
Nombre de votants 754

Villes voisines d'Oyonnax

En savoir plus sur Oyonnax