Résultat de l'élection municipale 2026 à Oyonnax : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Oyonnax [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Oyonnax sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Oyonnax.
L'actu des élections municipales 2026 à Oyonnax
11:49 - L'élection a déjà livré un verdict instructif
A l'ouverture de l'élection municipale à Oyonnax, le vote s'est soldé par une participation de 50,04 % localement, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Pour ce premier tour, c'est Laurent Harmel (Divers droite) qui a pris l'avantage avec 43,92 % des bulletins valides. Dans son sillage, Julien Martinez (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 42,31 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Loïc Monnier (Divers gauche) s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Joel Viry a obtenu 3,21 % des voix, trop peu pour se qualifier.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Oyonnax
Le deuxième tour des élections municipales à Oyonnax a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Laurent Harmel
Liste divers droite
AVANCONS ENSEMBLE POUR OYONNAX
|
|
Loïc Monnier
Liste divers gauche
OYONNAX EN COMMUN
|
|
Julien Martinez
Liste divers droite
TOUS UNIS POUR OYONNAX
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Oyonnax
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent HARMEL (Ballotage) AVANCONS ENSEMBLE POUR OYONNAX
|2 640
|43,92%
|Julien MARTINEZ (Ballotage) TOUS UNIS POUR OYONNAX
|2 543
|42,31%
|Loïc MONNIER (Ballotage) OYONNAX EN COMMUN
|635
|10,56%
|Joel VIRY BOOSTE OYONNAX
|193
|3,21%
|Participation au scrutin
|Oyonnax
|Taux de participation
|50,04%
|Taux d'abstention
|49,96%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,32%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,88%
|Nombre de votants
|6 146
Source : ministère de l’Intérieur
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