Résultat de l'élection municipale 2026 à Oyonnax : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Oyonnax

Le deuxième tour des élections municipales à Oyonnax a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Laurent Harmel
Laurent Harmel Liste divers droite
AVANCONS ENSEMBLE POUR OYONNAX
  • Laurent Harmel
  • Dominique Bey
  • Damien Abad
  • Corinne Reglain
  • Assad Akhlafa
  • Anne Burgaud Morel
  • Khalil Kandara
  • Marie Claire Emin
  • Jean Jacques Matz
  • Caroline Mathon
  • Amaury Veille
  • Béatrice Perrin
  • Freddy Nivel
  • Sabrina Latreche
  • Sefa Kocabas
  • Emine Cetin Bedir
  • Najim Jebari
  • Christine Piquet
  • Antoine Lucas
  • Laurence Piquet
  • Denis Poncet
  • Catherine Fourmond
  • Omrane Feligha
  • Marie Laure Lescuyer
  • Frédéric Bernard
  • Yamina Grandclement
  • Laurent Chérigié
  • Sandra Lao
  • Jean Pierre de Mena
  • Maryse Gensac
  • Alexandre Bonnefoy
  • Catherine Ostorero
  • Stéphane Leportier
  • Léa Pinto
  • Noël Dupont
Loïc Monnier
Loïc Monnier Liste divers gauche
OYONNAX EN COMMUN
  • Loïc Monnier
  • Hayet Lakhdar-Chaouch
  • Morade Sekkaï
  • Valérie Picquet
  • Thomas Gondran
  • Nadia Benzekhroufa
  • Brice Pointet
  • Laurence Giannubilo
  • Pascal Baudet
  • Angélique Timotéo
  • Patrick Mercier
  • Tuana Yakali
  • Philippe Persico
  • Véronique Pitiot-Bastide
  • Louis Ambroggi
  • Isabel Arroyo Hidalgo
  • Julien Gonthier
  • Sandrine Sebellin
  • Didier Martelet
  • Mélisande Krypiec
  • Laurent Taroni
  • Louise Déplaude
  • Zekaï Sahin
  • Marie Opagiste
  • Loïc Rodet
  • Louison Charmoillaux
  • Raphaël Croibier
  • Sylvie Corsetti
  • Pedro Rodriguez
  • Marine Parrot
  • Luc Pitiot
  • Ibtissam Kasmi
  • Pierre Boissier
  • Sylvie Carillat
  • Guy Béjoint
Julien Martinez
Julien Martinez Liste divers droite
TOUS UNIS POUR OYONNAX
  • Julien Martinez
  • Ebru Civil-Baspinar
  • Jean-Charles de Lemps
  • Joëlle Sochay
  • Jacques Vareyon
  • Marie-Julie Jacquet-Leval
  • Daniel Bastien
  • Isabelle Roy de Monneron
  • Yves Durafour
  • Annie Zoccolo
  • Jean-Michel Fouilland
  • Laure Lesznewski
  • Güvenc Yilmaz
  • Nadia Sekkai
  • Loan Van Gele
  • Manon Lombard
  • Jacques Maire
  • Sonia Bichat
  • Eric Barone
  • Nathalie Humbert
  • Richard Menotti
  • Evelyne Dufour
  • Léo Innocenti
  • Marjorie Gras
  • Ada Tüysüzoglu
  • Nisrine Seghir
  • Hugo Amele
  • Maureen Gobet
  • Enzo d'Amico
  • Eliane Boissier
  • Noah Bonifacio
  • Valérie Gardaz
  • David Leriche
  • Florence Besson
  • Yves Tartarat
  • Françoise Borron
  • Dominique Beatrix

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Oyonnax

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent HARMEL
Laurent HARMEL (Ballotage) AVANCONS ENSEMBLE POUR OYONNAX 		2 640 43,92%
Julien MARTINEZ
Julien MARTINEZ (Ballotage) TOUS UNIS POUR OYONNAX 		2 543 42,31%
Loïc MONNIER
Loïc MONNIER (Ballotage) OYONNAX EN COMMUN 		635 10,56%
Joel VIRY
Joel VIRY BOOSTE OYONNAX 		193 3,21%
Participation au scrutin Oyonnax
Taux de participation 50,04%
Taux d'abstention 49,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 6 146

Source : ministère de l’Intérieur

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