Résultat de l'élection municipale 2026 à Oyonnax : les résultats du 2e tour

Programme de Loïc Monnier à Oyonnax (OYONNAX EN COMMUN)

Engagement citoyen

Oyonnax en Commun met l'accent sur l'importance de l'écoute et du dialogue avec les habitant·es. La participation citoyenne est au cœur de leur démarche pour construire un avenir respectueux des besoins de chacun. L'objectif est de redonner du sens à l'action municipale en impliquant les citoyens dans les décisions qui les concernent.

Transition écologique

Le programme d'Oyonnax en Commun inclut un fort engagement en faveur des transitions écologiques et sociales. Cela implique de soutenir des initiatives qui favorisent un développement durable et respectueux de l'environnement. L'équipe vise à préparer la ville pour les générations futures en intégrant des pratiques écologiques dans la gestion municipale.

Solidarité et inclusion

La liste Oyonnax en Commun se veut être un vecteur de solidarité au sein de la ville. Elle aspire à créer un environnement inclusif où chaque habitant·e se sent concerné par les enjeux locaux. L'objectif est de renforcer le tissu associatif et de favoriser les échanges entre les différentes communautés de la ville.

Développement économique local

Un des axes majeurs du programme est le soutien à l'économie locale et à l'emploi. Oyonnax en Commun souhaite valoriser les savoir-faire industriels et encourager les initiatives locales pour dynamiser l'économie. Cela passe par des actions concrètes visant à améliorer le cadre de vie et la qualité des services municipaux.