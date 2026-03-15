Résultat municipale 2026 à Oyonnax (01100) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Oyonnax a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Oyonnax, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Oyonnax [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent HARMEL
Laurent HARMEL AVANCONS ENSEMBLE POUR OYONNAX 		2 640 43,92%
Julien MARTINEZ
Julien MARTINEZ TOUS UNIS POUR OYONNAX 		2 543 42,31%
Loïc MONNIER
Loïc MONNIER OYONNAX EN COMMUN 		635 10,56%
Joel VIRY
Joel VIRY BOOSTE OYONNAX 		193 3,21%
Participation au scrutin Oyonnax
Taux de participation 50,04%
Taux d'abstention 49,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 6 146

Source : ministère de l’Intérieur

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