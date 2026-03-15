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19:21 - Oyonnax : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales À Oyonnax, les données démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent impacter les élections municipales. Dans la commune, 21,01% des résidents sont des enfants, et 27,61% ont 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (31,93%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 6541 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Enfin, la présence d'une population étrangère de 29,07% et d'une population immigrée de 32,70% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'instruction à Oyonnax mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,74% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Vote RN à Oyonnax : les derniers résultats Le Rassemblement national restait loin du groupe de tête lors des municipales à Oyonnax en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 22,03% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 40,31% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 12,50% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Oyonnax comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 36,05% lors du scrutin européen. Les législatives enfin apporteront, lors du premier tour, un résultat de 32,55% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il terminera avec 47,84% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Oyonnax Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des municipales à Oyonnax avait été marqué par une abstention de 60,05 %, un niveau conforme aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 39,95 %), la pandémie du coronavirus ayant impacté fortement la compétition. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été marquée par une abstention à 36,29 % dans la ville (participation de 63,71 %). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 62,05 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 44,60 %, loin des 64,14 % affichés aux législatives de 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone souvent détournée des bureaux de vote en comparaison de l'ensemble du pays. Cette donnée à Oyonnax sera en définitive une variable majeure pour cette élection municipale.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Oyonnax a-t-elle voté ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Oyonnax. Pour le tour unique des européennes de 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement portés sur Jordan Bardella (36,05%). Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants d'Oyonnax accordaient leurs suffrages à Florence Pisani (Union de la gauche) avec 33,36% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Florence Pisani culminant à 52,16% des voix localement.

14:57 - Quels furent les suffrages locaux d'Oyonnax il y a 4 ans ? Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Oyonnax privilégiaient la candidature de Jean-Luc Mélenchon (28,66%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 22,61%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 59,69% pour Emmanuel Macron, contre 40,31% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Oyonnax accordaient leurs suffrages à Damien Abad (Divers droite) avec 31,94% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,43% des suffrages. Cette physionomie politique de Oyonnax révèle donc une commune politiquement très disputée.

12:58 - Une fiscalité stable à Oyonnax qui pèsera sur le résultat Alors que les impôts locaux ont été globalement maintenus à Oyonnax entre 2020 et 2024 la taxe d'habitation a affiché un taux à 17,97 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville près de 222 600 euros, en net recul par rapport aux 4 302 910 € récoltés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Oyonnax s'est établi à un peu moins de 38,94 % en 2024 (contre 24,97 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Oyonnax s'est chiffrée à 922 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 916 € relevés en 2020.

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Oyonnax À Oyonnax, les résultats des élections municipales il y a six ans ont été riches d'enseignements sur le paysage politique local. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Michel Perraud (Divers droite) a raflé la première place en obtenant 2 380 voix (52,06%). En deuxième position, Julien Martinez (Divers droite) a obtenu 1 703 votes (37,25%). Cette victoire écrasante du candidat Divers droite a rendu tout second tour superflu. Pour cette municipale 2026 à Oyonnax, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Afin de contester cette domination ce dimanche, les forces d'opposition devront accomplir un effort colossal, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.