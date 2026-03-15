Résultat de l'élection municipale 2026 à Ozoir-la-Ferrière : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Ozoir-la-Ferrière

Tête de listeListe
Bruno Wittmayer
Bruno Wittmayer Liste divers centre
Ensemble pour Ozoir 2026
  • Bruno Wittmayer
  • Marie Tissier
  • Jean-Marc Bardon
  • Séverine Noël
  • Damien Feuvrier
  • Brigitte Costa Rasteiro
  • Philippe Aunancy
  • Antoinette Jarrige
  • Alain Villibord
  • Aurélie Perrot
  • Jean-Charles Rodon Forès
  • Monique Robert
  • Olivier Arnoux
  • Monique Le Cazoulat
  • Éric Faytre
  • Stéphanie Canivet
  • Alain Puissant
  • Claire Garreau
  • Cédric Reynaud
  • Christine Féral
  • Daniel Grégoire
  • Annie-France Gris
  • Elmoufid Hadji
  • Dominique Moryoussef
  • Laurent Feyte
  • Lucie Cziffra
  • Stéphane Blanchard
  • Cécile Simoes
  • Antoine Goëtzmann
  • Marie-Claude Sergent
  • Jacques Dufournet
  • Françoise Livrozet
  • Alvaro Correia
  • Martine Bader
  • Etienne Guédon
  • Brigitte Briquet
  • Michel Bauche
Teddy Robin
Teddy Robin Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT OZOIRIEN
  • Teddy Robin
  • Sandrine Couppé
  • Cédric Blanc
  • Nadia François
  • Dov Cohen
  • Laura Antunes Rito
  • Fabien Dartis
  • Karen Noel
  • Jean-Claude Le Caoussin
  • Suzanne Agostinho
  • Christophe Skorupka
  • Catherine Demma
  • Sébastien Cheucle
  • Céline Colin
  • Jacques Rabeau
  • Elisabeth Messana
  • Thomas Michel
  • Charlène Dury
  • Guillaume Paris
  • Morgan Le Page
  • Thierry Bernardeau
  • Jeanne Freiman
  • Christophe Malher
  • Celine Toumasson
  • Ethan Dufour
  • Mireille Lebaud
  • Eric Pinchon
  • Françoise Virolle
  • Sylvain Charliac
  • Sylvie Webb
  • Thierry Maubernard
  • Pauline Billot
  • Yoann Patora
  • Renée Poncet
  • Jean-François Grenot
Cyril Ghozland
Cyril Ghozland Liste divers droite
UNEO un nouvel élan pour Ozoir
  • Cyril Ghozland
  • Marie-Laure Morelli
  • Julian Clavero
  • Marjorie Lysinski Hidier
  • Thanh Bao Phan
  • Charlène Maillard - Dalloin
  • Mickaël Dos Santos
  • Céline Vincent
  • Abdeljalil Benzaïm
  • Camille Martin
  • Stéphane Droux
  • Zohra Cheik-Elezaar
  • Jean-Claude Debacker
  • Maria Elisabete Ribeiro
  • Hugo Cloménil
  • Salimata Coulibaly
  • Ziain Tadjine
  • Catherine Brazillet
  • Anicet Codjia
  • Laetitia Loeuillier
  • Christophe Boucher
  • Christine Carette
  • Gérard Rebeck
  • Jacqueline Ippolito
  • Philippe Crimet
  • Claudie Jannot
  • Dimitri Sancho Martin
  • Chantal Botrel
  • Stéphane Segala
  • Dora Codjia
  • Yves Gaillard
  • Timea Hidier
  • David Huynh
  • Sandrine Costa
  • Didier Morelli
  • Natacha Iapteff
  • Olivier Bonneyrat
Christine Fleck
Christine Fleck Liste divers droite
Unis pour Ozoir
  • Christine Fleck
  • Carlos Vinhas Pereira
  • Viviane Vergne
  • Helder de Carvalho
  • Isabelle Dupuit
  • Frédéric Marcoux
  • Indira Gokoul
  • Teodor Georgescu
  • Esperanza Audineau
  • Rachid Saifdine
  • Irène Caviglioli
  • Patrick Vordonis
  • Kaïma Kaouachi
  • Steevy Dias de Abreu
  • Valérie Champion
  • François Vallier
  • Gersande Fernandez
  • Corentin Renaud
  • Stéphanie Fontaine
  • Frederic Targie
  • Julie Napoleon
  • Thomas Membrives
  • Julienne Eliasy
  • Jacques Verdier
  • Valérie Payot
  • Gowtham Ravindran
  • Laura Caetano
  • Dominique Boisdé
  • Emma Ricciola
  • Jacky Dierendonck
  • Sonia Santos
  • Daniel Budny
  • Suzanne Barnet
  • Patrick Hu
  • Bahia Dhib
Jean-Pierre Bariant
Jean-Pierre Bariant Liste divers centre
OZOIR POUR TOUS
  • Jean-Pierre Bariant
  • Élodie Offredy
  • Malek Bensaï Munoz
  • Audrey Damman
  • Anthiomane Cissé
  • Sandy Fontela
  • Karim Allek
  • Caroline Rieutor
  • François Norro
  • Valérie Bourguignon
  • Arnaud Tanezie
  • Anaïs Bensai
  • Van-Tien Nguyen
  • Corinne Chemtob
  • Paulo Salgado Lopes
  • Khadija El Mourabit
  • Jérôme Pelletier
  • Léa Lopes
  • Abd Til
  • Monique Grall
  • Daniel Petrus
  • Marieke Pinchon
  • Alexandre de Carvalho Alves
  • Véronique Montaye
  • Raphique Ghanty
  • Oumou Diawara
  • Antoine Wybier
  • Karine Letailleur
  • Pierre Clarens
  • Aline Palomarès
  • Thomas Neviade
  • Morgane Boulais
  • Allan Menard
  • Sophie Warnet
  • Otmane Idrissi-Ghlini
  • Radia Aouar
  • Gérard Simon
Laëtitia Devriendt
Laëtitia Devriendt Liste écologiste
OZ'ONS LE CHANGEMENT
  • Laëtitia Devriendt
  • Paul Badri
  • Christelle Pujo
  • Guillaume Proust
  • Monia Braham
  • Manuel Machado
  • Sonia Laurent
  • Jean-Paul Chonion
  • Isabelle Pitsch
  • Michel Calafato
  • Catherine Rousseaux
  • Thierry Clément
  • Tiffanie Calas
  • Éric Sicard
  • Diane Da Silveira
  • Bruce Henrionnet
  • Louise Guibert
  • Adrien Pairon
  • Méline Rivera
  • Maxence Lebrun
  • Nadège Berthault
  • Pascal Rose
  • Fatiha Borros
  • Sébastien Chauvin
  • Ludivine Bertolotti
  • Antonio Amaral
  • Sandrine Ponsot
  • Quentin Pujo
  • Estelle Gomes
  • Thomas Gallier
  • Janet Ott
  • Daniel Menetrier
  • Peggy Leroux
  • Christian Faivre
  • Aude Henrionnet
  • Didier Lebrun
  • Véronique Lalo

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François Oneto
Jean-François Oneto (25 élus) Horizon 		2 397 40,22%
  • Jean-François Oneto
  • Josiane Meleard
  • Stéphen Lazerme
  • Christine Fleck
  • Patrick Vordonis
  • Suzanne Barnet
  • Cyril Ghozland
  • Chantal Bourlon
  • Patrick Salmon
  • Marie-Laure Morelli
  • Jean-Claude Debacker
  • Isabelle Dupuit
  • Paulo Salgado Lopes
  • Anne-Marie Cadart
  • Frédéric Marcoux
  • Esperanza Audineau
  • Jacques Verdier
  • Indira Gokoul
  • Ziain Tadjine
  • Françoise Millet
  • Alain Capusano
  • Chantal Laïk
  • Emmanuel Clement
  • Zohra Cheik-Elezaar
  • Patrick Sembla
Jean-Pierre Bariant
Jean-Pierre Bariant (7 élus) Ozoir pour tous 		2 291 38,44%
  • Jean-Pierre Bariant
  • Virginie Nottola
  • Joseph Garcia
  • Valerie Bourguignon
  • Sylvain Montausier
  • Beatrice Lainè
  • Malek Bensaï
Bruno Wittmayer
Bruno Wittmayer (3 élus) Ensemble 2020 		1 271 21,32%
  • Bruno Wittmayer
  • Sandrine Vlahoff
  • Jean-Jacques Tsanga
Participation au scrutin Ozoir-la-Ferrière
Taux de participation 41,97%
Taux d'abstention 58,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 075

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François Oneto
Jean-François Oneto Horizon 		1 948 33,15%
Jean-Pierre Bariant
Jean-Pierre Bariant Pour ozoir 		1 322 22,50%
Joseph Garcia
Joseph Garcia Tous ozoir 2020 		1 303 22,17%
Bruno Wittmayer
Bruno Wittmayer Ensemble 2020 		1 302 22,16%
Participation au scrutin Ozoir-la-Ferrière
Taux de participation 42,08%
Taux d'abstention 57,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 075

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François Oneto
Jean-François Oneto (29 élus) Horizon 		4 720 61,41%
  • Jean-François Oneto
  • Josyane Meleard
  • Stéphen Lazerme
  • Christine Fleck Nee Morawski
  • André Boyer
  • Dominique Bernard
  • Jean-Pierre Bariant
  • Sarah Benhamou
  • Pascal Frouin
  • Suzanne Barnet
  • Patrick Vordonis
  • Edith Trouve
  • Luc-Michel Fouassier
  • Antoinette Jarrige
  • Patrick Salmon
  • Chantal Bourlon
  • Frédéric Marcoux
  • Marie Tissier
  • Jean-Claude Debacker
  • Raymonde Farade
  • Jacques Verdier
  • Anne-Marie Cadart
  • Emmanuel Couthon
  • Valérie Bourguignon
  • Ziain Tadjine
  • Marie-Laure Morelli
  • Cyril Ghozland
  • Karine Guyonneau
  • Christophe Bourges
Dominique Lebreton
Dominique Lebreton (3 élus) Ensemble 		1 589 20,67%
  • Dominique Lebreton
  • Monique Grall
  • Bruno Wittmayer
Isabelle Cros
Isabelle Cros (3 élus) Osons ozoir 		1 377 17,91%
  • Isabelle Cros
  • Jean-Paul Chonion
  • Anne-Claire Darre
Participation au scrutin Ozoir-la-Ferrière
Taux de participation 55,96%
Taux d'abstention 44,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,36%
Nombre de votants 7 953

Villes voisines d'Ozoir-la-Ferrière

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