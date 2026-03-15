Résultat de l'élection municipale 2026 à Ozoir-la-Ferrière : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Ozoir-la-Ferrière [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Ozoir-la-Ferrière sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Ozoir-la-Ferrière.
L'actu des élections municipales 2026 à Ozoir-la-Ferrière
13:09 - La liste "Horizon" grande gagnante des dernières élections municipales à Ozoir-la-Ferrière
Les résultats des municipales il y a six ans à Ozoir-la-Ferrière se sont avérés très éclairants sur l'échiquier politique local. À l'occasion du premier vote, Jean-François Oneto (Les Républicains) a creusé l'écart avec 33,15% des suffrages. Derrière, Jean-Pierre Bariant (La République en marche) a rassemblé 22,50% des suffrages. Ce fossé saillant plaçait la première liste dans de bonnes dispositions. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Jean-François Oneto l'a finalement emporté avec 40,22% des suffrages, face à Jean-Pierre Bariant avec 2 291 votants (38,44%) et Bruno Wittmayer réunissant 1 271 votes (21,32%). L'élection s'est au final avérée bien plus disputée dans la dernière ligne droite, le numéro 2 réussissant à inverser la tendance grâce à des réserves de voix conséquentes. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Jean-Pierre Bariant a certes réalisé la meilleure progression en ajoutant 969 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Le candidat étiqueté Les Républicains a probablement tiré parti des voix des listes de droite.
09:57 - À quelle heure ferment les 10 bureaux de vote à Ozoir-la-Ferrière ?
Pour faire leur devoir électoral, les électeurs de la commune peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote d'Ozoir-la-Ferrière. Les élections municipales 2026 sont organisées ce dimanche en France. Ce scrutin doit permettre d'élire les maires de l'ensemble des communes françaises. En 2020, le second tour n’a pas eu lieu à la date prévue en raison du coronavirus. Il avait été reporté de trois mois. Vous pouvez voir ci-dessous la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Ozoir-la-Ferrière. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Ozoir-la-Ferrière
|Tête de listeListe
|
Bruno Wittmayer
Liste divers centre
Ensemble pour Ozoir 2026
|
|
Teddy Robin
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT OZOIRIEN
|
|
Cyril Ghozland
Liste divers droite
UNEO un nouvel élan pour Ozoir
|
|
Christine Fleck
Liste divers droite
Unis pour Ozoir
|
|
Jean-Pierre Bariant
Liste divers centre
OZOIR POUR TOUS
|
|
Laëtitia Devriendt
Liste écologiste
OZ'ONS LE CHANGEMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-François Oneto (25 élus) Horizon
|2 397
|40,22%
|
|Jean-Pierre Bariant (7 élus) Ozoir pour tous
|2 291
|38,44%
|
|Bruno Wittmayer (3 élus) Ensemble 2020
|1 271
|21,32%
|
|Participation au scrutin
|Ozoir-la-Ferrière
|Taux de participation
|41,97%
|Taux d'abstention
|58,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 075
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-François Oneto Horizon
|1 948
|33,15%
|Jean-Pierre Bariant Pour ozoir
|1 322
|22,50%
|Joseph Garcia Tous ozoir 2020
|1 303
|22,17%
|Bruno Wittmayer Ensemble 2020
|1 302
|22,16%
|Participation au scrutin
|Ozoir-la-Ferrière
|Taux de participation
|42,08%
|Taux d'abstention
|57,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 075
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-François Oneto (29 élus) Horizon
|4 720
|61,41%
|
|Dominique Lebreton (3 élus) Ensemble
|1 589
|20,67%
|
|Isabelle Cros (3 élus) Osons ozoir
|1 377
|17,91%
|
|Participation au scrutin
|Ozoir-la-Ferrière
|Taux de participation
|55,96%
|Taux d'abstention
|44,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,36%
|Nombre de votants
|7 953
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