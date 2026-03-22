Résultat de l'élection municipale 2026 à Ozoir-la-Ferrière : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Ozoir-la-Ferrière

Le deuxième tour des élections municipales à Ozoir-la-Ferrière a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Bruno Wittmayer
Bruno Wittmayer Liste divers centre
Ensemble pour Ozoir 2026
  • Bruno Wittmayer
  • Marie Tissier
  • Jean-Marc Bardon
  • Séverine Noël
  • Damien Feuvrier
  • Brigitte Costa Rasteiro
  • Philippe Aunancy
  • Antoinette Jarrige
  • Alain Villibord
  • Aurélie Perrot
  • Jean-Charles Rodon Forès
  • Monique Robert
  • Olivier Arnoux
  • Monique Le Cazoulat
  • Éric Faytre
  • Stéphanie Canivet
  • Alain Puissant
  • Claire Garreau
  • Cédric Reynaud
  • Christine Féral
  • Daniel Grégoire
  • Annie-France Gris
  • Elmoufid Hadji
  • Dominique Moryoussef
  • Laurent Feyte
  • Lucie Cziffra
  • Stéphane Blanchard
  • Cécile Simoes
  • Antoine Goëtzmann
  • Marie-Claude Sergent
  • Jacques Dufournet
  • Françoise Livrozet
  • Alvaro Correia
  • Martine Bader
  • Etienne Guédon
  • Brigitte Briquet
  • Michel Bauche
Teddy Robin
Teddy Robin Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT OZOIRIEN
  • Teddy Robin
  • Sandrine Couppé
  • Cédric Blanc
  • Nadia François
  • Dov Cohen
  • Laura Antunes Rito
  • Fabien Dartis
  • Karen Noel
  • Jean-Claude Le Caoussin
  • Suzanne Agostinho
  • Christophe Skorupka
  • Catherine Demma
  • Sébastien Cheucle
  • Céline Colin
  • Jacques Rabeau
  • Elisabeth Messana
  • Thomas Michel
  • Charlène Dury
  • Guillaume Paris
  • Morgan Le Page
  • Thierry Bernardeau
  • Jeanne Freiman
  • Christophe Malher
  • Celine Toumasson
  • Ethan Dufour
  • Mireille Lebaud
  • Eric Pinchon
  • Françoise Virolle
  • Sylvain Charliac
  • Sylvie Webb
  • Thierry Maubernard
  • Pauline Billot
  • Yoann Patora
  • Renée Poncet
  • Jean-François Grenot
Jean-Pierre Bariant
Jean-Pierre Bariant Liste divers centre
OZOIR POUR TOUS
  • Jean-Pierre Bariant
  • Élodie Offredy
  • Malek Bensaï Munoz
  • Audrey Damman
  • Anthiomane Cissé
  • Sandy Fontela
  • Karim Allek
  • Caroline Rieutor
  • François Norro
  • Valérie Bourguignon
  • Arnaud Tanezie
  • Anaïs Bensai
  • Van-Tien Nguyen
  • Corinne Chemtob
  • Paulo Salgado Lopes
  • Khadija El Mourabit
  • Jérôme Pelletier
  • Léa Lopes
  • Abd Til
  • Monique Grall
  • Daniel Petrus
  • Marieke Pinchon
  • Alexandre de Carvalho Alves
  • Véronique Montaye
  • Raphique Ghanty
  • Oumou Diawara
  • Antoine Wybier
  • Karine Letailleur
  • Pierre Clarens
  • Aline Palomarès
  • Thomas Neviade
  • Morgane Boulais
  • Allan Menard
  • Sophie Warnet
  • Otmane Idrissi-Ghlimi
  • Radia Aouar
  • Gérard Simon
Laëtitia Devriendt
Laëtitia Devriendt Liste écologiste
OZ'ONS LE CHANGEMENT
  • Laëtitia Devriendt
  • Paul Badri
  • Christelle Pujo
  • Guillaume Proust
  • Monia Braham
  • Manuel Machado
  • Sonia Laurent
  • Jean-Paul Chonion
  • Isabelle Pitsch
  • Michel Calafato
  • Catherine Rousseaux
  • Thierry Clement
  • Tiffanie Calas
  • Eric Sicard
  • Diane Da Silveira
  • Bruce Henrionnet
  • Louise Guibert
  • Adrien Pairon
  • Méline Rivera
  • Maxence Lebrun
  • Nadège Berthault
  • Pascal Rose
  • Fatiha Borros
  • Sébastien Chauvin
  • Ludivine Bertolotti
  • Antonio Amaral
  • Sandrine Ponsot
  • Quentin Pujo
  • Estelle Gomes
  • Thomas Gallier
  • Janet Ott
  • Daniel Menetrier
  • Peggy Leroux
  • Christian Faivre
  • Aude Henrionnet
  • Didier Lebrun
  • Véronique Lalo

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Ozoir-la-Ferrière

Tête de listeListe Voix % des voix
Teddy ROBIN
Teddy ROBIN (Ballotage) RASSEMBLEMENT OZOIRIEN 		1 949 25,03%
Bruno WITTMAYER
Bruno WITTMAYER (Ballotage) Ensemble pour Ozoir 2026 		1 694 21,75%
Laëtitia DEVRIENDT
Laëtitia DEVRIENDT (Ballotage) OZ'ONS LE CHANGEMENT 		1 688 21,68%
Jean-Pierre BARIANT
Jean-Pierre BARIANT (Ballotage) OZOIR POUR TOUS 		1 181 15,17%
Cyril GHOZLAND
Cyril GHOZLAND UNEO un nouvel élan pour Ozoir 		678 8,71%
Christine FLECK
Christine FLECK Unis pour Ozoir 		597 7,67%
Participation au scrutin Ozoir-la-Ferrière
Taux de participation 53,01%
Taux d'abstention 46,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Nombre de votants 7 914

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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