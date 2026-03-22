Résultat de l'élection municipale 2026 à Ozoir-la-Ferrière : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ozoir-la-Ferrière [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Ozoir-la-Ferrière sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Ozoir-la-Ferrière.
L'actu des élections municipales 2026 à Ozoir-la-Ferrière
11:50 - Les résultats du premier tour de la municipale à Ozoir-la-Ferrière
Teddy Robin (Rassemblement National) a terminé en tête du premier round des élections municipales à Ozoir-la-Ferrière il y a une semaine, avec 25,03 % des suffrages exprimés. Ensuite, Bruno Wittmayer (Divers centre) a pris la position de dauphin avec 21,75 %. Le duel s'est avéré serré. Par ailleurs, avec 21,68 %, Laëtitia Devriendt, étiquetée Ecologiste, est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Jean-Pierre Bariant, avec la nuance Divers centre, a rassemblé 15,17 % des voix, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. À noter que pour ce premier tour à Ozoir-la-Ferrière, le vote a mobilisé 53,01 % des électeurs, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Ozoir-la-Ferrière
Le deuxième tour des élections municipales à Ozoir-la-Ferrière a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Bruno Wittmayer
Liste divers centre
Ensemble pour Ozoir 2026
|
|
Teddy Robin
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT OZOIRIEN
|
|
Jean-Pierre Bariant
Liste divers centre
OZOIR POUR TOUS
|
|
Laëtitia Devriendt
Liste écologiste
OZ'ONS LE CHANGEMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Ozoir-la-Ferrière
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Teddy ROBIN (Ballotage) RASSEMBLEMENT OZOIRIEN
|1 949
|25,03%
|Bruno WITTMAYER (Ballotage) Ensemble pour Ozoir 2026
|1 694
|21,75%
|Laëtitia DEVRIENDT (Ballotage) OZ'ONS LE CHANGEMENT
|1 688
|21,68%
|Jean-Pierre BARIANT (Ballotage) OZOIR POUR TOUS
|1 181
|15,17%
|Cyril GHOZLAND UNEO un nouvel élan pour Ozoir
|678
|8,71%
|Christine FLECK Unis pour Ozoir
|597
|7,67%
|Participation au scrutin
|Ozoir-la-Ferrière
|Taux de participation
|53,01%
|Taux d'abstention
|46,99%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,80%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,81%
|Nombre de votants
|7 914
Source : ministère de l’Intérieur
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