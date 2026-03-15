Résultat municipale 2026 à Ozoir-la-Ferrière (77330) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ozoir-la-Ferrière a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ozoir-la-Ferrière, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ozoir-la-Ferrière [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Teddy ROBIN
Teddy ROBIN RASSEMBLEMENT OZOIRIEN 		1 949 25,03%
Bruno WITTMAYER
Bruno WITTMAYER Ensemble pour Ozoir 2026 		1 694 21,75%
Laëtitia DEVRIENDT
Laëtitia DEVRIENDT OZ'ONS LE CHANGEMENT 		1 688 21,68%
Jean-Pierre BARIANT
Jean-Pierre BARIANT OZOIR POUR TOUS 		1 181 15,17%
Cyril GHOZLAND
Cyril GHOZLAND UNEO un nouvel élan pour Ozoir 		678 8,71%
Christine FLECK
Christine FLECK Unis pour Ozoir 		597 7,67%
Participation au scrutin Ozoir-la-Ferrière
Taux de participation 53,01%
Taux d'abstention 46,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Nombre de votants 7 914

Source : ministère de l’Intérieur

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