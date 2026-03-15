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19:21 - Ozoir-la-Ferrière : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la commune d'Ozoir-la-Ferrière, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,87% et une densité de population de 1346 hab/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 38 097 euros par an montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 9082 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 15,14% et d'une population étrangère de 12,69% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Ozoir-la-Ferrière mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,87% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Le vote RN lors des derniers scrutins à Ozoir-la-Ferrière Le Rassemblement national était resté en retrait lors des municipales à Ozoir-la-Ferrière en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 21,91% des votes lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 39,17% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 19,55% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Ozoir-la-Ferrière comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 32,61% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 35,13% pour le mouvement nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 34,58% le dimanche suivant et la victoire de Arnaud Bonnet.

16:58 - Les électeurs d'Ozoir-la-Ferrière peu mobilisés lors des scrutins Il y a six ans, le tour de chauffe du scrutin municipal à Ozoir-la-Ferrière avait été marqué par une abstention de 57,92 %, un score dans la norme (la participation se limitant à 42,08 %) alors que progressait le Covid. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été définie par une abstention à 26,02 % dans la ville (la participation grimpant à 73,98 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 53,71 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 36,96 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 57,55 % des inscrits. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une ville souvent détournée des bureaux de vote par rapport aux moyennes françaises. En ce jour d'élections municipales à Ozoir-la-Ferrière, cette réalité sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Ozoir-la-Ferrière classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution La situation politique d'Ozoir-la-Ferrière a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait une terre centriste-macroniste, elle s'est affichée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste. Pour le tour unique des européennes 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (32,61%). Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Manon Mourgeres (Rassemblement National) en tête du peloton avec 35,13% au premier tour, devant Hadrien Ghomi (Majorité présidentielle) avec 31,67%. Le second round n'a pas changé grand chose, Manon Mourgeres culminant à 34,58% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Ozoir-la-Ferrière : des résultats très instructifs lors des scrutins il y a 4 ans Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Ozoir-la-Ferrière portaient leur choix sur Hadrien Ghomi (Ensemble !) avec 30,53% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 53,21% des suffrages. Lors du premier tour de la présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Ozoir-la-Ferrière privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (29,56%), devançant ainsi Marine Le Pen qui obtenait 21,91%. Lors de la finale de l'élection à Ozoir-la-Ferrière, les électeurs accordaient 60,83% pour Emmanuel Macron, contre 39,17% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Ozoir-la-Ferrière s'affirme comme un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - La pression fiscale à Ozoir-la-Ferrière : une dynamique en baisse depuis 2020 Pour ce qui concerne les contributions locales à Ozoir-la-Ferrière, le produit fiscal par ménage s'est établi à 1 176 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 1 420 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est pourtant passé à 46,71 % en 2024 (contre 26,87 % en 2020). Une hausse souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 399 620 € de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 9 321 920 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 26,02 %. Cette disparition en fait désormais une ressource secondaire, ce qui justifie cette chute importante de recettes pour la commune.

11:59 - La liste "Horizon" grande gagnante des dernières élections municipales à Ozoir-la-Ferrière Les résultats des municipales il y a six ans à Ozoir-la-Ferrière se sont avérés très éclairants sur l'échiquier politique local. À l'occasion du premier vote, Jean-François Oneto (Les Républicains) a creusé l'écart avec 33,15% des suffrages. Derrière, Jean-Pierre Bariant (La République en marche) a rassemblé 22,50% des suffrages. Ce fossé saillant plaçait la première liste dans de bonnes dispositions. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Jean-François Oneto l'a finalement emporté avec 40,22% des suffrages, face à Jean-Pierre Bariant avec 2 291 votants (38,44%) et Bruno Wittmayer réunissant 1 271 votes (21,32%). L'élection s'est au final avérée bien plus disputée dans la dernière ligne droite, le numéro 2 réussissant à inverser la tendance grâce à des réserves de voix conséquentes. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Jean-Pierre Bariant a certes réalisé la meilleure progression en ajoutant 969 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Le candidat étiqueté Les Républicains a probablement tiré parti des voix des listes de droite.