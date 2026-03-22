Résultat de l'élection municipale 2026 à Ozouer-le-Voulgis : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Ozouer-le-Voulgis

Le deuxième tour des élections municipales à Ozouer-le-Voulgis a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Gauthier Bounichou
Gauthier Bounichou Divers
UN NOUVEL ÉLAN
  • Gauthier Bounichou
  • Cindy Verhaeghe
  • Denis Dupuy
  • Pauline Malandain
  • Antoine Gabory
  • Karine Manseur
  • Guillaume Klotz
  • Aurélie Got
  • Morgan Bernaert
  • Marie Carayon
  • Raphaël Deleu
  • Adélaïde Cornu
  • Quentin Cabanis
  • Martine Rolin
  • Frédéric Bierre
  • Gwenaëlle Tegelbeckers
  • Denis Alexandre Kyriacou
  • Cindy Isabelle Dubal
  • Julien Nefoussi
  • Patricia Rebelo Lino
  • Raphaël Beauchamps
Gérard Champin
Gérard Champin Divers
Union pour Ozouer-le-Voulgis
  • Gérard Champin
  • Maggie Gautron
  • Dominique Porte
  • Fabienne Barres
  • Franck Lucien Armougom
  • Opale Cornuet
  • Christophe Jean Louis Canivet
  • Valérie Lazaro
  • Marc Houot
  • Joëlle Rigalle
  • Frédéric Da Silva Jesus
  • Marie Françoise Roger
  • Hubert Billard
  • Anne de Saint Genois
  • Ernest Bansah
  • Cyndia Thevenin
  • Daniel Roger
  • Valérie Duchénoy
  • Stéphane Souvie-Lauyat
  • Brigitte Suchy
  • Lionel Edmond Desseree

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Ozouer-le-Voulgis

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard CHAMPIN
Gérard CHAMPIN (Ballotage) Union pour Ozouer-le-Voulgis 		421 50,00%
Gauthier BOUNICHOU
Gauthier BOUNICHOU (Ballotage) UN NOUVEL ÉLAN 		421 50,00%
Participation au scrutin Ozouer-le-Voulgis
Taux de participation 57,40%
Taux d'abstention 42,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 869

Source : ministère de l’Intérieur

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