Résultat de l'élection municipale 2026 à Ozouer-le-Voulgis : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ozouer-le-Voulgis [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Ozouer-le-Voulgis sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Ozouer-le-Voulgis.
L'actu des élections municipales 2026 à Ozouer-le-Voulgis
11:46 - Que retenir des premiers résultats des élections municipales 2026 à Ozouer-le-Voulgis ?
Pour le premier tour des élections municipales à Ozouer-le-Voulgis, c'est Gérard Champin qui a pris la tête avec 50,00 % des voix. Dans son sillage, Gauthier Bounichou s'est classé deuxième avec 50,00 %. Le duel s'est avéré serré. Du côté de la mobilisation à Ozouer-le-Voulgis, le rendez-vous électoral a mobilisé 57,40 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Ozouer-le-Voulgis
Le deuxième tour des élections municipales à Ozouer-le-Voulgis a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Gauthier Bounichou
Divers
UN NOUVEL ÉLAN
|
|
Gérard Champin
Divers
Union pour Ozouer-le-Voulgis
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Ozouer-le-Voulgis
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard CHAMPIN (Ballotage) Union pour Ozouer-le-Voulgis
|421
|50,00%
|Gauthier BOUNICHOU (Ballotage) UN NOUVEL ÉLAN
|421
|50,00%
|Participation au scrutin
|Ozouer-le-Voulgis
|Taux de participation
|57,40%
|Taux d'abstention
|42,60%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,19%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,92%
|Nombre de votants
|869
Source : ministère de l’Intérieur
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