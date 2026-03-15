Résultat municipale 2026 à Ozouer-le-Voulgis (77390) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ozouer-le-Voulgis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ozouer-le-Voulgis, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ozouer-le-Voulgis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard CHAMPIN
Gérard CHAMPIN Union pour Ozouer-le-Voulgis 		421 50,00%
Gauthier BOUNICHOU
Gauthier BOUNICHOU UN NOUVEL ÉLAN 		421 50,00%
Participation au scrutin Ozouer-le-Voulgis
Taux de participation 57,40%
Taux d'abstention 42,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 869

Source : ministère de l’Intérieur

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