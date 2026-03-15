Résultat municipale 2026 à Ozouer-le-Voulgis (77390) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ozouer-le-Voulgis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ozouer-le-Voulgis, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Ozouer-le-Voulgis [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard CHAMPIN Union pour Ozouer-le-Voulgis
|421
|50,00%
|Gauthier BOUNICHOU UN NOUVEL ÉLAN
|421
|50,00%
|Participation au scrutin
|Ozouer-le-Voulgis
|Taux de participation
|57,40%
|Taux d'abstention
|42,60%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,19%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,92%
|Nombre de votants
|869
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Ozouer-le-Voulgis [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales d'Ozouer-le-Voulgis en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Ozouer-le-Voulgis
19:20 - Ozouer-le-Voulgis aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux
Dans les rues d'Ozouer-le-Voulgis, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 2 002 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 140 entreprises, Ozouer-le-Voulgis permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une voiture (86,84%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 27,57% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 51,57% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 415,39 €, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. À Ozouer-le-Voulgis, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.
17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Ozouer-le-Voulgis
Le Rassemblement national était absent lors de la dernière municipale à Ozouer-le-Voulgis en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen obtenait 30,79% des voix lors du premier round, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron dans la commune avec 50,78% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 31,02% au parti lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Ozouer-le-Voulgis comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 47,10% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 47,94% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 59,23% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Céline Thiébault-Martinez.
16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Ozouer-le-Voulgis ?
En marge des élections municipales de 2026, la valeur de l'abstention pèsera fortement sur les résultats d'Ozouer-le-Voulgis. Aux municipales de 2020, l'abstention avait culminé à 66,25 % lors du premier round (une abstention plutôt forte). C'étaient 431 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés, la pandémie du coronavirus ayant fortement pesé sur l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 22,65 % des habitants en mesure de voter. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 45,22 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 29,09 % au premier tour, contre 54,08 % en 2022. Zoomer sur ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet de classer Ozouer-le-Voulgis comme une ville marquée par l'abstention.
15:59 - Les élections d'il y a deux ans : quels résultats à Ozouer-le-Voulgis ?
Lors des élections européennes, le résultat à Ozouer-le-Voulgis s'était cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (47,10%), devant Raphaël Glucksmann (10,17%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (9,14%). Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants d'Ozouer-le-Voulgis soutenaient en priorité Morgann Vanacker (Rassemblement National) avec 47,94% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Morgann Vanacker culminant à 59,23% des voix dans la commune. Une confirmation limpide des résultats des élections deux ans plus tôt en somme.
14:57 - Ozouer-le-Voulgis : retour sur les scores marquants de la présidentielle et des législatives 2022
Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Ozouer-le-Voulgis portaient leur choix sur Morgann Vanacker (RN) avec 31,02% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Michèle Peyron (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 54,43% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Ozouer-le-Voulgis quelques semaines plus tôt était marquée par la domination de Marine Le Pen avec 30,79% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 23,07%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,78% pour Marine Le Pen, contre 49,22% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une commune acquise au camp nationaliste.
12:58 - Tendance majeure avant les municipales 2026 : des impôts en hausse à Ozouer-le-Voulgis
Côté fiscalité d'Ozouer-le-Voulgis, le montant moyen payé par foyer fiscal a représenté 905 € en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 784 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais 46,53 % en 2024 (contre 18,19 % en 2020). La moyenne en France, approchant les 40 % et en progression de 1,2 point depuis 2020, constitue un repère utile. Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 36 460 € en 2024. Un montant loin des 467 640 € engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 25,36 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources.
11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Ozouer-le-Voulgis ?
À Ozouer-le-Voulgis, lors des municipales de 2020, les résultats ont fourni un panorama précis des dynamiques politiques locales. Unique liste en présence, 'Ensemble ozouer avance' menée par Nicolas Guillen a naturellement rassemblé 368 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Faute de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Ozouer-le-Voulgis, cette géographie électorale offre une matrice bien particulière que certains voudront peut-être dépasser. Cette année, l'attention se portera sur la capacité d'une alternative à émerger. Un indice est probablement à chercher dans la liste des candidats publiée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous).
09:57 - Municipales à Ozouer-le-Voulgis : les horaires du bureau de vote
Ce dimanche 15 mars 2026, les électeurs d'Ozouer-le-Voulgis sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les six prochaines années. Pour rappel, les dernières municipales ont débuté en mars 2020, au coeur de la pandémie de covid. La liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche est disponible ci-dessous. Afin de faire leur devoir électoral, les électeurs de la ville ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture du bureau de vote d'Ozouer-le-Voulgis. Cette page affichera les résultats à Ozouer-le-Voulgis à partir de 20h.
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