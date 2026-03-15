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19:20 - Ozouer-le-Voulgis aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues d'Ozouer-le-Voulgis, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 2 002 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 140 entreprises, Ozouer-le-Voulgis permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une voiture (86,84%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 27,57% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 51,57% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 415,39 €, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. À Ozouer-le-Voulgis, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Ozouer-le-Voulgis Le Rassemblement national était absent lors de la dernière municipale à Ozouer-le-Voulgis en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen obtenait 30,79% des voix lors du premier round, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron dans la commune avec 50,78% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 31,02% au parti lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Ozouer-le-Voulgis comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 47,10% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 47,94% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 59,23% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Céline Thiébault-Martinez.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Ozouer-le-Voulgis ? En marge des élections municipales de 2026, la valeur de l'abstention pèsera fortement sur les résultats d'Ozouer-le-Voulgis. Aux municipales de 2020, l'abstention avait culminé à 66,25 % lors du premier round (une abstention plutôt forte). C'étaient 431 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés, la pandémie du coronavirus ayant fortement pesé sur l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 22,65 % des habitants en mesure de voter. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 45,22 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 29,09 % au premier tour, contre 54,08 % en 2022. Zoomer sur ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet de classer Ozouer-le-Voulgis comme une ville marquée par l'abstention.

15:59 - Les élections d'il y a deux ans : quels résultats à Ozouer-le-Voulgis ? Lors des élections européennes, le résultat à Ozouer-le-Voulgis s'était cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (47,10%), devant Raphaël Glucksmann (10,17%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (9,14%). Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants d'Ozouer-le-Voulgis soutenaient en priorité Morgann Vanacker (Rassemblement National) avec 47,94% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Morgann Vanacker culminant à 59,23% des voix dans la commune. Une confirmation limpide des résultats des élections deux ans plus tôt en somme.

14:57 - Ozouer-le-Voulgis : retour sur les scores marquants de la présidentielle et des législatives 2022 Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Ozouer-le-Voulgis portaient leur choix sur Morgann Vanacker (RN) avec 31,02% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Michèle Peyron (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 54,43% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Ozouer-le-Voulgis quelques semaines plus tôt était marquée par la domination de Marine Le Pen avec 30,79% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 23,07%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,78% pour Marine Le Pen, contre 49,22% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Tendance majeure avant les municipales 2026 : des impôts en hausse à Ozouer-le-Voulgis Côté fiscalité d'Ozouer-le-Voulgis, le montant moyen payé par foyer fiscal a représenté 905 € en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 784 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais 46,53 % en 2024 (contre 18,19 % en 2020). La moyenne en France, approchant les 40 % et en progression de 1,2 point depuis 2020, constitue un repère utile. Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 36 460 € en 2024. Un montant loin des 467 640 € engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 25,36 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Ozouer-le-Voulgis ? À Ozouer-le-Voulgis, lors des municipales de 2020, les résultats ont fourni un panorama précis des dynamiques politiques locales. Unique liste en présence, 'Ensemble ozouer avance' menée par Nicolas Guillen a naturellement rassemblé 368 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Faute de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Ozouer-le-Voulgis, cette géographie électorale offre une matrice bien particulière que certains voudront peut-être dépasser. Cette année, l'attention se portera sur la capacité d'une alternative à émerger. Un indice est probablement à chercher dans la liste des candidats publiée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous).