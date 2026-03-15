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19:17 - Pabu : élections municipales et dynamiques démographiques Dans les rues de Pabu, les élections s'achèvent. Avec ses 2 769 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Avec 124 entreprises, Pabu permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 14,73% des résidents sont des enfants, et 17,12% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 34,25% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 303 euros/mois, la ville aspire à un avenir prospère. Pabu manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en évolution.

17:57 - Les derniers résultats du vote RN à Pabu Le mouvement lepéniste n'était pas représenté lors de la dernière bataille municipale à Pabu il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la ville. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen obtenait 18,16% des voix lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 29,56% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 12,56% au représentant du parti au tour 1. Un score insuffisant, à Pabu comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 25,64% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 26,95% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 39,23% lors du vote final.

16:58 - Quels niveaux de participation à Pabu aux dernières élections ? Lors des municipales de 2020, la participation à Pabu s'était élevée à 55,96 % à la fin du premier tour (un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays), représentant 1 127 votants, la pandémie du Covid-19 ayant créé un contexte défavorable pour l'événement. La course à l'Élysée en 2022 avait toutefois suscité un fort engouement, avec 80,86 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 19,14 %). En 2022, les législatives affichaient pour leur part une participation de 60,51 % (47,51 % dans le pays), avant de bondir à 76,65 % 24 mois plus tard. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient concentré 62,91 % des électeurs (soit environ 1 282 votants). Décortiquer ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet d'identifier Pabu comme une commune soucieuse de voter par rapport au reste de la France. L'envie d'aller voter des électeurs de Pabu constituera en définitive une clé pour cette élection municipale 2026.

15:59 - Qui a gagné les européennes et législatives en 2024 à Pabu ? La physionomie politique de Pabu a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme une terre centriste-macroniste, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un paysage politique fragmenté. Lors des européennes, le résultat à Pabu s'était en effet cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (25,64%), à la première place devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (20,10%) et Valérie Hayer (18,49%). Cyril Jobic (Majorité présidentielle) avait ensuite performé au premier tour des élections des députés à Pabu quelques semaines plus tard avec 37,48%. Murielle Lepvraud (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 32,31%. Au second tour, c'est en revanche Murielle Lepvraud (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 60,77% des suffrages exprimés.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la municipalité de Pabu s'était clairement ancrée à le centre Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Pabu choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 33,56% des voix, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 22,06%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 70,44% pour Emmanuel Macron, contre 29,56% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Pabu plébiscitaient Yannick Kerlogot (Ensemble !) avec 34,44% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Yannick Kerlogot virant de nouveau en tête avec 52,54% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Pabu comme une place forte du courant central.

12:58 - À Pabu, une fiscalité stable qui pèsera sur l'issue du scrutin Si on se penche sur la fiscalité de Pabu, le taux de la taxe d'habitation est passé à 16,30 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville 64 830 € la même année, contre 585 960 € engrangés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Pabu est passé à 39,55 % en 2024 (contre 20,02 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Pabu a représenté environ 747 euros en 2024 (contre 682 € en 2020).

11:59 - Un résultat très clair aux élections municipales de 2020 à Pabu À l'occasion des élections municipales de 2020 à Pabu, les résultats ont livré un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Dès le dimanche du premier tour, Pierre Salliou a surclassé la concurrence en rassemblant 60,36% des bulletins. Deuxième, Guillaume Louis a capté 432 voix (39,63%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Pierre Salliou a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Pabu, cette dynamique a forcément dicté les stratégies des différents camps. Cette victoire retentissante met les forces d'opposition face à un défi immense ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.