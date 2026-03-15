Résultat municipale 2026 à Pabu (22200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pabu a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pabu, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pabu [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume LOUIS
Guillaume LOUIS (18 élus) Un nouveau souffle pour Pabu 		742 50,31%
  • Guillaume LOUIS
  • Catherine ANDRE
  • Olivier ALLO
  • Cinderella MARCHAND
  • Claude RONGIER
  • Catherine CORNIC
  • Denis GOURRET
  • Mélanie VERGNIAUD
  • Rémi LESCURE
  • Antinéa FAMEL
  • Philippe TOURBOT
  • Coralie PIN
  • Charles-Edouard LYNCH
  • Jennifer FLEUROT
  • Karim CHIKH
  • Christine BECHET
  • Patrice BOGAS
  • Pascale ROBERT
Bernard HENRY
Bernard HENRY (5 élus) S'INVESTIR POUR LE PRESENT ET L'AVENIR 		733 49,69%
  • Bernard HENRY
  • Jamila KARROUMI
  • Jean-Yves DEREAT
  • Denise THOMAS
  • Philippe HELARY
Participation au scrutin Pabu
Taux de participation 69,90%
Taux d'abstention 30,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,11%
Nombre de votants 1 519

Source : ministère de l’Intérieur

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