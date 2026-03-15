Résultat de l'élection municipale 2026 à Pacé : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pacé

Tête de listeListe
Philippe Rouault
Philippe Rouault Liste divers centre
Agir Ensemble pour Pacé
  • Philippe Rouault
  • Anne Marie Quéméner
  • Alain Chaize
  • Amélie Robin
  • Pascal Philoux
  • Murielle Menu
  • Jérôme Marquet
  • Agathe Bangor
  • Mikaël Rault
  • Rachel Yana
  • Philippe Moriceau
  • Camille Lefeuvre
  • Adrien Gautier
  • Gwenaëlle Dauthuille
  • Philippe Lecuppre
  • Anna Foesser
  • Pierrick Duplessix
  • Audrey Galli
  • Guillaume Billouin
  • Gwladys Hulot
  • Cédric Chaillou
  • Armelle Abravanel
  • Christian Stadler
  • Séverine Danielou
  • Michel Dartois
  • Maryline Giboire
  • Michel Yché
  • Anne Brice
  • David Rondeau
  • Florence Pressard
  • Guillaume Millau
  • Soizic Borius
  • Nicolas Limou
  • Virginie Pasquier
  • Emmanuel Lachat
Hervé Depouez
Hervé Depouez Liste divers droite
PACÉ ENSEMBLE 2026
  • Hervé Depouez
  • Régine Le Marchand
  • Bertrand Bouffort
  • Karine Boisnard
  • Samuel Baury
  • Nathalie Lefebvre Bertin
  • Thomas Chardigny
  • Josette Le Gall
  • Michel Garnier
  • Véronique Paimparay-Kany
  • Cyprien Babou
  • Christine Brosseron
  • Mustapha Mokhtari
  • Mathilde Charlès
  • Cédric Bailly
  • Zlatka Herceg-Galesne
  • Éric Guilllemet
  • Véronique d'Herouville
  • Gildas Perrudin
  • Carine Ysope
  • Jérôme Baudy
  • Charlotte Brendel
  • Sylvain André
  • Esther Montesinos
  • Julien Le Marchand
  • Léa Noblet
  • François Almange
  • Kristell Mathieux
  • Damien d'Hollander
  • Karella Lemée
  • Maxime Rescan
  • Vanessa Brion
  • Hugues Puyau
  • Valérie Lochou-Regnard
  • Jean-Yves Trubert
Arthur Jumaucourt
Arthur Jumaucourt Liste d'union à gauche
Pacé à gauche
  • Arthur Jumaucourt
  • Catherine Charrier
  • Gil Desmoulin
  • Licia Abou Saleh
  • Loïc Michel
  • Françoise Faucheux
  • Jean Peuzin
  • Raymonde Sechet
  • Alain Le Bras
  • Julia Lerat
  • Cédric Dufour
  • Annick Hélias
  • Théo Desmoulin
  • Maryline Clare
  • Bernard Le Mehaute
  • Caroline Gautier
  • Frédéric Peslier
  • Yvette Bonjean
  • Cédric Loritte
  • Claudie Olivier
  • Jacques Piel
  • Fabienne Duchemin
  • Guillaume Lucet
  • Houda Laadhari
  • Marc Vautier
  • Isabelle Pascal-Aubert
  • Didier Rieu
  • Catherine Martin-Outerovitch
  • Pascal Piveteau
  • Jocelyne Melin
  • Paul Bader
  • Catherine Le Roy-Tirel
  • Tanguy Meriau
  • Catherine Sinquin
  • Gilles Marechal

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé Depouez
Hervé Depouez (27 élus) Pacé ensemble 		2 406 59,24%
  • Hervé Depouez
  • Josette Le Gall
  • Philippe Rouault
  • Nathalie Lefebvre-Bertin
  • Bertrand Bouffort
  • Florence Cabanis
  • Michel Garnier
  • Karine Boisnard
  • Jacques Aubert
  • Anne-Kristell Levené
  • Alain Chaize
  • Zlatka Herceg-Galesne
  • Mustapha Mokhtari
  • Anne Brice
  • Jean-Yves Trubert
  • Véronique Paimparay-Kany
  • Pascal Philoux
  • Catherine Massart
  • Cyprien Babou
  • Christine Khan
  • Maxime Pichon
  • Séverine Danielou
  • Ludovic Corvol
  • Valérie Lochou-Regnard
  • Philippe Paugam
  • Dominique Gougeon
  • Julien Le Marchand
Ingrid Simonessa
Ingrid Simonessa (6 élus) En action pour pacé 		1 655 40,75%
  • Ingrid Simonessa
  • Johann Caillard
  • Sophie Bataille
  • Loïc Le Fur
  • Sandrine Confino
  • Guillaume Lucet
Participation au scrutin Pacé
Taux de participation 49,28%
Taux d'abstention 50,72%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 164

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Paul Kerdraon
Paul Kerdraon (28 élus) Pacé-ensemble 		3 406 68,50%
  • Paul Kerdraon
  • Agnès Danset
  • Philippe Rouault
  • Florence Cabanis
  • Hervé Depouez
  • Gaëlle Guerin
  • Jacques Aubert
  • Josette Le Gall
  • Michel Garnier
  • Annie Sauvee
  • Alain Chaize
  • Edwige Coumau-Puyau
  • Jean-Paul Lefeuvre
  • Nathalie Lefebvre-Bertin
  • Bertrand Bouffort
  • Régine Le Marchand
  • Jacques Folschweiller
  • Delphine Maugeais
  • Mustapha Mokhtari
  • Claudia Le Meliner
  • Jean-Christian Saucet
  • Zlatka Herceg-Galesne
  • Pierrick Duplessix
  • Séverine Danielou
  • Sylvain Caro
  • Constance Deramond
  • Cyprien Babou
  • Isabelle Renard
Gil Desmoulin
Gil Desmoulin (5 élus) Pacé, une ambition partagée 		1 566 31,49%
  • Gil Desmoulin
  • Annick Hélias
  • Loïc Le Fur
  • Nelly Beteille
  • Bernard Le Méhauté
Participation au scrutin Pacé
Taux de participation 67,53%
Taux d'abstention 32,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,03%
Nombre de votants 5 181

Villes voisines de Pacé

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