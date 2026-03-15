Résultat de l'élection municipale 2026 à Pacé : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Pacé [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Pacé sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pacé.
L'actu des élections municipales 2026 à Pacé
13:09 - Retour sur les résultats de l'élection municipale de 2020 à Pacé
Se pencher sur les résultats des dernières élections municipales à Pacé peut être éclairant. Au terme du premier tour à l'époque, Hervé Depouez (Divers droite) a devancé l'ensemble de ses concurrents en recueillant 59,24% des voix. Deuxième, Ingrid Simonessa (Divers) a recueilli 1 655 suffrages en sa faveur (40,75%). Cette victoire sans appel a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Pacé, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour le camp adverse au vu de cette victoire retentissante, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Pacé ?
Les 11 bureaux de vote de la ville de Pacé seront accessibles de 8 h à 18 h pour recevoir les électeurs. Ce dimanche 15 mars 2026, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour déterminer qui va diriger leur commune pour les 6 prochaines années. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise du covid. La liste des candidats aux municipales 2026 à Pacé est affichée plus bas. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pacé
|Tête de listeListe
|
Philippe Rouault
Liste divers centre
Agir Ensemble pour Pacé
|
|
Hervé Depouez
Liste divers droite
PACÉ ENSEMBLE 2026
|
|
Arthur Jumaucourt
Liste d'union à gauche
Pacé à gauche
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé Depouez (27 élus) Pacé ensemble
|2 406
|59,24%
|
|Ingrid Simonessa (6 élus) En action pour pacé
|1 655
|40,75%
|
|Participation au scrutin
|Pacé
|Taux de participation
|49,28%
|Taux d'abstention
|50,72%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 164
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Paul Kerdraon (28 élus) Pacé-ensemble
|3 406
|68,50%
|
|Gil Desmoulin (5 élus) Pacé, une ambition partagée
|1 566
|31,49%
|
|Participation au scrutin
|Pacé
|Taux de participation
|67,53%
|Taux d'abstention
|32,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,03%
|Nombre de votants
|5 181
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