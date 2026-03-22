Résultat de l'élection municipale 2026 à Pacé : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pacé [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Pacé sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pacé.
L'actu des élections municipales 2026 à Pacé
11:48 - Qui est en tête à Pacé avant le 2e tour de cette municipale ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Pacé dimanche dernier, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 38,78 %. C'est Hervé Depouez (Divers droite) qui a terminé premier en récoltant 44,68 % des bulletins valides. Derrière, Philippe Rouault (Divers centre) a pris la position de dauphin avec 35,56 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. La première place, déjà obtenue il y a six ans, a été maintenue pour Hervé Depouez, mais il a subi néanmoins un fort recul de 14 points comparé à 2020. Pour compléter ce tableau, avec 19,76 %, Arthur Jumaucourt (Union de la gauche) s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pacé
Le deuxième tour des élections municipales à Pacé a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Philippe Rouault
Liste divers centre
Agir Ensemble pour Pacé
|
|
Hervé Depouez
Liste divers droite
PACÉ ENSEMBLE 2026
|
|
Arthur Jumaucourt
Liste d'union à gauche
Pacé à gauche
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pacé
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé DEPOUEZ (Ballotage) PACÉ ENSEMBLE 2026
|2 430
|44,68%
|Philippe ROUAULT (Ballotage) Agir Ensemble pour Pacé
|1 934
|35,56%
|Arthur JUMAUCOURT (Ballotage) Pacé à gauche
|1 075
|19,76%
|Participation au scrutin
|Pacé
|Taux de participation
|61,22%
|Taux d'abstention
|38,78%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,83%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,58%
|Nombre de votants
|5 517
Source : ministère de l’Intérieur
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