Résultat de l'élection municipale 2026 à Pacé : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pacé

Le deuxième tour des élections municipales à Pacé a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Philippe Rouault
Philippe Rouault Liste divers centre
Agir Ensemble pour Pacé
  • Philippe Rouault
  • Anne Marie Quéméner
  • Alain Chaize
  • Amélie Robin
  • Pascal Philoux
  • Murielle Menu
  • Jérôme Marquet
  • Agathe Bangor
  • Mikaël Rault
  • Rachel Yana
  • Philippe Moriceau
  • Camille Lefeuvre
  • Adrien Gautier
  • Gwenaëlle Dauthuille
  • Philippe Lecuppre
  • Anna Foesser
  • Pierrick Duplessix
  • Audrey Galli
  • Guillaume Billouin
  • Gwladys Hulot
  • Cédric Chaillou
  • Armelle Abravanel
  • Christian Stadler
  • Séverine Danielou
  • Michel Dartois
  • Maryline Giboire
  • Michel Yché
  • Anne Brice
  • David Rondeau
  • Florence Pressard
  • Guillaume Millau
  • Soizic Borius
  • Nicolas Limou
  • Virginie Pasquier
  • Emmanuel Lachat
Hervé Depouez
Hervé Depouez Liste divers droite
PACÉ ENSEMBLE 2026
  • Hervé Depouez
  • Régine Le Marchand
  • Bertrand Bouffort
  • Karine Boisnard
  • Samuel Baury
  • Nathalie Lefebvre Bertin
  • Thomas Chardigny
  • Josette Le Gall
  • Michel Garnier
  • Véronique Paimparay-Kany
  • Cyprien Babou
  • Christine Brosseron
  • Mustapha Mokhtari
  • Mathilde Charlès
  • Cédric Bailly
  • Zlatka Herceg-Galesne
  • Éric Guilllemet
  • Véronique d'Herouville
  • Gildas Perrudin
  • Carine Ysope
  • Jérôme Baudy
  • Charlotte Brendel
  • Sylvain André
  • Esther Montesinos
  • Julien Le Marchand
  • Léa Noblet
  • François Almange
  • Kristell Mathieux
  • Damien d'Hollander
  • Karella Lemée
  • Maxime Rescan
  • Vanessa Brion
  • Hugues Puyau
  • Valérie Lochou-Regnard
  • Jean-Yves Trubert
Arthur Jumaucourt
Arthur Jumaucourt Liste d'union à gauche
Pacé à gauche
  • Arthur Jumaucourt
  • Catherine Charrier
  • Gil Desmoulin
  • Licia Abou Saleh
  • Loïc Michel
  • Françoise Faucheux
  • Jean Peuzin
  • Raymonde Sechet
  • Alain Le Bras
  • Julia Lerat
  • Cédric Dufour
  • Annick Hélias
  • Théo Desmoulin
  • Maryline Clare
  • Bernard Le Mehaute
  • Caroline Gautier
  • Frédéric Peslier
  • Yvette Bonjean
  • Cédric Loritte
  • Claudie Olivier
  • Jacques Piel
  • Fabienne Duchemin
  • Guillaume Lucet
  • Houda Laadhari
  • Marc Vautier
  • Isabelle Pascal-Aubert
  • Didier Rieu
  • Catherine Martin-Outerovitch
  • Pascal Piveteau
  • Jocelyne Melin
  • Paul Bader
  • Catherine Le Roy-Tirel
  • Tanguy Meriau
  • Catherine Sinquin
  • Gilles Marechal

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pacé

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé DEPOUEZ
Hervé DEPOUEZ (Ballotage) PACÉ ENSEMBLE 2026 		2 430 44,68%
Philippe ROUAULT
Philippe ROUAULT (Ballotage) Agir Ensemble pour Pacé 		1 934 35,56%
Arthur JUMAUCOURT
Arthur JUMAUCOURT (Ballotage) Pacé à gauche 		1 075 19,76%
Participation au scrutin Pacé
Taux de participation 61,22%
Taux d'abstention 38,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 5 517

Source : ministère de l’Intérieur

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