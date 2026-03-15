En direct

19:21 - Comment la composition démographique de Pacé façonne les résultats électoraux ? En marge des élections municipales, Pacé regorge de diversité et d'activités. Avec ses 30,72% de cadres pour 11 815 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 1 065 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 166 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (88,89%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Avec 409 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 5,26%, Pacé est un exemple de pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,98%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3 109 € par mois. À Pacé, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

17:57 - Avant les municipales, l'avancée du Rassemblement national à Pacé Le parti nationaliste restait loin du groupe de tête lors des élections locales à Pacé en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 10,04% des votes lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 17,56% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 7,96% au ticket lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Pacé comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 15,82% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 17,61% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 16,96% lors du vote définitif.

16:58 - À quel niveau se situe la participation à Pacé ? En ce jour de municipales 2026 à Pacé, l'absence ou non d'électeurs sera particulièrement scrutée. Lors des municipales de 2020, l'abstention était allée jusqu'à 50,72 % lors du premier tour (proche des 55,3 % observés au niveau national) alors que le rendez-vous se tenait en pleine épidémie de Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été définie par une abstention à 17,50 % dans la ville (contre 82,50 % de participation). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 42,76 % en 2022 à seulement 21,47 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 37,02 % (contre 48,51 % en France). Cet instantané des scrutins depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une commune où l'abstention est contenue.

15:59 - Qui a remporté les scrutins il y a deux ans à Pacé ? Charlotte Faillé (Majorité présidentielle) avait remporté au premier tour des élections des députés à Pacé au printemps 2024 avec 43,54%. Claudia Rouaux (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 34,30%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Charlotte Faillé culminant à 45,10% des votes localement. Les élections européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée à Pacé avaient cette fois vu s'imposer l'équipe de Valérie Hayer (23,98%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 22,09% des votes. Cette analyse des scrutins de 2024 a donc confirmé que Pacé demeurait à l'époque une terre marquée par le macronisme, dans la lignée de 2022.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune de Pacé s'était résolument ancrée à le centre-droit La synthèse des votes de 2022 dépeint Pacé comme une place forte du courant central. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Pacé plaçait en effet Emmanuel Macron devant avec 44,50% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 18,37%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 82,44% pour Emmanuel Macron, contre 17,56% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Pacé soutenaient en priorité Christophe Martins (Ensemble !) avec 43,64% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Christophe Martins virant de nouveau en tête avec 61,93% des voix.

12:58 - De quelle façon a évolué la fiscalité à Pacé avant les municipales ? À Pacé, sur le plan de la fiscalité locale, la recette fiscale par foyer s'est établie à 1 090 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 953 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais environ 37,09 % en 2024 (contre près de 17,19 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 71 000 euros de recettes en 2024, loin des quelque 3,11786 millions d'euros perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 16,36 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection municipale de 2020 à Pacé Se pencher sur les résultats des dernières élections municipales à Pacé peut être éclairant. Au terme du premier tour à l'époque, Hervé Depouez (Divers droite) a devancé l'ensemble de ses concurrents en recueillant 59,24% des voix. Deuxième, Ingrid Simonessa (Divers) a recueilli 1 655 suffrages en sa faveur (40,75%). Cette victoire sans appel a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Pacé, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour le camp adverse au vu de cette victoire retentissante, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.