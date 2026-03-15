Résultat municipale 2026 à Pacé (35740) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pacé a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pacé, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pacé [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé DEPOUEZ
Hervé DEPOUEZ PACÉ ENSEMBLE 2026 		2 430 44,68%
Philippe ROUAULT
Philippe ROUAULT Agir Ensemble pour Pacé 		1 934 35,56%
Arthur JUMAUCOURT
Arthur JUMAUCOURT Pacé à gauche 		1 075 19,76%
Participation au scrutin Pacé
Taux de participation 61,22%
Taux d'abstention 38,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 5 517

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes d'Ille-et-Vilaine ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Ille-et-Vilaine. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Pacé

En savoir plus sur Pacé