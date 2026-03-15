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19:17 - Analyse démographique et économique des municipales à Paillet Devant le bureau de vote de Paillet, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 1 192 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 93 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans le village, 31% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 29,69% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, dont 14,57% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 45,05% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 928,79 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Ainsi, à Paillet, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Ce que disent les résultats sur le vote RN à Paillet Le parti à la flamme n'était pas officiellement en lice à la dernière campagne municipale à Paillet il y a six ans, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 25,82% des suffrages lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 48,29% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 22,54% au ticket lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Paillet comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 29,01% aux élections européennes. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 37,21% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 44,56% lors du vote définitif.

16:58 - À Paillet, la participation s'annonce forte aux municipales Six ans avant l'élection de ce dimanche à Paillet, le tour de chauffe du scrutin municipal avait vu 65,51 % des électeurs se déplacer aux bureaux de votes dans la commune, un niveau exceptionnel face aux 44,7 % de la moyenne nationale (l'abstention avait donc culminé à 34,49 %) alors que de nombreux électeurs avaient préféré ne pas se déplacer à cause de la pandémie du Covid-19. Le scrutin municipal demeure en effet, avec la présidentielle, celui où les citoyens se manifestent le plus, les figures de l'édile et du président occupant une place centrale. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 712 personnes qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 84,36 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 57,11 % des électeurs (soit environ 493 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 71,48 %, bien au-delà des 54,77 % enregistrés en 2022. En prenant du recul, les données esquissent à l'arrivée une localité fortement mobilisée aux urnes. Pour ces municipales, cette particularité à Paillet sera quoi qu'il en soit fondamentale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Que retenir pour 2024 à Paillet ? Les scrutins législatifs de juin 2024, plaçaient Mathilde Feld (Union de la gauche) en pole position avec 38,54% au premier tour, devant Rémy Berthonneau (Rassemblement National) avec 37,21%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Mathilde Feld culminant à 55,44% des suffrages exprimés dans la localité. Les élections européennes précédemment à Paillet avaient cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (29,01%), avec derrière elle Manon Aubry qui s'était arrogée 15,43% des voix. La physionomie politique de Paillet a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait une terre clairement de gauche, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre sans déterminisme électoral.

14:57 - Quels furent les résultats municipaux de Paillet il y a 4 ans ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Paillet plaçait Jean-Luc Mélenchon devant avec 29,96% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 25,82%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,71% pour Emmanuel Macron, contre 48,29% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Paillet soutenaient en priorité Mathilde Feld (Nupes) avec 36,11% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,56%. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Paillet une commune très ancrée à gauche.

12:58 - La fiscalité locale, enjeu de campagne à Paillet ? Alors que les taxes locales à Paillet ont été préservés sur la période 2020-2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 16,63 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 11 290 €. Un apport qui est loin des 213 610 € récoltés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Paillet atteint désormais un peu moins de 38,84 % en 2024 (contre 21,38 % en 2020). Rappelons que la moyenne nationale se situe à près de 40 %. Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Paillet a atteint environ 579 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 585 € quatre ans auparavant.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Paillet ? À Paillet, à l'occasion des élections municipales il y a six ans, les résultats ont offert un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Dès le premier tour à l'époque, Jérôme Gauthier a devancé tous ses rivaux en totalisant 54,36% des voix. Sur la seconde marche, Jean-Louis Marais a engrangé 45,63% des votes. Cette victoire au premier tour a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Paillet, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Ce succès éclatant met le camp adverse face à un défi considérable ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.