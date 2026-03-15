Résultat municipale 2026 à Paillet (33550) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Paillet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Paillet, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Paillet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabienne HURMIC
Fabienne HURMIC Ensemble, construisons demain 		247 42,22%
Dominique CASTET
Dominique CASTET Paillet un élan collectif 		192 32,82%
Serge ARNAUD
Serge ARNAUD Paillet un souffle nouveau 		146 24,96%
Participation au scrutin Paillet
Taux de participation 69,60%
Taux d'abstention 30,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,33%
Nombre de votants 609

Source : ministère de l’Intérieur

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