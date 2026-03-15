Résultat municipale 2026 à Paimbœuf (44560) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Paimbœuf a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Paimbœuf, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Paimbœuf [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Raymond CHARBONNIER
Raymond CHARBONNIER (18 élus) Paimbœuf à pleines voiles 		624 52,48%
  • Raymond CHARBONNIER
  • Mélaine TANGUY-HARDY
  • Jérôme LEROY
  • Annie BRIEND
  • Hervé GUIGO
  • Amandine DEMAILLY
  • Jérôme ELIN
  • Christiane TOUCANNE
  • François GOOR
  • Anne LUCAS
  • Michel JULLIEN
  • Vanessa LORMEAU
  • Jean-Philippe JARRION
  • Virginie CHAMPAGNE
  • Kévin COURRIOL
  • Monique AERTGEERTS
  • Eric BILY
  • Véronique FOURAGE
Bruno POTIER
Bruno POTIER (5 élus) UNE NOUVELLE VAGUE POUR PAIMBOEUF 		565 47,52%
  • Bruno POTIER
  • Marie-Jose MEUNIER
  • Teddy LAMANT
  • Deborah SOISSON
  • Jean-Sebastien CHATEAU
Participation au scrutin Paimbœuf
Taux de participation 56,92%
Taux d'abstention 43,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Nombre de votants 1 221

Source : ministère de l’Intérieur

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