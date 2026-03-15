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19:18 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Paimbœuf Comment les habitants de Paimbœuf peuvent-ils impacter le résultat des élections municipales ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 11,97%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (58,08%) souligne l'importance des thématiques de logement et d'urbanisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (74,30%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 1303 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (18,78%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,27%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Paimbœuf mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 22,31% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Ce que montrent les résultats sur le vote RN à Paimbœuf Le parti à la flamme n'avait pas concouru lors de la dernière campagne municipale à Paimbœuf il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la localité. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 21,14% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 42,92% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 15,69% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Paimbœuf comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 30,11% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 34,33% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 41,34% le dimanche suivant.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Paimbœuf aux dernières élections ? La mobilisation de l'électorat de Paimbœuf sera, à la fin de la journée, un gros enjeu pour cette municipale 2026. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent que 895 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 45,52 %, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux, en pleine pandémie à l'époque. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois fédéré 75,55 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). Le taux de votants aux élections législatives a évolué quant à lui de 50,35 % au premier tour en 2022 à 62,95 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 49,30 % (51,49 % au national). Décortiquer ces variations lors des dernières élections permet in fine d'identifier Paimbœuf comme une zone assez peu mobilisée par rapport au reste de la France.

15:59 - Il y a deux ans, Paimbœuf avait opté pour la droite Bastian Maldiney (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des élections des députés à Paimbœuf au printemps 2024 avec 34,33%. Hélène Macon (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 32,44%. Mais c'est pourtant Jean-Michel Brard (Divers droite) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 58,66% des suffrages exprimés. Le scrutin des Européennes en amont à Paimbœuf avait cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (30,11%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 17,42% des suffrages. La préférence des électeurs de Paimbœuf a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme une ville politiquement partagée, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune de Paimbœuf était indéchiffrable sur l'échiquier politique Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Paimbœuf soutenaient en priorité Hélène Macon (Nupes) avec 36,13% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,47% des suffrages. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques semaines auparavant, les citoyens de Paimbœuf privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (25,51%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 25,44%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 57,08% pour Emmanuel Macron, contre 42,92% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une ville politiquement partagée.

12:58 - Élections municipales à Paimbœuf : des impôts en baisse au cœur de la campagne À Paimbœuf, où la fiscalité locale a diminué depuis la dernière élection municipale, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 27,15 % en 2024 (relevé le plus récent), ce qui représente un montant de 81 280 € la même année. Une recette bien loin des quelque 789 000 euros enregistrés en 2020. Cette imposition, abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Paimbœuf est passé à 43,75 % en 2024 (contre 28,75 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Paimbœuf a représenté 636 euros en 2024 contre 804 euros en début de mandat.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Paimbœuf ? À Paimbœuf, lors des élections municipales précédentes, les résultats ont fourni un panorama précis des équilibres politiques locaux. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Raymond Charbonnier a terminé en tête en récoltant 459 soutiens (53,68%). Deuxième, Francois Décorruée a rassemblé 396 bulletins valides (46,31%). Cette victoire écrasante de Raymond Charbonnier a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Paimbœuf, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le camp minoritaire devra déplacer des montagnes ce dimanche pour contester cette mainmise, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.