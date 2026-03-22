Résultat municipale 2026 à Paimpol (22500) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Paimpol a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Paimpol, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Paimpol [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fanny CHAPPÉ
Fanny CHAPPÉ (22 élus) J'aime Paimpol 2026 		2 273 50,09%
  • Fanny CHAPPÉ
  • Joël HENRY
  • Servane BOULANGER
  • Morgan RASLE ROCHE
  • Marie-Christine NICLOUX
  • Michel DUMAIL
  • Cécile ETRILLARD
  • Yann QUERE
  • Gaëlle BOUCHER
  • Éric BINARD
  • Jeannick CALVEZ
  • Fabien LEMOALLE
  • Aurélie BROMBECK
  • Philippe JEANNIN
  • Fanny CHABRIER
  • Thibaut LECOMTE
  • Ghislaine AMELINE DE CADEVILLE
  • Rafael CLOFENT
  • Laura FEGARD
  • Benoit BARRE
  • Anna PONSOT MELIKIAN
  • Goulven MORVAN
Catherine ANDRE LANDAIS
Catherine ANDRE LANDAIS (7 élus) Paimpol A coeur 		2 265 49,91%
  • Catherine ANDRE LANDAIS
  • Michel MONNERET
  • Martine LE BOUCHER
  • Kevin CADIC
  • Nathalie BOULARD
  • Mathieu DUIGOU
  • Caroline OLLIVRO
Participation au scrutin Paimpol
Taux de participation 71,73%
Taux d'abstention 28,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Nombre de votants 4 656

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Paimpol - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Fanny CHAPPÉ
Fanny CHAPPÉ (Ballotage) J'aime Paimpol 2026 		2 120 49,41%
Catherine ANDRE LANDAIS
Catherine ANDRE LANDAIS (Ballotage) Paimpol A coeur 		2 003 46,68%
Lucile DUPUY
Lucile DUPUY Unité pour la défense de l'école, de la santé et du logement social 		168 3,92%
Participation au scrutin Paimpol
Taux de participation 67,82%
Taux d'abstention 32,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Nombre de votants 4 404

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