Résultat municipale 2026 à Paimpol (22500) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Paimpol a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Paimpol, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Paimpol [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fanny CHAPPÉ (22 élus) J'aime Paimpol 2026
|2 273
|50,09%
|
|Catherine ANDRE LANDAIS (7 élus) Paimpol A coeur
|2 265
|49,91%
|
|Participation au scrutin
|Paimpol
|Taux de participation
|71,73%
|Taux d'abstention
|28,27%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,55%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,99%
|Nombre de votants
|4 656
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Paimpol - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fanny CHAPPÉ (Ballotage) J'aime Paimpol 2026
|2 120
|49,41%
|Catherine ANDRE LANDAIS (Ballotage) Paimpol A coeur
|2 003
|46,68%
|Lucile DUPUY Unité pour la défense de l'école, de la santé et du logement social
|168
|3,92%
|Participation au scrutin
|Paimpol
|Taux de participation
|67,82%
|Taux d'abstention
|32,18%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,54%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,02%
|Nombre de votants
|4 404
Election municipale 2026 à Paimpol [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Paimpol sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Paimpol.
L'actu des élections municipales 2026 à Paimpol
18:36 - Paimpol : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Les élections européennes du printemps 2024 à Paimpol avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (23,73%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 21,28% des suffrages. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Paimpol soutenaient en priorité Eric Bothorel (Majorité présidentielle) avec 41,82% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Eric Bothorel culminant à 46,66% des votes localement. La physionomie politique de Paimpol a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune semblait apparaître comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est positionnée lors des échéances suivantes comme une ville politiquement partagée.
15:57 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Paimpol
Il peut s'avérer instructif d'observer les scores de la dernière élection municipale à Paimpol. À l'occasion de la première consultation électorale, Fanny Chappé (Divers gauche) a devancé l'ensemble de ses concurrents avec 1 714 soutiens (50,30%). Deuxième, Jean-Yves De Chaisemartin (Divers centre) a recueilli 49,69% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Fanny Chappé a clôturé le match d'emblée. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Paimpol, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Cette victoire sans appel place le camp adverse face à une tâche colossale ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Un duel pour le 2e tour de l'élection de Paimpol
D'après les candidatures officielles au deuxième tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le duel oppose donc ce dimanche la liste menée par Fanny Chappé (LDVG) et Catherine Andre Landais sous l'étiquette LDVD. Ouverts jusqu'à 18 heures, les 7 bureaux de vote de la commune de Paimpol permettent aux habitants de voter.
11:59 - Fanny Chappé, Catherine Andre Landais et Lucile Dupuy forment le trio de tête à Paimpol
Fanny Chappé (Divers gauche) a terminé en tête du premier volet des élections municipales à Paimpol la semaine dernière, avec 49,41 % des suffrages exprimés. Ensuite, Catherine Andre Landais (Divers droite) s'est classée deuxième avec 46,68 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Fanny Chappé a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin. Pour compléter ce tableau, aucun autre candidat n'est parvenu à franchir le seuil des 5 % pour peser sur la suite. Enfin, concernant la participation à Paimpol, l'élection a enregistré une participation de 67,82 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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