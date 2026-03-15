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19:17 - Paimpol : démographie, élections et perspectives d'avenir A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Paimpol apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 7 266 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 824 entreprises, Paimpol permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 9,07% des résidents sont des enfants, et 37,34% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les 151 résidents étrangers, représentant 2,08% de la population, participent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 238 euros/mois, la ville ambitionne un avenir prospère. Paimpol incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en mutation.

17:57 - Le RN séduit de plus en plus les électeurs de Paimpol Le mouvement nationaliste était resté en retrait lors des élections locales à Paimpol en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 18,24% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 31,30% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 13,57% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score insuffisant, à Paimpol comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 23,73% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 28,02% pour le parti nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 27,51% lors du vote final.

16:58 - Paimpol : 55,99 % de votants aux dernières municipales Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent que 3 484 électeurs avaient voté au premier tour des municipales à Paimpol, ce qui donnait un taux de participation de 55,99 %, une mobilisation plutôt forte alors que de nombreux électeurs avaient opté pour rester chez eux du fait de la pandémie du coronavirus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part réuni 76,72 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). Le nombre de votants aux élections législatives a évolué pour sa part de 57,99 % au premier tour en 2022 à 73,60 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes s'établissait à 60,05 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). Zoomer sur ces variations lors des dernières élections permet in fine d'identifier Paimpol comme une zone assez participative. À l'occasion des élections municipales 2026, l'état de la participation pèsera en définitive sur les résultats de Paimpol.

15:59 - Le vote de Paimpol nettement ancré à droite il y a deux ans La préférence des électeurs de Paimpol a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter un fief macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme un territoire aux votes hétérogènes. Pour le tour unique des européennes de 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (23,73%). Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Paimpol portaient leur choix sur Eric Bothorel (Majorité présidentielle) avec 41,82% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Eric Bothorel culminant à 46,66% des voix localement.

14:57 - Quels furent les résultats municipaux de Paimpol il y a 4 ans ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Paimpol était marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 33,98% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 20,36%. Le duel final se soldait finalement par un score de 68,70% pour Emmanuel Macron, contre 31,30% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Paimpol portaient leur choix sur Eric Bothorel (Ensemble !) avec 31,25% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 56,02%. Cette physionomie politique de Paimpol laisse donc apparaître une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Élections municipales : des impôts en hausse au centre de la campagne électorale à Paimpol À Paimpol, en matière de fiscalité locale, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 1 380 euros en 2024 (année du dernier relevé), un chiffre à comparer avec les 998 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à un peu moins de 50,50 % en 2024 (contre près de 26,42 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 786 540 € en 2024, contre quelque 1,98817 million d'euros engrangés en 2020 pour un taux stable de près de 16,99 %. Cette disparition en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui justifie cette baisse drastique de recettes pour la commune.

11:59 - Élections de 2020 : la liste "J'aime Paimpol" majoritaire à Paimpol Les forces politiques en présence demeurent encore aujourd'hui marquées par l'issue du dernier scrutin municipal à Paimpol. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Fanny Chappé (Divers gauche) a viré en tête avec 1 714 bulletins (50,30%). À sa poursuite, Jean-Yves De Chaisemartin (Divers centre) a obtenu 49,69% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Fanny Chappé a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour cette élection de 2026 à Paimpol, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour renverser cette hégémonie ce dimanche, le bloc minoritaire devra améliorer grandement le résultat, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.