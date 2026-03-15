Résultat municipale 2026 à Paimpol (22500) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Paimpol a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Paimpol, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Paimpol [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fanny CHAPPÉ
Fanny CHAPPÉ J'aime Paimpol 2026 		2 120 49,41%
Catherine ANDRE LANDAIS
Catherine ANDRE LANDAIS Paimpol A coeur 		2 003 46,68%
Lucile DUPUY
Lucile DUPUY Unité pour la défense de l'école, de la santé et du logement social 		168 3,92%
Participation au scrutin Paimpol
Taux de participation 67,82%
Taux d'abstention 32,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Nombre de votants 4 404

Source : ministère de l’Intérieur

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