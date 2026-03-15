Résultat de l'élection municipale 2026 à Palaiseau : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Palaiseau [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Palaiseau sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Palaiseau.
L'actu des élections municipales 2026 à Palaiseau
13:09 - Un résultat très clair aux élections de 2020 à Palaiseau
Se pencher sur les résultats du dernier scrutin municipal à Palaiseau peut se révéler édifiant. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Grégoire De Lasteyrie (Divers droite) a coiffé ses concurrents au poteau en récoltant 4 870 soutiens (51,50%). Dans la position du principal opposant, Matthieu Pasquio (Union de la gauche) a capté 19,87% des voix. Ce succès d'emblée de Grégoire De Lasteyrie a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette élection de 2026 à Palaiseau, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Cette victoire écrasante place les forces d'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
09:57 - Premier tour des municipales à Palaiseau : horaires des 26 bureaux de vote
Les élections municipales 2026 doivent permettre aux habitants de Palaiseau de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce vote local constitue une étape importante de la vie démocratique de l'agglomération. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? Consultez ci-dessous la liste des prétendants à Palaiseau. Sachez également que les 26 bureaux de vote de l'agglomération de Palaiseau ferment leurs portes à 20 heures. Vous retrouverez les résultats du premier tour à Palaiseau ici à partir de 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Palaiseau
|Tête de listeListe
|
Olivier Finel
Liste d'union à gauche
Rassembler Palaiseau
|
|
Laurent Caro
Liste divers gauche
Palaiseau à coeur
|
|
Eric Houët
Liste Divers
Palaiseau ensemble
|
|
Gauthier Philippe
Liste de La France insoumise
Faire mieux pour Palaiseau
|
|
Grégoire de Lasteyrie
Liste divers centre
100% Palaiseau avec Grégoire de Lasteyrie
|
|
Grégory Hovsepian
Liste Divers
IMPULSION CITOYENNE
|
|
Elise Bainville
Liste Divers
Palaiseau en commun
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Grégoire De Lasteyrie (30 élus) 100% palaiseau avec grégoire de lasteyrie
|4 870
|51,50%
|
|Matthieu Pasquio (4 élus) Avec vous ! citoyens engagés pour palaiseau
|1 879
|19,87%
|
|Benjamin Preciado (2 élus) La conviviale écologiste et fraternelle
|1 039
|10,98%
|
|Eric Houët (2 élus) Palaiseau ensemble
|951
|10,05%
|
|Mathilde Ermakoff (1 élu) Palaiseau terre solidaire
|717
|7,58%
|
|Participation au scrutin
|Palaiseau
|Taux de participation
|44,03%
|Taux d'abstention
|55,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 639
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Grégoire De Lasteyrie (30 élus) Palaiseau a venir
|6 615
|52,32%
|
|Claire Robillard (9 élus) Palaiseau passionnement - terre citoyenne
|6 028
|47,67%
|
|Participation au scrutin
|Palaiseau
|Taux de participation
|62,72%
|Taux d'abstention
|37,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,37%
|Nombre de votants
|13 084
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Grégoire De Lasteyrie Palaiseau a venir
|5 305
|43,71%
|Claire Robillard Palaiseau passionnement
|4 682
|38,57%
|Michel Rouyer Palaiseau terre citoyenne
|2 149
|17,70%
|Participation au scrutin
|Palaiseau
|Taux de participation
|60,50%
|Taux d'abstention
|39,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,93%
|Nombre de votants
|12 633
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