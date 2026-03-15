Résultat de l'élection municipale 2026 à Palaiseau : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Palaiseau

Tête de listeListe
Olivier Finel
Olivier Finel Liste d'union à gauche
Rassembler Palaiseau
  • Olivier Finel
  • Claire Pinto
  • Gabriel Laumosne
  • Morgane Caradec-Perera
  • Raphaël Thourel
  • Anick Mellina
  • Benoît Maherault
  • Elisa-Racky N'Diaye
  • Fouad El Mekki
  • Bano Diop
  • Yves Marignac
  • Anne Duceux
  • Gilles Caradec
  • Diane Tetevi
  • Yves Leroux
  • Sarah Daubresse
  • Jespère Bernard
  • Delphine Gargani
  • Philippe Gardon
  • Marie Biarnès
  • Claude Akriche
  • Kenza Hadjiat
  • Maxence Gérard
  • Fanny Dubray
  • Nicolas Perera
  • Mathilde Bérody
  • Nestor Ndoudi
  • Zakia Saadoun
  • Daniel Bonnici
  • Céline Houël
  • Romaric Bullier
  • Claire Dagnogo
  • Jean-Paul Ollivier
  • Maria-Teresa Chihuailaf
  • Arnaud Deschamps
  • Anaïs Bon
  • Alain Dubois-Guichard
  • Christine Maupas
  • Gérard Caillierez
  • Colette Guillopé
  • Jean-Marc Weulersse
Laurent Caro
Laurent Caro Liste divers gauche
Palaiseau à coeur
  • Laurent Caro
  • Clémence Taisne
  • Löic Gandais
  • Joëlle Pinna
  • Jean-Michel Duvernay
  • Gabriela Cruz
  • Yves Bellégo
  • Sarah Boratav
  • Bencherki Djani
  • Isabelle Jooris
  • Rémy Bonnevay
  • Judith Fouquet
  • Tristan Ravaux
  • Alizée Riwan
  • Gérard Mantoan
  • Nadia Hanainia
  • Julien Le Gouët
  • Ericka Stablewski
  • Yahia Hadjira
  • Murièle Saint-Hilaire
  • Guillaume Le Grand
  • Sophie Pipon
  • Benoit Féret
  • Marie-Hélène Bilinski
  • Alberto Guinda Villanueva
  • Sylvie Loichet
  • Pierre Le Minter
  • Floriane Kepes
  • Manuel Lisik
  • Marion Joly
  • Serge Guichard
  • Véronique Duveau
  • Alain Valcke
  • Irénée Pensédent
  • Claude Marchand
  • Isabelle Dontenville
  • Anatole Vallon Hoarau
  • Chantal Collard
  • Bruno Arasa
  • Catherine Deschatrette
  • Serge Grégory
Eric Houët
Eric Houët Liste Divers
Palaiseau ensemble
  • Eric Houët
  • Stéphanie Beaumel
  • Nicolas Dennielou
  • Martine Embareck
  • Pascal Mevellec
  • Christèle Delille
  • Christian Denis
  • Céline Khouri
  • Jordan Houët
  • Élodie Brunet
  • Frédéric Santos
  • Yvonne de Sa
  • Michel Rouyer
  • Sarha Le Moine
  • Benjamin Rhiwi
  • Malika Akache
  • Mattéo Mevellec
  • Audrey Coulaud
  • Olivier Tache
  • Muriel Dubief
  • Benjamin Ramirès
  • Laura Oudot
  • Didier Querru
  • Rita Goncalves Da Silva
  • Killian Gauthier
  • Kathy Davidson
  • Rémi Poillerat
  • Armelle Lombard
  • Eddy Chareyre
  • Stéphanie Lhiba
  • Christian Couderain
  • Johanna Lucart
  • Liam Guilhen
  • Marie Mendy
  • Laurent Bindel
  • Danielle Vertommen
  • Michel Paul
  • Daniella Brehin
  • Loïc Forray
  • Marie-Françoise Poulain
  • Dominique Poulain
Gauthier Philippe
Gauthier Philippe Liste de La France insoumise
Faire mieux pour Palaiseau
  • Gauthier Philippe
  • Sylvie Simonin
  • Josselin Catarina Graça
  • Ophélie Chaumat
  • Felipe Valencia
  • Gomale Yte
  • Mamadou Barry
  • Cassandra Palies
  • Lucas Van Lanker
  • Nafissa Benali
  • Michel Coquillay
  • Célia Feuillerat
  • Gérard Couchoud
  • Corinne Couesnon
  • François Pascal
  • Angela Guaiumi
  • Victor Lehot
  • Maëssa Touré-Oulaitoh
  • Thomas Bourgoin
  • Lisa Pellino
  • Konan Nsangou-Harding
  • Catherine Guelque
  • Yanis Vojtasik
  • Anadia Pinto
  • Grégoire Benâtre
  • Esther Pascal
  • Quentin Faure
  • Salma Ahssaini
  • Brice Chichereau
  • Eya Dammak
  • Guillaume Millètre
  • Léa Carruge
  • Benoît de Thoury
  • Valérie Lacroix
  • Chakib Benali
  • Abigail Morgan
  • Léonard Adelus
  • Josette Grillet Epouse Couchoud
  • Vincent Catarina Graça
  • Rachel Catarina Graça
Grégoire de Lasteyrie
Grégoire de Lasteyrie Liste divers centre
100% Palaiseau avec Grégoire de Lasteyrie
  • Grégoire de Lasteyrie
  • Delphine Person
  • Hervé Paillet
  • Leslie Robinet
  • Jean-Christophe Desbouvries
  • Nancy Colin
  • Echraf Mani
  • Marie-Christine Graveleau
  • Gilles Cordier
  • Samira Boukharmous
  • Guillaume Caristan
  • Noëlle Mauvezin
  • Virgile Monnot
  • Marion Blondeel
  • Antoine Driard
  • Régina Lahutte
  • Patrick Barzic
  • Dominique Charrier
  • Sourya Zinnoury
  • Sara Abourizq
  • Sirajou Djankado
  • Martine Eveque
  • Loïc Walder
  • Clémence Lelli
  • Nasym Mnafek
  • Isabelle Baron
  • Régis Etienne
  • Anne-Christine Blot
  • Benjamin Guergnon
  • Rokaya Chouchouh
  • Hugo Nechelis
  • Corinne Hameau
  • Sébastien Louchard
  • Catherine Le Cossec
  • Djimmy Cladec-Laguesse
  • Michèle Belle-Labat
  • Edgar Lane
  • Ynès Lourimi
  • Jean-Jacques Moser
  • Véronique Toux
  • Lacina Ouattara
Grégory Hovsepian
Grégory Hovsepian Liste Divers
IMPULSION CITOYENNE
  • Grégory Hovsepian
  • Elsa Gisquet
  • Colas Mathe
  • Clotilde Pallant
  • Jacques Guilbert
  • Sophie Gervais
  • Bernard Bartenlian
  • Isabelle Kormann
  • Daniel Evrard
  • Colette Rabataud
  • Gabriel Ferreira
  • Anne-Elisabeth Buet
  • Grigor Kotzev
  • Lou Muzard
  • Jean-Philippe Nouvel
  • Stéphanie Esnault
  • Philippe Menager
  • Juliette Jaunet
  • Olivier Delaunay
  • Claire Places
  • Philippe de Albuquerque
  • Pascale Verrier
  • Yaël Buet
  • Françoise Mury
  • Özgür Karakoca
  • Sylvia Jean
  • Pascal Mazza
  • Isabelle Carton
  • Arnaud Motais
  • Annette Ducatillon
  • Pierre-Emmanuel Langry
  • Ana Bela Moreira
  • Arnaud Le Maréchal
  • Alexandra Tartasse
  • Gilles Detraz
  • Nathalie Becquet
  • Loïc Devevey
  • Christine Robinet
  • Guillaume Demerrisse
  • Hélène Devevey
  • François Fittan
Elise Bainville
Elise Bainville Liste Divers
Palaiseau en commun
  • Elise Bainville
  • Nabil Bouzerna
  • Anaïs Pitto
  • Desiré Malonga
  • Salima Amamra
  • Rémi Le Carrer
  • Isabelle Hirtzlin
  • Zackari Hoareau
  • Céline Destremaut
  • Christophe Bruant
  • Aurélia Giorda
  • Orlann Labeau
  • Véronique Gaudeul
  • Vladimir Sladkov
  • Alice Jublot
  • Jean-Michel Coureau
  • Clémence Carmeille
  • Henri Guiheux
  • Catia Do Nascimento
  • Sébastien Le Carrer
  • Rizlene Moujri
  • Sofiane Oussaid
  • Sylvia Weppe
  • Cyan Pradeau
  • Noria Serida
  • Bruno Grande
  • Catherine Petrov
  • Geoffroy Soliot
  • Marina Lutete
  • David Soumat
  • Nathalie Cumine
  • Mickael Prince
  • Clara-Julia Leoni
  • Riad Kemmouche
  • Aurore Police
  • David Destremaut
  • Liliana Fernandes Leal
  • Jean-Baptiste Giorda
  • Halima Aouadi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Grégoire De Lasteyrie
Grégoire De Lasteyrie (30 élus) 100% palaiseau avec grégoire de lasteyrie 		4 870 51,50%
  • Grégoire De Lasteyrie
  • Delphine Person
  • Hervé Paillet
  • Nancy Colin
  • Reda Fayed
  • Janine Maimoun
  • Gilles Cordier
  • Marie-Christine Graveleau
  • Guillaume Caristan
  • Régina Lahutte
  • Jean-Yves Sire
  • Véronique Ledoux
  • Patrick Avenet
  • Myriam Huchet
  • Mokhtar Sadji
  • Catherine Vittecoq
  • Daouda Gueye
  • Valérie Paret
  • Pierre Costi
  • Shirley Legrand
  • Virgile Monnot
  • Fatna Farh
  • André Biasi
  • Nathalie Mandoki
  • Jean-Pierre Madika
  • Martine Eveque
  • Philippe Fournier
  • Josette Philippon
  • Jean-Charles Grumbach
  • Perrine Lamine
Matthieu Pasquio
Matthieu Pasquio (4 élus) Avec vous ! citoyens engagés pour palaiseau 		1 879 19,87%
  • Matthieu Pasquio
  • Claire Pinto
  • Laurent Caro
  • Christine Maupas
Benjamin Preciado
Benjamin Preciado (2 élus) La conviviale écologiste et fraternelle 		1 039 10,98%
  • Benjamin Preciado
  • Laure Bourrellis
Eric Houët
Eric Houët (2 élus) Palaiseau ensemble 		951 10,05%
  • Eric Houët
  • Caroline Naudin
Mathilde Ermakoff
Mathilde Ermakoff (1 élu) Palaiseau terre solidaire 		717 7,58%
  • Mathilde Ermakoff
Participation au scrutin Palaiseau
Taux de participation 44,03%
Taux d'abstention 55,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 639

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Grégoire De Lasteyrie
Grégoire De Lasteyrie (30 élus) Palaiseau a venir 		6 615 52,32%
  • Grégoire De Lasteyrie
  • Véronique Ledoux
  • Hervé Paillet
  • Catherine Vittecoq
  • Mokhtar Sadji
  • Denise Chalem
  • Guillaume Caristan
  • Marion Vedrine
  • Pierre Costi
  • Marie-Françoise Poulain
  • Leonardo Sferrazza
  • Michelle Cheniaux
  • Eric Houet
  • Dieynaba Kamara
  • Gilles Cordier
  • Isabelle Baron
  • Nicolas Motte
  • Ludivine Delanoue
  • Dominique Poulain
  • Fatna Farh
  • Jean-Yves Sire
  • Catherine Le Cossec
  • Ahmed Belhamza
  • Marie-Christine Graveleau
  • Jean-Pierre Madika
  • Caroline Soriaux
  • Lionel Tetu
  • Régina Lahutte
  • Alexandre Huynh-Van Escande
  • Meriem Gafsi
Claire Robillard
Claire Robillard (9 élus) Palaiseau passionnement - terre citoyenne 		6 028 47,67%
  • Claire Robillard
  • Michel Rouyer
  • Chrystel Leboeuf
  • David Bodet
  • Anne Duceux
  • Matthieu Pasquio
  • Frédérique Dumont
  • François Lamy
  • Claire Le Cornec
Participation au scrutin Palaiseau
Taux de participation 62,72%
Taux d'abstention 37,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,37%
Nombre de votants 13 084

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Grégoire De Lasteyrie
Grégoire De Lasteyrie Palaiseau a venir 		5 305 43,71%
Claire Robillard
Claire Robillard Palaiseau passionnement 		4 682 38,57%
Michel Rouyer
Michel Rouyer Palaiseau terre citoyenne 		2 149 17,70%
Participation au scrutin Palaiseau
Taux de participation 60,50%
Taux d'abstention 39,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,93%
Nombre de votants 12 633

Villes voisines de Palaiseau

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