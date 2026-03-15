Résultat de l'élection municipale 2026 à Palaiseau : les infos en direct

Programme de Elise Bainville à Palaiseau (Palaiseau en commun)

Engagements pour Palaiseau

Les engagements de Élise Bainville se concentrent sur une gestion rigoureuse des finances publiques, avec une transparence totale. Elle souhaite associer les habitants aux décisions et évaluer les politiques publiques pour garantir leur efficacité. L'écoute des citoyens avant de décider est au cœur de sa démarche pour une gouvernance participative.

Cadre de vie durable

Le projet vise à renforcer la propriété et l'entretien des quartiers pour assurer une tranquillité publique visible. Il inclut également la préservation de la vallée de l’Yvette et des espaces naturels, tout en maîtrisant l'urbanisation. L'objectif est de garantir que le développement du plateau de Saclay ne nuise pas à la qualité de vie des Palaisiens.

Services publics accessibles

Élise Bainville s'engage à renforcer les services publics de proximité pour toutes les générations. Cela inclut des écoles bien dotées et un accès équitable aux services dans chaque quartier. Elle met également l'accent sur la qualité de la restauration pour les seniors et les élèves, ainsi que sur le développement d'équipements sportifs et culturels.

Mobilités équilibrées

Le projet prévoit d'apaiser les axes congestionnés tout en sécurisant les traversées piétonnes et les continuités cyclables. Un réaménagement des continuités existantes est envisagé pour réduire le trafic de transit et améliorer la qualité de l'air. Élise Bainville propose également des solutions de transport à la demande pour les quartiers moins desservis.