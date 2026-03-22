Résultat de l'élection municipale 2026 à Palaiseau : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Palaiseau

Le deuxième tour des élections municipales à Palaiseau a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Olivier Finel
Olivier Finel Liste d'union à gauche
Rassembler Palaiseau
  • Olivier Finel
  • Claire Pinto
  • Laurent Caro
  • Morgane Caradec-Perera
  • Gabriel Laumosne
  • Stéphanie Beaumel
  • Raphaël Thourel
  • Clémence Taisne
  • Olivier Tache
  • Elisa-Racky N'Diaye
  • Yves Marignac
  • Joëlle Pinna
  • Benoît Maherault
  • Sarah Daubresse
  • Gilles Caradec
  • Marie Biarnès
  • Löic Gandais
  • Anick Mellina
  • Claude Akriche
  • Anne Duceux
  • Philippe Gardon
  • Elise Bainville
  • Maxence Gérard
  • Christèle Delille
  • Jean-Michel Duvernay
  • Fanny Dubray
  • Nabil Bouzerna
  • Martine Embareck
  • Yves Bellégo
  • Malika Akache
  • Benjamin Ramires
  • Anaïs Pitto
  • Romaric Bullier
  • Sarah Boratav
  • Rémy Bonnevay
  • Delphine Gargani
  • Loïc Forray
  • Diane Tetevi
  • Liam Guilhen
  • Zakia Saadoun
  • Jean-Marc Weulersse
Grégoire de Lasteyrie
Grégoire de Lasteyrie Liste divers centre
100% Palaiseau avec Grégoire de Lasteyrie
  • Grégoire de Lasteyrie
  • Delphine Person
  • Hervé Paillet
  • Leslie Robinet
  • Jean-Christophe Desbouvries
  • Nancy Colin
  • Echraf Mani
  • Marie-Christine Graveleau
  • Gilles Cordier
  • Samira Boukharmous
  • Guillaume Caristan
  • Noëlle Mauvezin
  • Virgile Monnot
  • Marion Blondeel
  • Antoine Driard
  • Régina Lahutte
  • Patrick Barzic
  • Dominique Charrier
  • Sourya Zinnoury
  • Sara Abourizq
  • Sirajou Djankado
  • Martine Eveque
  • Loïc Walder
  • Clémence Lelli
  • Nasym Mnafek
  • Isabelle Baron
  • Régis Etienne
  • Anne-Christine Blot
  • Benjamin Guergnon
  • Rokaya Chouchouh
  • Hugo Nechelis
  • Corinne Hameau
  • Sébastien Louchard
  • Catherine Le Cossec
  • Djimmy Cladec-Laguesse
  • Michèle Belle-Labat
  • Edgar Lane
  • Ynès Lourimi
  • Jean-Jacques Moser
  • Véronique Toux
  • Lacina Ouattara

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Palaiseau

Tête de listeListe Voix % des voix
Grégoire DE LASTEYRIE
Grégoire DE LASTEYRIE (Ballotage) 100% Palaiseau avec Grégoire de Lasteyrie 		5 203 40,90%
Olivier FINEL
Olivier FINEL (Ballotage) Rassembler Palaiseau 		2 728 21,44%
Eric HOUËT
Eric HOUËT (Ballotage) Palaiseau ensemble 		1 589 12,49%
Laurent CARO
Laurent CARO Palaiseau à coeur 		1 163 9,14%
Gauthier PHILIPPE
Gauthier PHILIPPE Faire mieux pour Palaiseau 		827 6,50%
Elise BAINVILLE
Elise BAINVILLE Palaiseau en commun 		734 5,77%
Grégory HOVSEPIAN
Grégory HOVSEPIAN IMPULSION CITOYENNE 		477 3,75%
Participation au scrutin Palaiseau
Taux de participation 57,69%
Taux d'abstention 42,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 12 900

Source : ministère de l’Intérieur

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