Résultat de l'élection municipale 2026 à Palaiseau : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Palaiseau [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Palaiseau sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Palaiseau.
L'actu des élections municipales 2026 à Palaiseau
11:50 - Grégoire De Lasteyrie largement en tête de la municipale la semaine dernière
Dans le cadre du premier tour des municipales à Palaiseau, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 42,31 %. C'est Grégoire De Lasteyrie (Divers centre) qui a pris l'avantage en rassemblant 40,90 % des bulletins valides. À sa suite, Olivier Finel (Union de la gauche) s'est classé deuxième avec 21,44 %. La confrontation a abouti à un ascendant très fort du leader. Comme il y a six ans, Grégoire De Lasteyrie est resté au sommet du classement, mais il a concédé cependant 10 points. Pour compléter ce tableau, avec 12,49 %, Eric Houët a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Laurent Caro, avec la nuance Divers gauche, a terminé avec 9,14 % des suffrages, trop peu pour aller au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Palaiseau
Le deuxième tour des élections municipales à Palaiseau a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Olivier Finel
Liste d'union à gauche
Rassembler Palaiseau
|
|
Grégoire de Lasteyrie
Liste divers centre
100% Palaiseau avec Grégoire de Lasteyrie
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Palaiseau
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Grégoire DE LASTEYRIE (Ballotage) 100% Palaiseau avec Grégoire de Lasteyrie
|5 203
|40,90%
|Olivier FINEL (Ballotage) Rassembler Palaiseau
|2 728
|21,44%
|Eric HOUËT (Ballotage) Palaiseau ensemble
|1 589
|12,49%
|Laurent CARO Palaiseau à coeur
|1 163
|9,14%
|Gauthier PHILIPPE Faire mieux pour Palaiseau
|827
|6,50%
|Elise BAINVILLE Palaiseau en commun
|734
|5,77%
|Grégory HOVSEPIAN IMPULSION CITOYENNE
|477
|3,75%
|Participation au scrutin
|Palaiseau
|Taux de participation
|57,69%
|Taux d'abstention
|42,31%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,81%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,58%
|Nombre de votants
|12 900
Source : ministère de l’Intérieur
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